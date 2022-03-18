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Как понять, что у ребенка психологическая травма – признаки, советы и контакты психологов

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18 марта, 13:57
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Дети – самая ранимая часть общества, которая нуждается в нашей опеке. Война – это трагедия, которая сильно влияет на их психологическое здоровье. Как можно помочь детям в этой страшной ситуации
Дети и подростки после пережитых ужасов войны в Украине страдают от психологических расстройств
Дети и подростки после пережитых ужасов войны в Украине страдают от психологических расстройств / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассказывали с психологом, как вывести ребенка из шока и минимизировать стресс от эвакуации. Но, как понять, что у ваших детей проблема с ментальным здоровьем после пережитого травматического опыта?

Лучше всего – понаблюдайте за ребенком. В поведении детей очень быстро происходят конкретные изменения. UNICEF выпустили специальную инфографику. Сохраните ее себе.

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UNICEF выпустили инфографику о психологических травмах у детей и подростков
UNICEF выпустили инфографику о психологических травмах у детей и подростков / Фото: UNICEF

Признаки психологической травмы у ребенка:

  • Ребенок стал пассивным и молчаливым.
  • Появились проблемы со сном.
  • Ребенок пугается звуков или картинок, которые напоминают о травме.
  • Тревожное поведение.
  • Ребенок постоянно проигрывает травматическую ситуацию в играх или пересказывает ее в историях.

У младших детей:

  • Возвращение к более раннему поведению (например, сосание пальца).
  • Ребенок не понимает причин события, поэтому думает, что это его вина.

У подростков:

  • Необычное, агрессивное или деструктивное поведение.
  • Резкое изменение межличностных отношений. Например, ребенок стал отстраняться от родителей.
  • Чувства вины или стыда.
  • Резкое взросление.

Дело в том, что подростки могут рваться в бой, вместо того, чтобы пытаться учить уроки или читать книги. Как помочь в такой ситуации? Направьте пыл в правильное русло. Например, после уроков, примите участие с ребенком в волонтерской деятельности.

Как поддержать ребенка, который пережил травматический опыт:

  • Слушайте своего ребенка!
  • Помогите понять, что то, что он чувствует – нормально.
  • Убедите ребенка, что нужно обратиться за помощью к специалисту.

В Киеве организовано онлайн-консультации психиатров и психологов для детей и подростков. Специалисты просят родителей, когда речь идет о нервной системе и психике ребенка, лучше довериться профессионалам.

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Контакты психиатрической консультации и психологической поддержки детей и подростков:

  • детский психиатр (для детей от 1 до 12 лет) Харитонов Владимир Игоревич – (067) 990-43-74 (Viber);
  • детский (подростковый) психиатр (для детей от 12 до 18 лет) Змушко Полина Юрьевна – (063) 366-02-56 (Viber);
  • детский клинический (специальный) психолог Клименко Иван Сергеевич – (063) 383-70-77 (Viber);

Напомним, круглосуточную медико-психологическую помощь в телефонном режиме могут получить и взрослые. Контакты можно найти в официальном Telegram-канале КГГА по ссылке.

Личную консультацию психиатра, психотерапевта и медицинского психолога можно получить по адресу: ул. Кирилловская 103, корпус 1, приемное отделение. Телефон для справок: 044-463-74-79.

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