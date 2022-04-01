Помощь психолога бесплатно – открыта горячая линия для украинцев

Из-за вторжения войск РФ в Украину украинцам пришлось кардинально менять свои жизни, жить в состоянии постоянного стресса, что отражается на ментальном и физическом здоровье. Куда звонить за бесплатной психологической помощью – рассказали в Минздраве Украины.
В Украине, чтобы получить психологическую помощь, можно звонить на горячую линию эмоциональной поддержки Международной организации по миграции, ее номер 0800211444.
Ведь миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, разлучиться с любимыми и родными, потерять с ними связь, постоянно бояться и переживать. Это далеко не полный список проблем, с которыми приходится ежедневно сталкиваться, ведь каждый день войны в родной стране пережить очень сложно.
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Поэтому МОЗ напоминает, что в Украине работает безвозмездная и анонимная помощь психологов: на горячей линии работают квалифицированные специалисты, которые готовы помочь справиться с психологическими проблемами.
Вы можете звонить и обращаться за помощью ежедневно:
- по будням – с 9-00 до 18-00
- по выходным – с 10-00 до 17-00.
Помните, что отказываться от психологической поддержки в столь тяжелое время не стоит, ведь заботясь о себе, у вас появятся силы для заботы о других.
Также найти ответы на вопросы, как заботиться о детях в бомбоубежищах или как успокоить пожилого человека во время обстрелов можно найти в мануале от Елены Зеленской, как жить в военное время.
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