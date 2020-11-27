Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

Психолог Ольга Мирошникова рассказала, как встретить праздник без шумной компании

Канун Нового года – это время, которое большинство людей проводят со своими близкими или друзьями и которое обычно ассоциируется с праздничными вечеринками. Но этот Новый год не будет похож ни на какой другой, ведь в стране могут ввести полный локдаун. Вместе с врачом-психологом Ольгой Мирошниковой мы выяснили, что делать и как развлекаться, если Новый год вы встречаете одни.

Вашему вниманию ТОП-9 способов не дать себе расстроиться в новогоднюю ночь.

1. Переосмыслите свои негативные мысли

via GIPHY

Конечно же, легко раскиснуть в новогодние праздники, если вы остались одни. Но не зацикливайтесь на негативе – его и так много вокруг. Как только вашу светлую голову посещает негативная мысль – быстро идентифицируйте ее, оцените, а затем переключите на что-нибудь позитивное.

Например, несмотря на то, что этот Новый год вы встречаете в одиночку, это совсем не значит, что вы будете одни весь следующий год. И хотя вы можете чувствовать себя единственным, у кого нет празднования, помните, что многие другие находятся в вашей ситуации.

2. Проанализируйте прошедший год

via GIPHY

Последний день года – идеальное время для саморефлексии, когда можно разобрать по полочкам то, что происходило с вами весь 2020 год. А если учесть, каким был этот год, то работы точно хватит на весь день.

обязательно поздравьте себя с успехами и достижениями, какими бы крохотными они не были;

подарите себе подарок, о котором так давно мечтали – сам себе Санта – это может быть интересно;

если, по вашему мнению, год прошел не очень хорошо, тогда план действий такой: выписываете на бумагу все неблагоприятные моменты, а напротив – вариант решения.

3. Сходите посмотреть фейерверки

via GIPHY

На них локдаун не распространяется, поэтому их точно можно будет увидеть в новогоднюю ночь. Во-первых, это очень красиво и создает ощущение праздника. А во-вторых, вы уже не будете так одиноки с людьми на улицах, которые непременно будут поздравлять вас и желать чего-то хорошего. Главное – не забывайте о дистанции и масках.

4. Читайте книгу или смотрите фильмы

via GIPHY

У вас наконец появился идеальный момент, чтобы выбрать хорошую книгу, которую вы давно хотели прочитать, и провести ночь за чтением, или же можно устроить марафон тематических новогодних фильмов.

5. Принимайте решения

via GIPHY

Новый год – крутое время для создания планов. Вы можете создать короткий и реалистичный список целей, который непременно будет очень эффективным. Смело пишите список тех дел, которые давно хотели реализовать – не сдерживайте себя! Потом получите нереальное удовольствие, ставя возле них пометки "сделано".

6. Наслаждайтесь одиночеством

via GIPHY

Не стоит придаваться унынию и киснуть – у вас ведь потрясающий момент провести день только для себя. Купите себе что-нибудь, устроив онлайн-шоппинг, чтобы себя побаловать, приготовьте свои любимые блюда или закажите доставку. Ходите голяком, танцуйте, переодевайтесь – делайте все то, что вам хочется. Это будет весело!

7. Проведите время активно

via GIPHY

Сходите на праздничный каток под открытым небом или возьмите санки и прокатитесь с горки. Понятное дело, при наличии снега и мороза. Это поможет не чувствовать себя в одиночестве и отлично поднимет настроение.

8. Запланируйте телефонные звонки на полночь

via GIPHY

Составьте список людей, которых вы хотите поздравить, и в новогоднюю ночь отправьте поздравления. Можно даже в телефонном режиме вести отсчет времени к Новому году. А если учесть частые проблемы со связью на Новый год, то это может стать еще тем челленджем!

9. Празднуйте онлайн в социальных сетях

via GIPHY

Соцсети в период пандемии и карантина – популярны и актуальны как никогда ранее. Множество людей публикуют новогодние обновления в онлайн-режиме, смотрите видео, участвуйте в дискуссиях и поздравлениях. Это поможет не чувствовать себя одиноким.

Ранее мы уже выясняли, как встретить Новый год взаперти – сценарий номер 1.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться