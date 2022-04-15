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Доктор Комаровский рассказал, как морально помочь своему мужчине на войне

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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15 апреля, 07:00
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Если ваш мужчина на фронте с оружием в руках, Евгений Комаровский советует не жаловаться, а сказать, что вы ждете мужа с победой домой. Ему будет важно это слышать
Морально помочь своему мужчине на войне можно словами поддержки по телефону, а не жалобами и рыданиями - так сделаете еще хуже
Морально помочь своему мужчине на войне можно словами поддержки по телефону, а не жалобами и рыданиями - так сделаете еще хуже / Фото: Коллаж: Сегодня, life-after-

Когда ваш мужчина с оружием в руках защищает страну от российского вторжения, трудно оставаться спокойной и быть в хорошем настроении. Переживания и тревога все равно дают о себе знать. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский рассказал, как важно и нужно общаться с любимым человеком в условиях боевых действий.

Если ваш мужчина на фронте
Если ваш мужчина на фронте / Фото: Getty Images

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Когда женщина слышит в трубке родной голос, то чувствует себя в безопасности. Но именно родному человеку хочется рассказать о своих страхах и переживаниях. Вот только стоит ли так поступать?

Если вы разговариваете по телефону с любимым человеком, который сейчас защищает страну, не рассказывайте ему про то, как вам трудно, – посоветовал Евгений Комаровский. – Потому что ему становится еще тяжелее.

По словам эксперта программы "Ранок з Україною", самое сложное для мужчины – понимание того, что он ничего не может сделать в трудной ситуации. В итоге ненависть к врагу, которая и так присутствует, начинает доминировать над здравым смыслом. А когда захлестывают эмоции – человек часто принимает неправильные решения. Поэтому давайте оставим жалобы на то время, когда мы победим.

Если ваш мужчина на фронте с оружием в руках, ваши рыдания по телефону – это дополнительный фактор риска для его жизни, – объяснил доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Как бы вам ни было тяжело, говорите, что у вас все хорошо: есть еда, крыша над головой, лекарства.

Эксперт сказал, что оставаться спокойной, улыбаться и не заставлять любимого мужчину переживать за вас – это идеальный вариант помощи. Сказать, что вы ждете мужа с победой домой – самое важное, что ему хочется услышать в боевых условиях.

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Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: читайте актуальные новости здесь.

Также доктор Комаровский дал советы, как вернуть детей к обычной жизни.

А ранее известный педиатр объяснил, как избавиться от изжоги правильно.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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