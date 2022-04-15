Як адаптуватися в чужій країні чи іншій області України – 6 порад переселенцям

Щоб влитися в місцеву громаду там, де вам дали тимчасовий захист, кажіть правду, будьте ввічливими, дякуйте за допомогу та сформулюйте ваші потреби

Щоб адаптуватися в чужій країні чи іншій області України, будьте ввічливі та не бійтеся просити про допомогу / Фото: BBC News Украина, ru.freepik.com

Один із "викликів" війни з Росією – ефективна інтеграція вимушених переселенців у нових громадах. Українцям, що змушені шукати притулку в інших регіонах України чи інших країнах, важливо відчувати підтримку місцевих мешканців. Як "стати своїм" у чужій громаді – розповіли в національної платформе "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію".

Розкажіть про себе, а коли вам дали притулок, житло, допомогли з харчуванням – обов'язково подякуйте за підтримку / Фото: Getty Images

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Процес соціальної адаптації та інтеграції переселенців потребує часу та зусиль, як з боку жителів громади, так і самих переселенців. Щоб успішно комунікувати , важливо рух обох сторін назустріч, співробітництво та створення умов для ефективного спільного життя. Щоб успішно взаємодіяти в умовах війни, допоможуть поради як для самих переселенців, так і сторони, що приймає:

По-перше, спочатку розкажіть про себе, спираючись на реальні факти, що відбувалися з вами дорогою. Коли вам дали притулок, житло, допомогли з харчуванням – обов'язково подякуйте за підтримку. Не бійтеся виглядати "якось не так", ділитеся емоціями, не варто все тримати в собі. Намагайтеся сформулювати, що вам потрібно, тобто свої побутові потреби – сон, їжа, озвучте емоційні переживання, якщо щось болить – попросіть медичної допомоги. Якщо ви у безпечнішому регіоні України (та й за кордоном теж), зверніть увагу, якою мовою говорять у громаді. Іноді ту чи іншу мову (як українську, так і російську) можуть сприймати як демонстрацію своєї політичної позиції. Намагайтеся говорити українською мовою хоча б частково, якщо не володієте повністю. І не переживайте через помилки, яких ви припускаєтеся в словах. Щоб швидше налагодити контакти, розпитайте, як прийнято звертатися та вітати один одного у цій громаді. Якщо не розумієте жодних місцевих слів, то запитайте, що вони означають.

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