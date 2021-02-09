Как провести 14 февраля, если вы одиноки

Три идеи, как организовать себе праздник

Что делать в День святого Валентина, если вы одиноки? Ведь такой долгожданный, яркий и позитивный День всех влюбленных предполагает, что его нужно встречать дуэтом. Но не отменять же праздник только из-за того, что у вас в данный момент нет пары! Ранее мы делились LOVEхаками для влюбленных ко Дню святого Валентина. А теперь предлагаем несколько вариантов, как провести 14 февраля, если вы без пары.

Даешь позитив! Устройте себе любимой праздник

Ищите в этой ситуации позитив. Ну когда еще в День Валентина можно, не оглядываясь на обстоятельства, провести его как хочется?

Посвятите все это праздничное время без остатка себе любимой: сходите в кино, устройте шопинг, отправьтесь в салон или просто устройте антиразгрузочный день, купив себе любимых пироженок. Наслаждайтесь возможностью ни под кого не подстраиваться. Просто побудьте эгоисткой. Ведь вскоре такого шанса у вас уже не будет, и день придется делить на двоих.

Вечеринка одиноких сердец. Отпразднуйте с друзьями

А ведь вы же не одна такая. Самое время вспомнить дальнюю приятельницу или закадычного друга, которые тоже одиноки. Чем не повод встретиться, но не в формате любовного свидания, а на дружеской вечеринке или уютном чаепитии?

Назначьте им встречу именно 14 февраля. Вы давно не виделись, вам есть куда сходить, о чем посплетничать и что обсудить. Вполне возможно, что вы спасете не только свой праздник, но и их тоже.

Отправляйтесь на поиски любви! Найдите себе пару

И, наконец, еще один подходящий вариант организации для себя Дня всех влюбленных – это поиски того, в кого можно влюбиться, чтобы было с кем провести этот день. Звучит самонадеянно, не правда ли? Но чем, по большому счету, День Валентина отличается от всех остальных дней в году, кроме своей явной любовной тематики, когда все вокруг пропитано нежностью и сердечностью?

Ведь будучи в данный момент одинокой, вы не собираетесь мириться с таким статусом всю жизнь? И чем черт не шутит, вдруг святой покровитель всех амуров и купидонов поможет вам обрести свою половинку именно в этот знаковый день? Так что прочь пессимизм, берите на вооружение косметику и лучший наряд и отправляйся навстречу своей судьбе!

Подборка подарков на День святого Валентина – смотрите видео:

Ранее мы рассказывали, как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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