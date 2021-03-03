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Как легко пережить весеннюю депрессию: жизненные истории и советы психолога

Сегодня, 09:37

Узнайте, как научиться слышать самого себя и внимательнее относиться к близким

В Украине 1,2 млн граждан имеют те или иные психические расстройства – это официальная статистика. Но последний подсчет специалисты делали еще в 2018 году. А сколько больных сейчас, – можем только предполагать.

Точно неизвестно, почему именно весной обостряются психические расстройства, но факт остается фактом. Именно в межсезонье "сносит крышу" даже у более-менее уравновешенным людям. А что говорить о тех, кто переживает стрессы, потери и страдает от физической боли.

Что с этим делать, как научиться слышать самого себя и внимательнее относиться к окружающим, рассказала психолог Юлия Халевич в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

Сюжет Сергея Антонова, Вадима Свиридонова, Романа Куприянова

"Вообще с любым сезонным переходом количество обострений увеличивается. Это связано с конфигурацией продолжительности светового дня", – утверждает псиохотерапевт Олег Белов.

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У Татьяны несколько лет назад умер муж. Ее жизнь разделилась на "до" и "после". Однако самой страшной стала для нее весна.

"Заканчивается зима, и у меня обостряются панические атаки. Появляются какие-то беспричинные страхи. Это проявляться в плохом сне, потере аппетита, отсутствии мотивации к работе и жизни вообще", – жалуется женщина.

Татьяна советует сразу же обращаться к специалистам – к неврологу или психиатру, чтобы медикаментозно купировать все эти симптомы.

Напомним, ранее мы писали о семи способах справиться с апатией.

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Источник: Сегодня
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