Гороскоп на сьогодні 9 травня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, не потоніть у сльозах розчулення

Астрологічний прогноз на 9 травня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на неділю, 9 травня 2021 року. Це справжнісінький вихідний, яким він і має бути. У міру ледачий, в міру сумбурний і ще трошки романтичний.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Овна

Цього вихідного Овнам варто втекти від усіх буденних питань. Зірки радять повністю віддатися творчому процесу. Візьміть в руки фотокамеру або фарби. Таке проведення часу зробить вас набагато щасливішими.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Тельця

Організуйте активне проведення часу для себе і рідних. Свіже повітря, приємні емоції та нові враження наповнять вас енергією і позитивом на тиждень вперед. Тільки обов'язково вдягніться по погоді, щоб не застудитися.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Близнюків

Не варто нікого слухати, крім себе. Задумайтесь, як би вам хотілося провести цей вихідний? Ваші бажання – це ваш орієнтир, а думки бувають матеріальними. Тож цей день залежить повністю від вас – як захочете, так все і піде.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Рака

Сьогодні вам випаде вдалий шанс познайомитися з неординарною людиною. Ця зустріч може виявитися знаковою і вплинути не тільки на сьогоднішній день, але і на все життя. Головне – не бійтеся показати свої справжні сторони і якості.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Лева

Цей вихідний – чудовий привід, щоб організувати романтичне проведення часу собі і коханій людині. Ви не помітили, що давно не приділяли належного часу одне одному? Час заповнити цю прогалину в особистому житті.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Діви

Цей період не підходить для серйозних змін у житті. Краще залишити все, як є, зайняти вичікувальну позицію і набиратися сил. Ви ще встигнете і посваритися, і помиритися з партнером, а поки що просто пливіть за течією – куди вона вас винесе.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Терезів

Якщо ви організуєте цікавий вихідний і присвятите його сім'ї, то відчуєте вдячність від оточуючих. Всі давно чекали вашої ініціативи, тож не розчаруйте рідних, побудьте сьогодні чарівником, який виконує бажання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Скорпіона

Зірки радять вам знайти заняття, яке принесе спокій і релакс. Галасливі збори і з'ясування стосунків не для вас, вони швидко втомлять і відберуть залишок сил. Постарайтеся припинити звинувачувати в своїх недоліках інших людей.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Стрільця

На вас налинуть приємні спогади – чи то у вигляді перегортання старих альбомів, чи то як реальних людей, з якими давно не спілкувалися. День підходить для упорядкування думок і розкладання речей по місцях.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Козорога

Цей день з упевненістю підпадає під визначення справжнього вихідного. Нарешті можна нікуди не поспішати і провести його в дозвільній ліні. Причому ви все встигнете – і повалятися, і поспілкуватися, і зробити всі заплановані на сьогодні справи.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Водолія

День чудово підходить для оновлення навколишнього простору. Не бійтеся розлучатися з тим, що віджило себе. До вас всі ставляться доброзичливо, тож неприємностей чекати нізвідки. Ось тільки не зловживайте алкоголем.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, для Риб

Навряд чи ви зможете відпочити так, як вам би того хотілося. Весь час виникатимуть якісь дрібні питання, які потребують вирішення тут і зараз. Якщо дійсно хочете від усього відключитися – зробіть це буквально і вимкніть телефон.

Зірковий гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Раніше ми публікували загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

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