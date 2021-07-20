Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Что по Куражу

Все о дрип-кофе

Заморозка малины

Красота по-украински

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

3 совета, как перестать ссориться с любимым человеком

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
20 июля, 08:05
Копировать ссылку
Нужно смотреть на несколько шагов назад, чтобы понять, для чего вы ссоритесь. Если вы пытаетесь что-то доказать своей второй половинке – значит вам не хватает признания и уважения
Как перестать ссориться в паре
Как перестать ссориться в паре / Фото: Unsplash

В авторской рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог и коуч Елена Адамова отвечает на самые актуальные вопросы украинцев. Эксперт дала советы, как решать вопросы в паре, чтобы не доводить ссоры до крупных скандалов.

Психолог Елена Адамова
Психолог Елена Адамова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Психолог высказалась по поводу ссор в паре так:

Я противник мысли, что в ссоре рождается истина, ведь в большинстве случаев в ссоре рождается скандал. Нужно смотреть на несколько шагов назад, чтобы понять, для чего вы ссоритесь. Если вы пытаетесь что-то доказать своей второй половинке, это означает, что вам не хватает признания, уважения и восхищения.

Как улучшить отношения в паре
Как улучшить отношения в паре / Фото: Pexels

Как перестать ссориться с любимым человеком: три совета

1. Психологические поглаживания

Это значит – хвалить вторую половинку за то, что она делает правильно.

2. Перенести акценты с ссоры на любовь

Спросите себя и партнера: "Что можно сделать, чтобы ты был счастлив?" Попробуйте почувствовать интерес партнера в конфликте вместо того, чтобы доказывать свою правоту.

3. Сделать свой выбор

Следует понять, какой вы хотите быть: правой или счастливой? Узнайте, какая причина подобного поведения партнера, и решите эту проблему.

Психолог советует научиться делать акцент на удовлетворении в отношениях, на радости и коммуникации, а не на том, чтобы доказать партнеру, что он не прав.

Что не могут поделить Брэд Питт с Анджелиной Джоли и почему из-за этого ссорятся – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как принять себя и начать меняться. К примеру, украинкам уверенность в себе начала придавать реклама. Проект #ПокажитеНас и бренд Dove создали рекламу не с идеальными моделями, как все привыкли, а с настоящей разной женской красотой. Фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Сольник звезды
MONATIK
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Лайфхак дня
Как правильно загадывать желание
Хакнуть
Блейк Лайвли с тремя дочерьми на прогулке в Нью-Йорке
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
18 - 25 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Разгружать мозг после работы
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда поехать
Где отдохнуть в Украине, как за границей
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять