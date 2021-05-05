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Гороскоп на сегодня 5 мая для всех знаков зодиака: Козероги, звезды дают вам пинка

Сегодня, 08:20

Астрологический прогноз на 5 мая для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 5 мая 2021 года. День будет насыщенным, но не тяжелым, а, наоборот, эмоциональным. Наслаждайтесь жизнью и ищите прекрасное в мелочах.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Овна

Перестаньте много думать и переходите к действиям. Когда появляется много свободного времени, в голову лезут дурные мысли – нужно занять себя работой или спортом.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Тельца

Ваша жизнь обретет новые краски, и, возможно, их привнесет в вашу жизнь новый человек. Будьте открыты для позитива, счастья, и они накроют вас с головой. Вечер будет насыщен общением и нежностью.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Близнецов

Не стоит сегодня слишком много говорить и тем более давать советы другим людям. Занимайтесь собой, саморазвитием и самосовершенствованием. Все внимание – на себя, и будет вам счастье.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Рака

Следите за своим настроением и психоэмоциональным состоянием, если не хотите разругаться со своими родственниками. Они сегодня будут очень активны, поэтому рискуют перейти все границы дозволенного. Отстаивайте свое мнение!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Льва

Ваша скрупулезность и настойчивость приведут вас к успеху. Только не путайте их с занудством – оно только вызовет раздражение окружающих. А вот вечером можете пускаться во все тяжкие, вы это заслужили.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Девы

День любви, романтики, обнимашек и приятных сюрпризов. Может сложиться впечатление, что 14 февраля вернулось, но нет – к счастью, сейчас теплее, и возможностей устроить романтическое свидание еще больше. Не тупите!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Весов

Вам срочно нужны: массаж, спа или просто поваляться перед телевизором без малейших обязательств. Если сконцентрироваться на рабочих вопросах не можете – берите выходной, не насилуйте себя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Скорпиона

Вы уже напланировали для себя важных и срочных дел – пора приступать к их реализации. И звезды намекают, что это касается не только рабочих дел, но и личных. Не будьте занудой и сделайте сюрприз любимому человеку.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Стрельца

Старайтесь меньше говорить и больше делать, наблюдайте и реализуйте то, что запланировали. Главное, что вам сегодня нужно – хорошее настроение и отличное самочувствие!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Козерога

Жизнь требует от вас усилий. Если надоело одно и то же – делайте что-то новое, изучайте, пробуйте. Звезды дают вам пинка!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Водолея

Сегодняшний день будет бомбой, пушкой, хлопушкой, ведь вам все по плечу. Не стойте на месте, двигайтесь к намеченным целям. Вам нужно завоевывать больше пространства!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Рыб

Не идите на поводу у людей, которые пытаются выехать за ваш счет. Не поддакивайте, не помогайте, не направляйте людей, которые вам неприятны. Будьте собой, говорите правду и просто научитесь думать в первую очередь о себе.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

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Источник: Сегодня
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