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Гороскоп на сегодня 9 мая для всех знаков зодиака: Стрельцы, не утоните в слезах умиления

Сегодня, 00:40

Астрологический прогноз на 9 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 9 мая 2021 года. Это самый настоящий выходной, каким он и должен быть. В меру ленивый, в меру сумбурный и еще немножко романтичный.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Овна

В этот выходной Овнам стоит сбежать от всех будничных вопросов. Звезды советуют полностью отдаться творческому процессу. Возьмите в руки фотокамеру или краски. Такое времяпровождение сделает вас намного счастливее.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Тельца

Организуйте активное времяпровождение для себя и родных. Свежий воздух, приятные эмоции и новые впечатления наполнят вас энергией и позитивом на неделю вперед. Только обязательно оденьтесь по погоде, чтобы не простудиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Близнецов

Не стоит никого слушать, кроме себя. Задумайтесь, как бы вам хотелось провести этот выходной? Ваши желания – это ваш ориентир, а мысли бывают материальными. Так что этот день зависит полностью от вас – как захотите, так все и пойдет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Рака

Сегодня вам выпадет удачный шанс познакомиться с неординарным человеком. Эта встреча может оказаться знаковой и повлиять не только на сегодняшний день, но и на всю жизнь. Главное – не бойтесь показать свои истинные стороны и качества.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Льва

Этот выходной – отличный повод, чтобы организовать романтическое времяпровождение себе и любимому человеку. Вы не заметили, что давно не уделяли должного времени друг другу? Пора восполнить этот пробел в личной жизни.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Девы

Этот период не подходит для серьезных перемен в жизни. Лучше оставить все, как есть, занять выжидательную позицию и набираться сил. Вы еще успеете и поругаться, и помириться с партнером, а пока просто плывите по течению – куда оно вас вынесет.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Весов

Если вы организуете интересный выходной и посвятите его семье, то почувствуете признательность от окружающих. Все давно ждали вашей инициативы, так что не разочаруйте родных, побудьте сегодня волшебником, исполняющим желания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Скорпиона

Звезды советуют вам найти занятие, которое принесет спокойствие и релакс. Шумные собрания и выяснения отношений не для вас, они быстро утомят и отберут остаток сил. Постарайтесь перестать обвинять в своих недочетах других людей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Стрельца

На вас нахлынут приятные воспоминания – то ли в виде перелистывания старых альбомов, то ли в качестве реальных людей, с которыми давно не общались. День подходит для упорядочивания мыслей и раскладывания вещей по местам.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Козерога

Этот день с уверенностью подпадает под определение настоящего выходного. Наконец-то можно никуда не торопиться и провести его в праздной лени. Причем вы все успеете – и поваляться, и пообщаться, и сделать все запланированные на сегодня дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Водолея

День отлично подходит для обновления окружающего пространства. Не бойтесь расставаться с тем, что изжило себя. К вам все относятся благожелательно, так что неприятностей ждать неоткуда. Вот только не злоупотребляйте алкоголем.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Рыб

Вряд ли вы сможете отдохнуть так, как вам бы того хотелось. Все время будут возникать какие-то мелкие вопросы, требующие решения здесь и сейчас. Если действительно хотите от всего отключиться – сделайте это буквально и выключите телефон.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

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