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Депрессию научились определять по зрачкам – новое исследование

Сегодня, 16:59

Немецкие ученые провели исследование с помощью аппарата МРТ и азартных игр

Немецкие ученые нашли новый способ определения депрессии у людей по ширине зрачков. Интересное исследование с помощью азартной игры и аппарата МРТ провели ученые Института психиатрии Макса Планка, пишет Medical Xpress.

Во время азартной игры, добровольцы были в аппарате МРТ, который делал 250 снимков зрачков в секунду. В результате оказалось, что перспектива вознаграждения не вызывает у людей с депрессией настолько активной реакции, как у других.

Ученые научились определять депрессию по зрачкам
Ученые научились определять депрессию по зрачкам
Фото: Pixabay

Ученые поясняют, что у здоровых людей, которые ожидают денежный выигрыш, зрачки расширяются. А у тех, кто страдает депрессией они расширяются тоже, но это не настолько ярко выражено. Более того, чем тяжелее была у человека депрессия, тем меньше расширялись его зрачки.

Результаты этого исследования помогут врачам ставить диагноз "депрессия" более точно, опираясь не только на слова пациентов, а и на конкретные биологические измерения. А это в свою очередь поможет выбрать максимально эффективное лечение, которое будет более индивидуально под человека.

Как распознать депрессию у своего мужчины – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как сохранить психику здоровой, заменив объятия, которые сейчас под запретом из-за коронавируса.

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Источник: Сегодня
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