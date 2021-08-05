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Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков зодиака: Телец, всю энергию направь в работу!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
5 августа, 06:50
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Астрологический прогноз на 5 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 5 августа 2021 года. Старайтесь день провести продуктивно и весело – не сидите, сложа руки, если не хотите упустить шанс стать успешнее.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Овна

Вы будете сегодня наполнены любовью и нежностью, поэтому с вами будет приятно общаться. Старайтесь больше времени провести с любимым человеком и семьей. У вас сегодня будет замечательный симбиоз.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Тельца

Вы будете сегодня живчиками, полными сил и энтузиазма. Старайтесь направить все это в правильное русло. Если найдете новые источники заработка – будет суперуместно, ведь вы себе написали такой список необходимых покупок. Всю свою энергию направьте в работу!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Близнецов

Вы легко сможете сегодня справить с любой работой и решить даже тот вопрос, который казался вам непосильным. Вторая половина дня идеально подходит для наведения порядка как в рабочих, так и в домашних делах. Будьте упрямее, и вы получите то, чего хотите!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Рака

Вы можете добиться сегодня успеха в любом деле, если только сможете выпихнуть себя из дома. Лень будет атаковать, но вам нужно сразу четко понимать – либо вы встаете и решаете дела, либо теряете шанс стать успешнее и богаче, валяясь на диване.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Льва

Не все сегодня будет происходить так, как вы себе запланировали. Старайтесь все же не выпадать из графика, но больше времени проводить за работой. Так и негативные мысли в голову лезть не будут. Вечером вас ждут приятные события.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Девы

Вы будете сегодня слишком эмоциональны и импульсивны – старайтесь держать себя в руках. Чтобы избежать ошибок в работе – не берите на себя больше, чем можете потянуть. Избегайте новых знакомств – они могут привести вас в уныние.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Весов

Вы можете сегодня допустить ошибку, которая будет стоять вам очень дорого. Старайтесь перепроверять все, что вы подписываете и что обещаете. Избегайте ссор – вы точно не выйдете из них победителем. Берегите силы для лучшего в своей жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Скорпиона

Будьте осмотрительнее сегодня с любыми сделками, которые вы совершаете. Не берите на себя больше, чем можете потянуть – очень быстро устанете. Отложите принятие важных решений на другой день.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Стрельца

Сегодня вы будете упорно работать, чтобы добиться своей цели, поэтому к вечеру вы почувствуете себя победителем. И не беспочвенно! Настраивайтесь на позитив – впереди вас ждет много важных дел, для которых потребуется терпение и выдержка.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Козерога

Сегодняшние события будут посланы, чтобы проверить вас на прочность. Не поддавайтесь унынию и не обращайте внимания на негативно настроенных людей. Звезды обещают вам продвижение по служебной лестнице.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Водолея

Вы будете сегодня энергетическим магнитом, который притягивает к себе только правильных людей. У вас возрастет личное обаяние и сила убеждения, поэтому будут все возможности для достижения целей. Любовные отношения окажутся источником вдохновения – уделите внимание любимому человеку!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2021 года, для Рыб

Хороший день, чтобы заняться спортом или любым другим видом активности. Противопоказано сидеть на одном месте и тем более грустить. Вам нужно взбодриться и начать делать то, что доставляет удовольствие и приносит радость. Будьте смелее в своих мечтах и проявлениях!

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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