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Как помочь организму справиться с физическими расстройствами и недомоганиями во время войны

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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16 марта, 11:00
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Нельзя игнорировать явные сигналы своего тела, ведь если они появились, значит, ему нужна ваша помощь
Физические расстройства и недомогания во время войны
Физические расстройства и недомогания во время войны / Фото: pixabay.com

Война отобразиться, если еще не сделала этого, на всех, к этому нужно быть готовыми. Речь идет о психологическом здоровье, которое мы так часто игнорируем, а зря. Мы уже говорили, как распознать посттравматическое стрессовое расстройство и что с этим делать – 10 признаков ПТСР. Теперь психолог Тамара Добудогло рассказала, как справиться с физическими расстройствами и недомоганиями во время войны.

Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло призналась, что сейчас многие жалуются на недомогания и плохое самочувствие, как взрослые, так и дети.

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Самые распространенные проблемы:

  • запор/диарея
  • кожные (дерматологические) реакции: пятна, зуд, шелушения
  • тошнота/рвота
  • сбой цикла (у девушек)
  • мигрени
  • тремор/тики

Откуда и почему?

Ответ на поверхности, а точнее за окном. Война – пролонгированный стресс. И если вы находитесь там, где идут боевые действия, в большей или меньшей степени – вы в постоянном стрессе. Но, что важно – не умеете им управлять и никак на него не влияете.

Люди – заложники обстоятельств. А психика не может постоянно находиться в стрессе – нужно или снизить стрессфакторы, или снизить чувствительность к ним. И тут уж, кто как справляется.

Если мозг "не вывозит" всего – выстреливает в тело. И тут "приветы" от самочувствия и здоровья. Если вы выехали в безопасное место – недомогания могут продолжаться еще несколько дней/недель, в зависимости от организма.

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Как помочь?

  • Не пытайтесь наладить/исправить ситуацию сильными (гормональными) препаратами или антибиотиками. Есть вероятность сделать хуже.
  • Пейте воду.
  • Хотя бы небольшими порциями в течении всего дня. Водный баланс – основа всего.
  • Кушайте.

Помним, что вся пищеварительная система работает не так как обычно. Поэтому питаться нужно равномерно и небольшими порциями, а еда должна быть простая.

  • Двигайтесь.

Чтобы пищеварительная система работала хорошо, нужно движение. Хотя бы прогулка, зарядка. Я понимаю, что звучит как бред. Сама ночую в ванной, какие уж тут прогулки. Но, если нет сирены и все относительно спокойно, походите хоть немного. Сделайте самые элементарные упражнения со школьной физ-ры. Помогите ЖКТ запуститься в работу. Если же совсем никак – пускай ваша еда будет максимально легкая и мягкая. Чтобы ЖКТ тратил минимум усилий на переваривание.

  • Свежий воздух.

Если не гуляете (читайте "бегаете в магазин") на улице, то хотя бы регулярные проветривания.

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  • Режим и распорядок.
  • Спите.

Вот прям когда можете, тогда и спите.

Я, например, почти не сплю ночью. Боюсь, что пропущу сирену или не успею отреагировать. Это ужасно изматывает… Поэтому днем, если спокойно, сплю хоть немного. Если рядом есть кто-то из близких – попросите посидеть с вами. Это помогает и успокаивает. Даже если вы взрослый (и особенно, если дети). Мы все сейчас "ранены"…

  • Если организм совсем расшатался – можно попринимать что-то успокаивающее. Валерьяну, чаи, мелатонин! Вот очень сильно рекомендую!
  • Теплый душ.

Отлично работает на засыпание и от тремора/тиков. Недавно меня начало трусить от взрывов. Возможно, кого-то также. Горячий/хорошо теплый душ помогает расслабить мышцы, снизить трясучку. Но! Не бойтесь ее. Если трясет – значит страх и напряжение выходит.

  • Массажи/любые поглаживания.

Хорошо заходят повторяющиеся движения. Все вспомнили, как гладят по голове ребенка? Вот оно! Любые повторяющиеся, ритмичные движения, успокаивают.

  • Укачивания.

Я тут недавно прям на себе ощутила. Ложимся/садимся в объятья (со взрослым или ребенок, в зависимости у кого проблема), можно укутаться в плед или одеяло, кокон такой сделать) и покачиваемся. Медленно раскачиваясь, как неваляшка. Удивительно расслабляет. Подходит и взрослым и детям.

  • Особенно хорошо работает рисование пальцами или лепка.

И снова, для взрослых и детей. Если есть чем рисовать/лепить – супер! Если нет – сделайте соленое тесто. Тот же пластилин только бесцветный.

Лучше, чтобы лепка и рисование были простые: круги, мандалы, шарики. Что-то, что зацикливает и имеет простую, ровную форму, без углов. Еще хорошо работают растягивания/вытягивания теста/пластилина. Помните, в детстве были "лизуны"? Вот оно!

И помните: тело – умнее головы. Оно более четко и понятно отвечает и реагирует. Позаботьтесь о нем доступными вам способами, и оно отблагодарит вас.

Напомним горячую линию для онкопациентов – куда звонить за помощью и где искать лекарства.

Также смотрите, как получить инсулин бесплатно – платить за препарат на время войны не нужно.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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