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Как начать зарабатывать в Instagram

Сегодня, 11:36

Рассказываем истории людей, у которых получилось построить бизнес с Instagram

Зарабатывать, не выходя из дома при минимальных вложениях в бизнес. Новости "Сегодня" продолжают рассказывать о бизнесе, который в Украине реально создать максимум за триста тысяч. Именно столько предусматривает правительственная программа для работников, чтобы они возвращались в Украину и запускали свое собственное дело. Как зарабатывать тысячи гривен, имея интернет и создавая красивую картинку в соцсетях – смотрите в сюжете Павлины Василенко.

Сюжет Павлины Василенко, Натальи Фармус, Алексея Продайвода,
Видео: Сегодня

"Если я продаю аксессуары – я должна быть в Stories красавицей", – говорит владелица онлайн-магазина

Ее Stories – ее магазин. Когда была в декрете вместе с мужем на балконе съемной квартиры обустроили фото-студию и склад для товаров. Фотографировали телефоном, купленным в кредит.

В Instagram-магазинах можно найти много оригинальных подарков. Ну, а чтобы знать, что искать предлагаем посмотреть наши пять небанальных идей подарков на 8 Марта.

София давно имеет статус ФЛП. Во время локдауна переехали из Киева в село. В сельском доме отдельная комната – и склад, и фотостудия.

"Я – фотограф, видеограф. Также частично я монтажер видео, я упаковщик , вожу эти. Много работы у нас есть, о которой люди совсем не догадываются", – говорит владелец онлайн-магазина Андрей Крупа.

Она называет это историей Золушки, потому что все начиналось с 500 гривен.

"Мы закупили заколочек 50 штук и распродали их за два дня. Потом сразу вложили в 100 штук, и вот так увеличили оборот.На данный момент из магазина мы имеем около 100 000 гривен в месяц", – говорит София.

А другие двое столичных парней превратили свою любовь к готовке с хобби на бизнес. Торгуют сладостями и пирогами в том же Instagram. Из интернета берут и рецепты, и кондитерские премудрости.

Фото: Pinterest

Заказы у них есть каждый день . Особенно горячо на кухне перед выходными. А раскрутились буквально за два месяца. Снабжают своей выпечкой кофейни и мечтают о собственной.

"Поскольку мы решили инвестировать, то что зарабатываем, решили развиваться постепенно и набираем обороты. Чтобы осуществить мечту нужно где-то 250 000 на открытие кофейни. Это наша цель", – говорит владелец кулинарного бизнеса Андрей Погорелый.

Как говорят блогеры, в Instagram они продают, прежде всего, не товар, а не эмоции. Это и есть один из секретов успешного бизнеса.

Ранее мы рассказывали, как легко пережить весеннюю депрессию.

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Источник: Сегодня
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