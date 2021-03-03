Як легко пережити весняну депресію: життєві історії та поради психолога
Дізнайтеся, як навчитися чути самого себе і уважніше ставитися до близьких
В Україні 1,2 млн громадян мають ті чи інші психічні розлади – це офіційна статистика. Але останній підрахунок фахівці робили ще у 2018 році. Скільки хворих зараз – можемо тільки припускати.
Достеменно невідомо, чому саме навесні загострюються психічні розлади, але факт
залишається фактом. Саме у міжсезоння "зносить дах" навіть у більш-менш врівноважених людей. А що вже казати про тих, хто переживає стреси, втрати і страждає від фізичного болю.
Що з цим робити, як навчитися чути самого себе і уважніше ставитися до близьких, розповіла психолог Юлія Халевіч у програмі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна".
"Взагалі з будь-яким сезонним переходом кількість загострень збільшується. Це пов'язано зі зміною тривалості світлового дня", – стверджує псіохотерапевт Олег Бєлов.
У Тетяни кілька років тому помер чоловік. Її життя розділилося на "до" та "після". Однак найстрашнішою стала для неї весна.
"Закінчується зима, і у мене загострюються панічні атаки. З'являються якісь безпричинні страхи. Це проявлятися у поганому сні, втраті апетиту, відсутності мотивації до роботи та життя взагалі", – скаржиться жінка.
Тетяна радить відразу звертатися до фахівців – до невролога або психіатра, щоб медикаментозно лікувати всі ці симптоми.
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