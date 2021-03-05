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Як почати заробляти в Instagram

Сьогодні, 11:36

Розповідаємо історії людей, у яких вийшло побудувати бізнес з Instagram

Заробляти, не виходячи з дому при мінімальних вкладеннях в бізнес. Новини "Сегодня" продовжують розповідати про бізнес, який в Україні реально створити максимум за триста тисяч. Саме стільки передбачає урядова програма для працівників, щоб вони поверталися в Україну і запускали свою власну справу. Як заробляти тисячі гривень, маючи інтернет і створюючи красиву картинку в соцмережах – дивіться в сюжеті Павліни Василенко.

Сюжет Павліни Василенко, Наталії Фармус, Олексія Продайвода
Відео: Сьогодні

"Якщо я продаю аксесуари – я повинна бути в Stories красунею", – каже власниця онлайн-магазину

Її Stories – її магазин. Коли була в декреті разом з чоловіком на балконі зйомної квартири облаштували фотостудію і склад для товарів. Фотографували телефоном, купленим в кредит.

У Instagram-магазинах можна знайти багато оригінальних подарунків. Ну, а щоб знати, що шукати пропонуємо подивитися наші п'ять небанальних ідей подарунків на 8 Березня.

Софія давно має статус ФОП. Під час локдауна переїхали з Києва до села. У сільській хаті окрема кімната – і склад, і фотостудія.

"Я – фотограф, відеограф. Також частково я монтажер відео, я пакувальник, вожу ці. Багато роботи у нас є, про яку люди зовсім не здогадуються ", – каже власник онлайн-магазину Андрій Крупа.

Вона називає це історією Попелюшки, тому що все починалося з 500 гривень.

"Ми закупили заколочок 50 штук і розпродали їх за два дні. Потім відразу вклали в 100 штук, і ось так збільшили оборот.На цей момент з магазину ми маємо близько 100 000 гривень в місяць ", – говорить Софія.

А інші двоє столичних хлопців перетворили свою любов до готування з хобі на бізнес. Торгують солодощами і пирогами в тому ж Instagram. В інтернеті беруть і рецепти, і кондитерські премудрості.

Фото: Pinterest

Замовлення у них є кожен день. Особливо гаряче на кухні перед вихідними. А розкрутилися буквально за два місяці. Постачають своєю випічкою кав'ярні і мріють про власну.

"Оскільки ми вирішили інвестувати, те що заробляємо, вирішили розвиватись поступово і набираємо обертів. Щоб здійснити мрію потрібно десь 250 000 на відкриття кав'ярні. Це наша мета ", – каже власник кулінарного бізнесу Андрій Погорілий.

Як кажуть блогери, в Instagram вони продають, перш за все, не товар, а не емоції. Це і є один із секретів успішного бізнесу.

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Джерело: Сьогодні
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