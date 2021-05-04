Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 4 мая для всех знаков зодиака: Близнецы, доверьтесь интуиции!

Сегодня, 08:05

Астрологический прогноз на 4 мая для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 4 мая 2021 года. День может быть немного нервным, но вы постарайтесь держать себя в руках. Вечером устройте себе отвязную вечеринку.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Овна

Вас ждет сегодня день обдумываний, мыслительных процессов и созидания. Прислушивайтесь к себе и своим желаниям, а на замечания и советы других людей не обращайте внимание. Особенно, касательно денег!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Тельца

Встречи с друзьями или новые знакомства могут принести в вашу жизнь дискомфорт. Научитесь выстраивать личные границы и не принимайте серьезных решения в любовных вопросах.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Близнецов

Сегодня вам важно быть смелее, активнее и целеустремленнее. Постарайтесь реализовать свои творческие порывы и получите отменный результат. Доверяйте своей интуиции.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Рака

Плохое настроение может стать следствием плохого самочувствия. Берегите себя, следите за своим настроением и не забывайте отдыхать. Вечер в обнимку с любимым человеком станет идеальным завершением дня.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Льва

Ваша рассеянность и невнимательность к деталям может привести к некрасивой ситуации. Во второй половине дня можете спокойно выдохнуть и наслаждаться жизнью в компании друзей и любимого человека.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Девы

Чистый четверг уже прошел, но для вас все продолжается. Избавляйтесь от хлама, расчищайте территорию и мысли в голове. Звезды советуют проявить твердость в отстаивании своих взглядов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Весов

Сегодня вы будете чувствовать себя раздраженным, немного злым и даже обиженным. Не стоит экспериментировать и пытаться сделать все и даже больше. Уделите время себе, своим желаниям, мыслям и мечтам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Скорпиона

Способность анализировать и планировать приведут вас к успеху и направят на путь истинный. Доверяйте интуиции и не ленитесь. Личная жизнь потребует от вас внимания.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Стрельца

Ваша интуиция взяла сегодня выходной, поэтому старайтесь больше времени проводить за анализом и наблюдениями. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Козерога

Сегодняшний день обязательно необходимо посвятить размышлениям, а во второй половине дня уже переходите к действиям. Звезды советуют быть внимательными и осторожными.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Водолея

Вы будете на коне и сможете покорять мир своими подвигами. Ваши творческие способности, сексуальная энергия и интуиция просто взлетят в космос. Не растратьте свои силы, а лучше аккумулируйте для чего то прекрасного.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Рыб

Постарайтесь сегодня противостояние соблазнам и искушениям, чтобы избежать обмана, злости и плохих последствий. Занимайтесь сегодня только самыми важными и неотложными делами. Откажитесь от шумных вечеринок, уединение – лучшее, что может с вами случится.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Греческий салат: простой рецепт
Греческий салат: простой рецепт
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася

Популярные статьи

Вчера, 09:48Звездно

Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался с Бузовой и ползал под MARUV

Вчера, 09:29Фаново

Неделя после Пасхи-2021: что можно, а что категорически нельзя делать

Вчера, 07:40Психо

Гороскоп на сегодня 3 мая для всех знаков зодиака: Водолеи, будьте терпимее!

Вчера, 05:20Фаново

Поливальный понедельник-2021: приметы, обычаи и что нельзя делать

2 маяЗвездно

Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей

2 маяЗвездно

Надя Дорофеева отпраздновала Пасху в селе с победителем Голосу країни

2 маяФаново

С Пасхой-2021: короткие поздравления в стихах

2 маяФаново

Пасха-2021: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

2 маяЗвездно

Участница Холостяка нарушила правило, покидая шоу: Это было трагично

2 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 2 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, вы будете на высоте!

2 маяФаново

Поздравления с Пасхой-2021: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

1 маяЗвездно

Замена Лорак? Филипп Киркоров признался в любви MARUV

1 маяNo Stress

Куда поехать на майские праздники под Киевом – экскурс красивыми местами

1 маяФаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

1 маяВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

1 маяБлог

Как приготовить дома действительно вкусный кофе — 7 важных моментов

Новости партнеров

Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Злата Огневич попала в громкий скандал
Злата Огневич попала в громкий скандал
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
"Жесть": обнаженный Владимир Остапчук шокировал людей
"Жесть": обнаженный Владимир Остапчук шокировал людей

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять