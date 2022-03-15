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Почему усыновление ребенка во время войны – не лучшая идея

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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15 марта, 20:18
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Помочь защитить детей, в частности и тех, которые остались без родителей, сейчас хотят как украинцы, так и иностранные граждане. Речь часто идет и об усыновлении. Но можно ли сделать это во время войны – в нашем материале
Как усыновить ребенка во время войны и почему это не стоит делать
Как усыновить ребенка во время войны и почему это не стоит делать / Фото: Daniel Cole

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 90 детей, еще более сотни – пострадали. Такие данные приводят в Офисе генерального прокурора.

Можно ли усыновить ребенка во время войны

С начала войны соцсети заполнили посты о детях, о потере детей из-за российской агрессии. Люди, которые делают такие записи, среди прочего, добавляют: малышей сейчас можно легко усыновить. Но стоит знать, что это фейк.

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Усыновление проходит по определенной процедуре. Усыновление – это навсегда. Поэтому нельзя просто так взять даже во время войны и отдать детей на усыновление, – рассказала Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Усыновление в Украине регламентируется, среди прочего, соответствующим постановлением Кабинета министров Украины. Условно этот процесс можно поделить на несколько этапов:

  • Постановка лиц, которые изъявили желание усыновить ребенка, на учет, как кандидатов в усыновители (подача заявления, предоставление документов, проверка документов, постановка на учет).
  • Информирование о детях, которые могут быть усыновлены.
  • Знакомство и установление контакта с ребенком.
  • Подготовка документов для подачи в суд.

Важно понимать, что ребенок должен иметь специальный статус: "ребенок-сирота" или "ребенок, лишенный родительской опеки". А так как усыновление проводится на основании судебного решения, понятно, что в военное время этот процесс в Украине поставлен на паузу.

Стоит помнить, что ребенок, который потерял родителей во врем войны, сейчас нуждается в помощи поиска родственников. Возможно, у малыша есть бабушки и дедушки, тети и дяди либо другие близкие, которые ищут его и будут счастливы воспитывать его в семье. Не стоит сломя голову рваться забрать себе ребенка. Ведь он человек и нуждается в любви и родных.

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ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Несмотря на то, что возможности усыновить ребенка в Украине сейчас нет, остается вариант временного устройства ребенка в семью. Для этого необходимо обратиться в Службу по делам детей, а после предоставить некоторые документы.

В тоже время, чтобы помочь детям в военное время, UNICEF, Офис президента и Министерство социальной политики Украины создали Telegram-бот под названием "Дитина не сама". Там можно оставить свои контактные данные, если вы хотите временно приютить у себя ребенка. Кроме того, с помощью этого бота можно сообщить о том, что потеряли своего ребенка, нашли ребенка без сопровождения взрослых, или же знаете международные организации, которые готовы принять у себя детей из Украины.

ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки – это, вероятно, одна из самых уязвимых категорий граждан, тем более во время войны. Как рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, сейчас для них и лиц, которые их сопровождают, упростили процедуру выезда за границу. Соответственно, эвакуация детей из городов, где ведутся бои, происходит как на запад нашей страны, так и в государства Европейского Союза.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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