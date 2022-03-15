Почему усыновление ребенка во время войны – не лучшая идея

Помочь защитить детей, в частности и тех, которые остались без родителей, сейчас хотят как украинцы, так и иностранные граждане. Речь часто идет и об усыновлении. Но можно ли сделать это во время войны – в нашем материале

Как усыновить ребенка во время войны и почему это не стоит делать / Фото: Daniel Cole

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 90 детей, еще более сотни – пострадали. Такие данные приводят в Офисе генерального прокурора.

Можно ли усыновить ребенка во время войны

С начала войны соцсети заполнили посты о детях, о потере детей из-за российской агрессии. Люди, которые делают такие записи, среди прочего, добавляют: малышей сейчас можно легко усыновить. Но стоит знать, что это фейк.

Реклама

Усыновление проходит по определенной процедуре. Усыновление – это навсегда. Поэтому нельзя просто так взять даже во время войны и отдать детей на усыновление, – рассказала Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Усыновление в Украине регламентируется, среди прочего, соответствующим постановлением Кабинета министров Украины. Условно этот процесс можно поделить на несколько этапов:

Постановка лиц, которые изъявили желание усыновить ребенка, на учет, как кандидатов в усыновители (подача заявления, предоставление документов, проверка документов, постановка на учет).

Информирование о детях, которые могут быть усыновлены.

Знакомство и установление контакта с ребенком.

Подготовка документов для подачи в суд.

Важно понимать, что ребенок должен иметь специальный статус: "ребенок-сирота" или "ребенок, лишенный родительской опеки". А так как усыновление проводится на основании судебного решения, понятно, что в военное время этот процесс в Украине поставлен на паузу.

Стоит помнить, что ребенок, который потерял родителей во врем войны, сейчас нуждается в помощи поиска родственников. Возможно, у малыша есть бабушки и дедушки, тети и дяди либо другие близкие, которые ищут его и будут счастливы воспитывать его в семье. Не стоит сломя голову рваться забрать себе ребенка. Ведь он человек и нуждается в любви и родных.

Реклама

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Несмотря на то, что возможности усыновить ребенка в Украине сейчас нет, остается вариант временного устройства ребенка в семью. Для этого необходимо обратиться в Службу по делам детей, а после предоставить некоторые документы.

В тоже время, чтобы помочь детям в военное время, UNICEF, Офис президента и Министерство социальной политики Украины создали Telegram-бот под названием "Дитина не сама". Там можно оставить свои контактные данные, если вы хотите временно приютить у себя ребенка. Кроме того, с помощью этого бота можно сообщить о том, что потеряли своего ребенка, нашли ребенка без сопровождения взрослых, или же знаете международные организации, которые готовы принять у себя детей из Украины.

ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки – это, вероятно, одна из самых уязвимых категорий граждан, тем более во время войны. Как рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, сейчас для них и лиц, которые их сопровождают, упростили процедуру выезда за границу. Соответственно, эвакуация детей из городов, где ведутся бои, происходит как на запад нашей страны, так и в государства Европейского Союза.

Реклама

Читайте также: Если вы заметили ребенка без взрослых: алгоритм действий от специалистов