Как адаптироваться в чужой стране или другой области Украины – 6 советов переселенцам

Чтобы влиться в местную громаду там, где вам дали временную защиту, говорите правду, будьте вежливыми, благодарите за помощь и сформулируйте ваши потребности

Чтобы адаптироваться в чужой стране или другой области Украины, будьте вежливы и не бойтесь просить о помощи / Фото: BBC News Украина, ru.freepik.com

Один из "вызовов" войны с Россией – эффективная интеграция вынужденных переселенцев в новых общинах. Украинцам, что вынуждены искать убежища в других регионах Украины или других странах, важно чувствовать поддержку местных жителей. Как "стать своим" в чужой громаде – рассказали в национальной платформе "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

Расскажите о себе, а когда вам дали убежище, жилье, помогли с питанием – обязательно поблагодарите за поддержку / Фото: Getty Images

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Процесс социальной адаптации и интеграции переселенцев требует времени и усилий, как со стороны жителей общины, так самих переселенцев. Чтобы успешно коммуницировать, важно движение обеих сторон навстречу, сотрудничество и создание условий для эффективной совместной жизни. Чтобы успешно взаимодействовать в условиях войны, помогут советы как для самих переселенцев, так и принимающей стороны:

Во-первых, изначально расскажите о себе, опираясь на реальные факты, которые происходили с вами по дороге. Когда вам дали убежище, жилье, помогли с питанием – обязательно поблагодарите за поддержку. Не бойтесь выглядеть "как-то не так", делитесь эмоциями, не стоит держать все в себе. Постарайтесь сформулировать, что вам нужно, то есть свои бытовые потребности – сон, еда, озвучьте эмоциональные переживания, если что-то болит – попросите медицинской помощи. Если вы в более безопасном регионе Украины (да и за границей тоже), обратите внимание, на каком языке говорят в громаде. Иногда тот или иной язык (как украинский, так и русский) может восприниматься, как демонстрация своей политической позиции. Старайтесь говорить на украинском языке хотя бы частично, если не владеете им полностью. И не переживайте из-за ошибок, которые вы допускаете в словах. Чтобы скорее наладить контакты, расспросите, как принято обращаться и приветствовать друг друга в этой громаде. Если не понимаете каких-либо местных слов, то спросите, что они означают.

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