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Как адаптироваться в чужой стране или другой области Украины – 6 советов переселенцам

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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15 апреля, 13:00
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Чтобы влиться в местную громаду там, где вам дали временную защиту, говорите правду, будьте вежливыми, благодарите за помощь и сформулируйте ваши потребности
Чтобы адаптироваться в чужой стране или другой области Украины, будьте вежливы и не бойтесь просить о помощи
Чтобы адаптироваться в чужой стране или другой области Украины, будьте вежливы и не бойтесь просить о помощи / Фото: BBC News Украина, ru.freepik.com

Один из "вызовов" войны с Россией – эффективная интеграция вынужденных переселенцев в новых общинах. Украинцам, что вынуждены искать убежища в других регионах Украины или других странах, важно чувствовать поддержку местных жителей. Как "стать своим" в чужой громаде – рассказали в национальной платформе "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

Расскажите о себе, а когда вам дали убежище, жилье, помогли с питанием – обязательно поблагодарите за поддержку
Расскажите о себе, а когда вам дали убежище, жилье, помогли с питанием – обязательно поблагодарите за поддержку / Фото: Getty Images

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Процесс социальной адаптации и интеграции переселенцев требует времени и усилий, как со стороны жителей общины, так самих переселенцев. Чтобы успешно коммуницировать, важно движение обеих сторон навстречу, сотрудничество и создание условий для эффективной совместной жизни. Чтобы успешно взаимодействовать в условиях войны, помогут советы как для самих переселенцев, так и принимающей стороны:

  1. Во-первых, изначально расскажите о себе, опираясь на реальные факты, которые происходили с вами по дороге.
  2. Когда вам дали убежище, жилье, помогли с питанием – обязательно поблагодарите за поддержку.
  3. Не бойтесь выглядеть "как-то не так", делитесь эмоциями, не стоит держать все в себе.
  4. Постарайтесь сформулировать, что вам нужно, то есть свои бытовые потребности – сон, еда, озвучьте эмоциональные переживания, если что-то болит – попросите медицинской помощи.
  5. Если вы в более безопасном регионе Украины (да и за границей тоже), обратите внимание, на каком языке говорят в громаде. Иногда тот или иной язык (как украинский, так и русский) может восприниматься, как демонстрация своей политической позиции. Старайтесь говорить на украинском языке хотя бы частично, если не владеете им полностью. И не переживайте из-за ошибок, которые вы допускаете в словах.
  6. Чтобы скорее наладить контакты, расспросите, как принято обращаться и приветствовать друг друга в этой громаде. Если не понимаете каких-либо местных слов, то спросите, что они означают.

Также ранее доктор Комаровский рассказал, как морально помочь своему мужчине на войне.

Если вы за границей, то узнайте как найти лекарства за рубежом в аптеках – чем заменить препарат и когда нужен рецепт.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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