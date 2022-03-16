Как помочь организму справиться с физическими расстройствами и недомоганиями во время войны

Война отобразиться, если еще не сделала этого, на всех, к этому нужно быть готовыми. Речь идет о психологическом здоровье, которое мы так часто игнорируем, а зря. Мы уже говорили, как распознать посттравматическое стрессовое расстройство и что с этим делать – 10 признаков ПТСР. Теперь психолог Тамара Добудогло рассказала, как справиться с физическими расстройствами и недомоганиями во время войны.
Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло призналась, что сейчас многие жалуются на недомогания и плохое самочувствие, как взрослые, так и дети.
Самые распространенные проблемы:
- запор/диарея
- кожные (дерматологические) реакции: пятна, зуд, шелушения
- тошнота/рвота
- сбой цикла (у девушек)
- мигрени
- тремор/тики
Откуда и почему?
Ответ на поверхности, а точнее за окном. Война – пролонгированный стресс. И если вы находитесь там, где идут боевые действия, в большей или меньшей степени – вы в постоянном стрессе. Но, что важно – не умеете им управлять и никак на него не влияете.
Далее по теме
Люди – заложники обстоятельств. А психика не может постоянно находиться в стрессе – нужно или снизить стрессфакторы, или снизить чувствительность к ним. И тут уж, кто как справляется.
Если мозг "не вывозит" всего – выстреливает в тело. И тут "приветы" от самочувствия и здоровья. Если вы выехали в безопасное место – недомогания могут продолжаться еще несколько дней/недель, в зависимости от организма.
Как помочь?
- Не пытайтесь наладить/исправить ситуацию сильными (гормональными) препаратами или антибиотиками. Есть вероятность сделать хуже.
- Пейте воду.
- Хотя бы небольшими порциями в течении всего дня. Водный баланс – основа всего.
- Кушайте.
Помним, что вся пищеварительная система работает не так как обычно. Поэтому питаться нужно равномерно и небольшими порциями, а еда должна быть простая.
- Двигайтесь.
Чтобы пищеварительная система работала хорошо, нужно движение. Хотя бы прогулка, зарядка. Я понимаю, что звучит как бред. Сама ночую в ванной, какие уж тут прогулки. Но, если нет сирены и все относительно спокойно, походите хоть немного. Сделайте самые элементарные упражнения со школьной физ-ры. Помогите ЖКТ запуститься в работу. Если же совсем никак – пускай ваша еда будет максимально легкая и мягкая. Чтобы ЖКТ тратил минимум усилий на переваривание.
- Свежий воздух.
Если не гуляете (читайте "бегаете в магазин") на улице, то хотя бы регулярные проветривания.
- Режим и распорядок.
- Спите.
Вот прям когда можете, тогда и спите.
Я, например, почти не сплю ночью. Боюсь, что пропущу сирену или не успею отреагировать. Это ужасно изматывает… Поэтому днем, если спокойно, сплю хоть немного. Если рядом есть кто-то из близких – попросите посидеть с вами. Это помогает и успокаивает. Даже если вы взрослый (и особенно, если дети). Мы все сейчас "ранены"…
- Если организм совсем расшатался – можно попринимать что-то успокаивающее. Валерьяну, чаи, мелатонин! Вот очень сильно рекомендую!
- Теплый душ.
Отлично работает на засыпание и от тремора/тиков. Недавно меня начало трусить от взрывов. Возможно, кого-то также. Горячий/хорошо теплый душ помогает расслабить мышцы, снизить трясучку. Но! Не бойтесь ее. Если трясет – значит страх и напряжение выходит.
- Массажи/любые поглаживания.
Хорошо заходят повторяющиеся движения. Все вспомнили, как гладят по голове ребенка? Вот оно! Любые повторяющиеся, ритмичные движения, успокаивают.
- Укачивания.
Я тут недавно прям на себе ощутила. Ложимся/садимся в объятья (со взрослым или ребенок, в зависимости у кого проблема), можно укутаться в плед или одеяло, кокон такой сделать) и покачиваемся. Медленно раскачиваясь, как неваляшка. Удивительно расслабляет. Подходит и взрослым и детям.
- Особенно хорошо работает рисование пальцами или лепка.
И снова, для взрослых и детей. Если есть чем рисовать/лепить – супер! Если нет – сделайте соленое тесто. Тот же пластилин только бесцветный.
Лучше, чтобы лепка и рисование были простые: круги, мандалы, шарики. Что-то, что зацикливает и имеет простую, ровную форму, без углов. Еще хорошо работают растягивания/вытягивания теста/пластилина. Помните, в детстве были "лизуны"? Вот оно!
И помните: тело – умнее головы. Оно более четко и понятно отвечает и реагирует. Позаботьтесь о нем доступными вам способами, и оно отблагодарит вас.
Напомним горячую линию для онкопациентов – куда звонить за помощью и где искать лекарства.
Также смотрите, как получить инсулин бесплатно – платить за препарат на время войны не нужно.