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Что делать, если не можешь заснуть из-за нервов – 6 шагов, как сделать дыхательные упражнения

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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30 марта, 13:35
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Стресс и множество мыслей мешают заснуть, а сейчас, как никогда, важно высыпаться. Эти простые дыхательные упражнения помогут расслабиться и погрузиться в сон
Если не можешь заснуть из-за нервов, погрузиться в сон без лекарств помогут 7 дыхательных упражнений
Если не можешь заснуть из-за нервов, погрузиться в сон без лекарств помогут 7 дыхательных упражнений / Фото: unsplash.com, freepik.com

Сотни тысяч украинцев потеряли сон из-за нападения войск РФ на Украину. Чтобы справиться с бессонницей, можно попробовать успокоительные дыхательные практики. Эти упражнения хороши тем, что их можно выполнять в любом месте и в любых условиях, пишет телеграм-канал Психологічна підтримка.

Эти короткие дыхательные упражнения знакомы тем, кто занимается йогой. Практика под названием Chandra Bhendana основана на дыхании только через левую ноздрю – это способствует связи левой части тела с нервной системой и успокоению и сну. Поэтому, чтобы обуздать мешающие сну мысли: следует:

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  1. Сядьте или лягте как можно удобнее.
  2. Закройте глаза, расслабьте веки. Представьте, что вы находитесь в прохладной, но приятной воде.
  3. Большим пальцем правой руки прикройте правую ноздрю.
  4. Остальные пальцы этой руки расслабляете и выпрямляете.
  5. Делаете левой ноздрей вдох, затем прикройте ее четырьмя свободными пальцами правой руки. При этом отпустите ваш большой палец из правой ноздри и выдохните через правую ноздрю.
  6. Повторять нужно несколько раз: вдох через левую ноздрю, прикрывая правую большим пальцем, выдох через правую, прикрывая левую ноздрю остальными пальцами.

После этих упражнений дыхание успокоится, станет медленным, тревожность снизится и захочется спать
После этих упражнений дыхание успокоится, станет медленным, тревожность снизится и захочется спать / Фото: Getty Images

Делать упражнение нужно до тех пор, пока ваше дыхание не успокоится, станет медленным, тревожность снизится и захочется спать.

То же самое повторить зеркально через правую (Nadi Shodhana).

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Это дыхание также помогает снизить тревожность и успокоиться после стресса.

О пользе такого дыхания говорят ученые, поскольку в носу много нервных окончаний, которые можно использовать для "переключения" функций организма и помочь себе расслабиться или сосредоточиться. Для этого нужно менять вдохи и выдохи через разные носовые ходы, как и описано в упражнениях.

Также в состоянии длительного стресса важно позаботиться о здоровье сердца, читайте: Как сохранить сердце здоровым, когда постоянно в стрессе – 6 советов, которые работают.

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А еще при стрессе тянет на сладкое, что делать – рассказал терапевт: Почему при стрессе тянет на сладкое и какие сладости можно есть.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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