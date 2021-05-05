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Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

Сьогодні, 08:20

Астрологічний прогноз на 5 травня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на середу, 5 травня 2021 року. День буде насиченим, але не важким, а, навпаки, емоційним. Насолоджуйтесь життям і шукайте прекрасне в дрібницях.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Овна

Перестаньте багато думати і переходите до дій. Коли з'являється багато вільного часу, в голову лізуть дурні думки – потрібно зайняти себе роботою або спортом.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 рок, для Тельця

Ваша життя набере нових барв, і, можливо, їх принесе у ваше життя нова людина. Будьте відкриті для позитиву, щастя, і вони накриють вас по маківку. Вечір буде насичений спілкуванням і ніжністю.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Близнят

Не варто сьогодні занадто багато говорити і тим більше давати поради іншим людям. Зверніть увагу на себе, саморозвиток і самовдосконалення. Тільки так – і буде вам щастя.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Рака

Стежте за своїм настроєм і психоемоційним станом, якщо не хочете посваритися зі своїми родичами. Вони сьогодні будуть дуже активні, тому ризикують перейти всі межі дозволеного. Обстоюйте свою думку!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Лева

Ваша доскіпливість і наполегливість приведуть вас до успіху. Тільки не плутайте їх із занудством – воно тільки викличе роздратування оточення. А от увечері можете пускатися на всі заставки, ви це заслужили.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Діви

День кохання, романтики, обіймів і приємних сюрпризів. Може скластися враження, що 14 лютого повернулося, але ні – на щастя, зараз тепліше, і можливостей влаштувати романтичне побачення ще більше. Тож не зволікайте!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Терезів

Вам терміново потрібні: масаж, спа або просто повалятися перед телевізором без жодних зобов'язань. Якщо сконцентруватися на робочих питаннях не можете, беріть вихідний, не силуйте себе.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Скорпіона

Ви вже напланували для себе багато важливих і термінових справ – настав час їх втілювати. І зірки натякають, що це стосується не тільки робочих справ, а й особистих. Не будьте занудою і зробіть сюрприз коханій людині.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Стрільця

Намагайтеся менше говорити і більше робити, спостерігайте і реалізуйте те, що запланували. Головне, що вам сьогодні потрібно, – гарний настрій і відмінне самопочуття!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Козорога

Життя вимагає від вас зусиль. Якщо набридло все те саме – робіть щось нове, вивчайте, пробуйте. Зірки дають вам стусана!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Водолія

Сьогоднішній день буде бомбою, гарматою, хлопавкою, адже вам все до снаги. Не стійте на місці, рухайтеся до своєї мети. Вам потрібно завойовувати більше простору!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2021 року, для Риб

Не йдіть на повідку в людей, які намагаються в'їхати в рай на вашому горбу. Не підтакуйте, не допомагайте, не скеровуйте людей, які вам неприємні. Будьте собою, говоріть правду і просто навчіться дбати передовсім про себе.

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

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Тим часом ми з'ясували, які найвірніші чоловіки за знаком зодіаку.

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Джерело: Сьогодні
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