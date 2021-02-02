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7 способов справиться с апатией

Сегодня, 17:17

Помните, апатия – это не последняя стадия пассивности

Когда пропал интерес ко всему, ничего не радует и ничего не хочется, тогда, скорее всего, в вашу жизнь пришла апатия. Именно она является неким тумблером, который выключает свет жизни. Откуда берется апатия, как ее распознать и что с ней делать, рассказал Сегодня.Lifestyle психолог Вячеслав Халанский.

Психолог, психотерапевт Вячеслав Халанский
Психолог, психотерапевт Вячеслав Халанский
Фото: пресс-служба

Что такое апатия и откуда она берется

Апатия – это последний шанс человека защитить себя и свою психику от большего разрушения. "Если я не справляюсь с этим миром и собой, я должен выйти на скамейку запасных. Это способ сделать так, чтобы проблема прошла мимо меня, чтобы мне не нужно было ее решать, иначе она заберет последнюю каплю энергии".

Апатия – это причина выгорания, а не следствие. Она не происходит в один день, это долгий процесс борьбы за выживание. С неизбежным ощущением, что в этой борьбе человек проиграл, поэтому нет смысла что-то делать, бороться дальше, доказывать.

Апатия в этом смысле это дефицит смысла и проживание этого смысла на уровне чувств. Она может наступить в результате подавленных эмоций. Например, когда один партнер не дает другому проявлять свои чувства. При этом подавление чувств происходит исходя из ложных установок: "Я, возможно, не прав/-а"; "Я не чувствую, что могу сказать свое мнение", "Я боюсь вызвать агрессию у партнера своим мнением", "Я боюсь потерять отношения, поэтому буду подавлять свои чувства и эмоции".

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Фото: freepik.com

Как понять, что у вас апатия и не перепутать ее с чем-то другим

Главные признаки апатии:

  • бесчувственность;
  • пассивность и паралич чувств;
  • ничего не хочется делать;
  • нет смысла ни в чем;
  • появляется равнодушие даже при осознании, что разрушается мое здоровье или кто-то из-за этого страдает;
  • любые отношения пускаются на самотек;
  • человек своей пассивностью вызывает упреки – и это то, что ему нужно. Он хочет разорвать отношения, чтобы они его не напрягали.

Что можно сделать с апатией
Что можно сделать с апатией
Фото: Depositphotos

Что можно сделать с апатией: 7 способов

  1. Если вы сами не справляетесь с апатией, тогда попробуйте поговорить с кем-либо о своей ситуации.
  2. Попробуйте понять, когда именно она начала появляться. Что произошло в этот период? Например, одна моя клиентка испытывала апатию в результате потери близкого человека. Была утрачена ценность и не было смысла жить дальше.
  3. Попробуйте чаще задавать себе вопрос: "Что я хочу?" Ответ придет не сразу и не тот, что вы ожидали. Это должны быть простые конкретные ответы: "Хочу есть или пить..." Спрашивайте себя: "Что именно съесть или выпить?".
  4. Занимайтесь спортом. Исследования показывают, что при переживании чувства апатии помогает спорт или любая физическая активность.
  5. Не оставайтесь сами. Скажите о своем состоянии кому-либо из родственников или друзей. Возможно, вам нужна профессиональная помощь.
  6. Помните, апатия – это не последняя стадия пассивности. Есть еще покорность, и она сильнее апатии. Покорность характерна отсутствием любого рода надежды. В апатии мы еще можем активизировать нашу волю и сделать немногое.
  7. Не вовлекайтесь пока в какие-либо проекты или решение вопросов. Здесь важно разрешить себе не делать это, поскольку сейчас это невыносимо. Делайте то, что можете.

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депрессия психология апатия Вячеслав Халанский
Источник: Сегодня
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