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Как быстро снять приступ тревоги без лекарств – 5 советов психолога

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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5 апреля, 13:00
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Страх и тревожность из-за новостей и неопределенности в жизни можно обуздать с помощью простых, но работающих советов. Поможет вода, объятия – что еще, в материале
Быстро снять приступ тревоги без лекарств помогут объятия, также можно обнять себя или поиграть в компьютерную игру
Быстро снять приступ тревоги без лекарств помогут объятия, также можно обнять себя или поиграть в компьютерную игру / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Каждый украинец, где бы он сейчас ни находился, переживает огромный стресс из-за нападения России на Украину. Учащенный пульс, дрожь в руках, заедание стресса или наоборот – дикий аппетит, невозможность заснуть… все это проявление тревожности. Как быстро суметь успокоиться и позаботиться о себе, своих родных и близких – рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко
Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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Как проявляется тревога, ее симптомы

Наш внутренний механизм самосохранения начинает реагировать на угрозу опасности и подает сигналы, то есть все проявления тревожности – это нормально в любой стрессовой ситуации.

Сердце колотится так, будто хочет достучаться до небес. Руки неверно дрожат. Совершенно не хочется есть. Или наоборот – съел бы слона и еще чего-нибудь на десерт. А еще безгранично долгие ночи, вышитые бессонницей. Знакомо? Это все тревога,- говорит Марина Диденко,- Это наш внутренний звон, который начинает бить тревогу во время опасности. Он говорит нам: "Вот здесь угрозы, надо действовать, чтобы спастись!"

Но когда "колокола тревоги" звонят слишком сильно, это может привести к серьезным последствиям в психическом и физическом здоровье человека. Поэтому, когда тяжело, больно, невыносимо, то очень важно позаботиться о себе.

Если тревожность не дает покоя, то обратитесь за психологической помощью, сейчас психологи, психотерапевты работают онлайн бесплатно
Если тревожность не дает покоя, то обратитесь за психологической помощью, сейчас психологи, психотерапевты работают онлайн бесплатно / Фото: freepik.com

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Если есть возможность, то обратитесь за психологической помощью, сейчас психологи, психотерапевты работают онлайн бесплатно и могут вас проконсультировать онлайн. Также снизить тревогу помогут простые советы.

Что делать, если накрывает тревога и страшно?

На самом деле способы, как суметь успокоиться, довольно просты – но от этого они не менее действенные, итак, попробуйте:

  1. Пить больше воды. Но сделайте это не так, как вы привыкли: возьмите стакан, наполните его водой, соломинку и пейте маленькими глотками. Тревожность сразу начнет снижаться. Почему? Потому что в процессе поглощения воды успокаивается дыхание, снижается ускоренный ритм сердца м тревожность идет на спад.
  2. Попробуйте поиграть в мобильную игру, даже если вы это не любите. Банальный тетрис или Angry Birds, скачанные на телефон вам помогут переключи внимание, поиграйте минут 20-30. Не зря ученые говорят о том, что если быстро выполнить интенсивное визуальное задание, то уровень тревожности снизится.
  3. Съешьте что-то хрустящее – например, чипсы, сухари, похрустите морковью или яблоком. Когда вы жуете хрустящую еду, включается аудиальное восприятие, это помогает успокоить мысли и снизить тревогу.
  4. Помните про такое действенное "лекарство", как объятия. Объятия с любимыми, друзьями и даже с незнакомыми людьми помогают выработать больше окситоцина, который снижает уровень тревожности. Если обнимать некого, то обнимите себя за плечи или завернитесь в одеяло, спальник, теплую куртку и посидите так, пока не успокоитесь.
  5. Если есть возможность достать жевательную резинку – пожуйте. Жвачка поможет снизить стресс, потому что если сосредоточиться и подевать ее минут 15, то мозговая активность стимулируется и уровень кортизола, гормона стресса, снижается. Между прочим, именно поэтому в рационе солдат армии США всегда есть жвачка.

Помните, что после каждой темной ночи всегда наступает рассвет. И мы обязательно обнимем наших родных и близких на рассвете, который уже близок.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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