Что делать, если не можешь заснуть из-за нервов – 6 шагов, как сделать дыхательные упражнения

Сотни тысяч украинцев потеряли сон из-за нападения войск РФ на Украину. Чтобы справиться с бессонницей, можно попробовать успокоительные дыхательные практики. Эти упражнения хороши тем, что их можно выполнять в любом месте и в любых условиях, пишет телеграм-канал Психологічна підтримка.
Эти короткие дыхательные упражнения знакомы тем, кто занимается йогой. Практика под названием Chandra Bhendana основана на дыхании только через левую ноздрю – это способствует связи левой части тела с нервной системой и успокоению и сну. Поэтому, чтобы обуздать мешающие сну мысли: следует:
- Сядьте или лягте как можно удобнее.
- Закройте глаза, расслабьте веки. Представьте, что вы находитесь в прохладной, но приятной воде.
- Большим пальцем правой руки прикройте правую ноздрю.
- Остальные пальцы этой руки расслабляете и выпрямляете.
- Делаете левой ноздрей вдох, затем прикройте ее четырьмя свободными пальцами правой руки. При этом отпустите ваш большой палец из правой ноздри и выдохните через правую ноздрю.
- Повторять нужно несколько раз: вдох через левую ноздрю, прикрывая правую большим пальцем, выдох через правую, прикрывая левую ноздрю остальными пальцами.
Далее по теме
Делать упражнение нужно до тех пор, пока ваше дыхание не успокоится, станет медленным, тревожность снизится и захочется спать.
То же самое повторить зеркально через правую (Nadi Shodhana).
Это дыхание также помогает снизить тревожность и успокоиться после стресса.
О пользе такого дыхания говорят ученые, поскольку в носу много нервных окончаний, которые можно использовать для "переключения" функций организма и помочь себе расслабиться или сосредоточиться. Для этого нужно менять вдохи и выдохи через разные носовые ходы, как и описано в упражнениях.
Также в состоянии длительного стресса важно позаботиться о здоровье сердца, читайте: Как сохранить сердце здоровым, когда постоянно в стрессе – 6 советов, которые работают.
А еще при стрессе тянет на сладкое, что делать – рассказал терапевт: Почему при стрессе тянет на сладкое и какие сладости можно есть.