Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як легко пережити весняну депресію: життєві історії та поради психолога

Сьогодні, 09:37

Дізнайтеся, як навчитися чути самого себе і уважніше ставитися до близьких

В Україні 1,2 млн громадян мають ті чи інші психічні розлади – це офіційна статистика. Але останній підрахунок фахівці робили ще у 2018 році. Скільки хворих зараз – можемо тільки припускати.

Достеменно невідомо, чому саме навесні загострюються психічні розлади, але факт
залишається фактом. Саме у міжсезоння "зносить дах" навіть у більш-менш врівноважених людей. А що вже казати про тих, хто переживає стреси, втрати і страждає від фізичного болю.

Що з цим робити, як навчитися чути самого себе і уважніше ставитися до близьких, розповіла психолог Юлія Халевіч у програмі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна".

Сюжет Сергія Антонова, Вадима Свиридонова, Романа Купріянова

"Взагалі з будь-яким сезонним переходом кількість загострень збільшується. Це пов'язано зі зміною тривалості світлового дня", – стверджує псіохотерапевт Олег Бєлов.

Читайте також:
Як боротися з негативом в найбільш депресивний місяць року

У Тетяни кілька років тому помер чоловік. Її життя розділилося на "до" та "після". Однак найстрашнішою стала для неї весна.

"Закінчується зима, і у мене загострюються панічні атаки. З'являються якісь безпричинні страхи. Це проявлятися у поганому сні, втраті апетиту, відсутності мотивації до роботи та життя взагалі", – скаржиться жінка.

Тетяна радить відразу звертатися до фахівців – до невролога або психіатра, щоб медикаментозно лікувати всі ці симптоми.

Нагадаємо, раніше ми писали про сім способів впоратися з апатією.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Постковідний синдром: в Україні відкрили відділення для реабілітації після COVID-19 Як боротися з негативом в найбільш депресивний місяць року Депресію навчилися визначати за зіницями - нове дослідження 5 способів прогнати осінню хандру: як це роблять Керрі Бредшоу, Бріджит Джонс та інші
депресія психологія поради
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Украинка с 15-м размером груди показала себя во всей красе
Украинка с 15-м размером груди показала себя во всей красе
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд

Популярні статті

Вчора, 13:20Зірково

Оля Полякова з чоловіком привітали дочку з 16-річчям. Дивіться, який сюрприз влаштували! (відео)

Вчора, 10:49Смачно

Рецепт на 8 березня: куряче філе, фаршироване курагою

Вчора, 05:45Психо

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Тельці зануряться в розборки, а Риб переповнять емоції

1 березняСмачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

1 березняЗірково

"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

1 березняСмачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

1 березняЗірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

1 березняЗірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

1 березняЗірково

Батьки покійної Фріске подали в суд на внука і Шепелєва

1 березняЗірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

1 березняEvents

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

1 березняEvents

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

1 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

1 березняЗірково

19-річна колишня наркоманка заспівала хіт Алли Пугачової на "Голосі країни-11"

28 лютогоEvents

З першим днем весни: короткі привітання і смс

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

Новини партнерів

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Новая девушка Адриано с отличной фигурой. Лума – шикарна!
Новая девушка Адриано с отличной фигурой. Лума – шикарна!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Легкоатлетка, которая стирает грань между спортсменкой и моделью
Легкоатлетка, которая стирает грань между спортсменкой и моделью
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти