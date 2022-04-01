Помощь психолога бесплатно – открыта горячая линия для украинцев

В одиночку справится с психологическими проблемами нереально, вам помогут профессионалы, все обращения к ним – абсолютно анонимны, звоните и получите поддержку

Открыта горячая линия для украинцев, где можно получить помощь психолога бесплатно, звоните 0800211444 / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Из-за вторжения войск РФ в Украину украинцам пришлось кардинально менять свои жизни, жить в состоянии постоянного стресса, что отражается на ментальном и физическом здоровье. Куда звонить за бесплатной психологической помощью – рассказали в Минздраве Украины.

В Украине, чтобы получить психологическую помощь, можно звонить на горячую линию эмоциональной поддержки Международной организации по миграции, ее номер 0800211444.

Реклама

Ведь миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, разлучиться с любимыми и родными, потерять с ними связь, постоянно бояться и переживать. Это далеко не полный список проблем, с которыми приходится ежедневно сталкиваться, ведь каждый день войны в родной стране пережить очень сложно.

На горячей линии работают квалифицированные специалисты, которые готовы помочь справиться с психологическими проблемами / Фото: moz.gov.ua

Поэтому МОЗ напоминает, что в Украине работает безвозмездная и анонимная помощь психологов: на горячей линии работают квалифицированные специалисты, которые готовы помочь справиться с психологическими проблемами.

Реклама

Вы можете звонить и обращаться за помощью ежедневно:

по будням – с 9-00 до 18-00

по выходным – с 10-00 до 17-00.

Помните, что отказываться от психологической поддержки в столь тяжелое время не стоит, ведь заботясь о себе, у вас появятся силы для заботы о других.

Также найти ответы на вопросы, как заботиться о детях в бомбоубежищах или как успокоить пожилого человека во время обстрелов можно найти в мануале от Елены Зеленской, как жить в военное время.

Реклама

Также читайте советы, как не сойти с ума от новостей и остаться вменяемым от Евгения Комаровского.