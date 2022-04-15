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Як адаптуватися в чужій країні чи іншій області України – 6 порад переселенцям

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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15 квітня, 13:00
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Щоб влитися в місцеву громаду там, де вам дали тимчасовий захист, кажіть правду, будьте ввічливими, дякуйте за допомогу та сформулюйте ваші потреби
Щоб адаптуватися в чужій країні чи іншій області України, будьте ввічливі та не бійтеся просити про допомогу
Щоб адаптуватися в чужій країні чи іншій області України, будьте ввічливі та не бійтеся просити про допомогу / Фото: BBC News Украина, ru.freepik.com

Один із "викликів" війни з Росією – ефективна інтеграція вимушених переселенців у нових громадах. Українцям, що змушені шукати притулку в інших регіонах України чи інших країнах, важливо відчувати підтримку місцевих мешканців. Як "стати своїм" у чужій громаді – розповіли в національної платформе "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію".

Розкажіть про себе, а коли вам дали притулок, житло, допомогли з харчуванням – обов'язково подякуйте за підтримку
Розкажіть про себе, а коли вам дали притулок, житло, допомогли з харчуванням – обов'язково подякуйте за підтримку / Фото: Getty Images

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Процес соціальної адаптації та інтеграції переселенців потребує часу та зусиль, як з боку жителів громади, так і самих переселенців. Щоб успішно комунікувати , важливо рух обох сторін назустріч, співробітництво та створення умов для ефективного спільного життя. Щоб успішно взаємодіяти в умовах війни, допоможуть поради як для самих переселенців, так і сторони, що приймає:

  1. По-перше, спочатку розкажіть про себе, спираючись на реальні факти, що відбувалися з вами дорогою.
  2. Коли вам дали притулок, житло, допомогли з харчуванням – обов'язково подякуйте за підтримку.
  3. Не бійтеся виглядати "якось не так", ділитеся емоціями, не варто все тримати в собі.
  4. Намагайтеся сформулювати, що вам потрібно, тобто свої побутові потреби – сон, їжа, озвучте емоційні переживання, якщо щось болить – попросіть медичної допомоги.
  5. Якщо ви у безпечнішому регіоні України (та й за кордоном теж), зверніть увагу, якою мовою говорять у громаді. Іноді ту чи іншу мову (як українську, так і російську) можуть сприймати як демонстрацію своєї політичної позиції. Намагайтеся говорити українською мовою хоча б частково, якщо не володієте повністю. І не переживайте через помилки, яких ви припускаєтеся в словах.
  6. Щоб швидше налагодити контакти, розпитайте, як прийнято звертатися та вітати один одного у цій громаді. Якщо не розумієте жодних місцевих слів, то запитайте, що вони означають.

Також раніше доктор Комаровський розповів, як морально допомогти своєму чоловікові на війні

Якщо ви за кордоном, то дізнайтесь Як знайти ліки за кордоном в аптеках – чим замінити препарат і коли потрібний рецепт?

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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