Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно

Кавунова дієта

Оновлюємо гардероб

Cніданок за 5 хвилин

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 5 серпня для всіх знаків зодіаку: Тельцю, всю енергію направ на роботу!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
5 серпня, 06:50
Копіювати лінк
Астрологічний прогноз на 5 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 5 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 5 серпня для всіх знаків зодіаку / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 5 серпня 2021 року. Намагайтеся день провести продуктивно і весело – не сидіть, склавши руки, якщо не хочете втратити шанс стати успішнішими.

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, загляньте в 10 лайфхаків.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Овна

Ви будете сьогодні наповнені любов'ю і ніжністю, тому з вами буде приємно спілкуватися. Намагайтеся більше часу провести з коханою людиною і сім'єю. У вас сьогодні буде чудовий симбіоз.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Тельця

Ви будете сьогодні живчиками, повними сил і ентузіазму. Намагайтеся направити все це в правильне русло. Якщо знайдете нові джерела заробітку – буде супервчасно, адже ви собі написали такий список необхідних покупок. Всю свою енергію направте в роботу!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Близнюків

Ви легко зможете сьогодні справити з будь-якою роботою і вирішити навіть те питання, яке здавався вам непосильним. Друга половина дня ідеально підходить для наведення ладу як у робочих, так і в домашніх справах. Будьте наполегливішими, і ви отримаєте те, чого хочете!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Рака

Ви можете добитися сьогодні успіху в будь-якій справі, якщо тільки зможете випхати себе з дому. Лінь буде атакувати, але вам потрібно відразу чітко розуміти – або ви встаєте і вирішуєте справи, або втрачаєте шанс стати успішніше і багатше, валяючись на дивані.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Лева

Не всі сьогодні буде відбуватися так, як ви собі запланували. Намагайтеся все ж не випадати з графіка, але більше часу проводити за роботою. Так і негативні думки в голову лізти не будуть. Увечері на вас чекають приємні події.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Діви

Ви будете сьогодні занадто емоційні й імпульсивні – намагайтеся тримати себе в руках. Щоб уникнути помилок в роботі – не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Уникайте нових знайомств – вони можуть привести вас в зневіру.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Терезів

Ви можете сьогодні припуститися помилки, яка буде стояти вам дуже дорого. Намагайтеся перевіряти все, що ви підписуєте і що обіцяєте. Уникайте сварок – ви точно не вийдете з них переможцем. Бережіть сили для кращого в своєму житті.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Скорпіона

Будьте обачнішими сьогодні з будь-якими угодами, які ви робите. Не беріть на себе більше, ніж можете потягнути – дуже швидко втомитеся. Відкладіть прийняття важливих рішень на інший день.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Стрільця

Сьогодні ви будете наполегливо працювати, щоб досягти своєї мети, тому до вечора ви відчуєте себе переможцем. І не безпідставно! Налаштовуйтеся на позитив – попереду вас чекає багато важливих справ, для яких потрібно терпіння і витримка.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Козерога

Сьогоднішні події будуть послані, щоб перевірити вас на міцність. Не піддавайтеся зневірі і не звертайте уваги на негативно налаштованих людей. Зірки обіцяють вам просування по службовій драбині.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Водолія

Ви будете сьогодні енергетичним магнітом, який притягує до себе тільки правильних людей. У вас зросте особиста чарівність і сила переконання, тому будуть всі можливості для досягнення цілей. Любовні стосунки виявляться джерелом натхнення – приділіть увагу коханій людині!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2021 року, для Риб

Хороший день, щоб зайнятися спортом або будь-яким іншим видом активності. Протипоказано сидіти на одному місці і тим більше сумувати. Вам потрібно підбадьоритися і почати робити те, що приносить задоволення і приносить радість. Будьте сміливіше в своїх мріях і проявах!

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра зодіаку – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де найкраще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Правильно перекушувати
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як не згоріти на пляжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти