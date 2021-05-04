Гороскоп на сьогодні 4 травня для всіх знаків зодіаку: Близнята, довіртеся інтуїції!

Астрологічний прогноз на 4 травня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на вівторок, 4 травня 2021 року. День може бути трохи нервовим, але ви постарайтеся тримати себе в руках. Увечері влаштуйте собі круту вечірку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Овна

Вас чекає сьогодні день обдумування, розмірковування і творення. Дослухайтеся до себе і своїх бажань, а на зауваження і поради оточення не зважайте. Особливо тих, що стосуються грошей.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Тельця

Зустрічі з друзями або нові знайомства можуть принести у ваше життя дискомфорт. Навчіться вибудовувати особисті кордони і не приймайте серйозних рішень у любовних стосунках.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Близнят

Сьогодні вам важливо бути сміливіше, активніше і цілеспрямованіше. Постарайтеся реалізувати свої творчі пориви – і отримаєте чудовий результат. Довіряйте своїй інтуїції.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Рака

Поганий настрій може стати наслідком поганого самопочуття. Бережіть себе, стежте за своїм настроєм і не забувайте відпочивати. Вечір в обіймах коханої людини стане ідеальним завершенням дня.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Лева

Ваша неуважність до дрібниць може призвести до некрасивої ситуації. У другій половині дня можете спокійно видихнути і насолоджуватися життям в компанії друзів і коханої / коханого.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Діви

Чистий четвер уже минув, але для вас все ще триває. Позбавляйтеся мотлоху, розчищайте територію і думки в голові. Зірки радять виявити рішучість, коли обстоюєте свої погляди.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Терезів

Сьогодні ви почуватиметеся роздратованим, трохи злим і навіть ображеним. Не варто експериментувати і намагатися зробити все і навіть більше. Приділіть час собі, своїм бажанням, думкам і мріям.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Скорпіона

Здатність аналізувати і планувати приведуть вас до успіху і наставлять на шлях істинний. Довіряйте інтуїції і не лінуйтеся. Особисте життя вимагатиме від вас уваги.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Стрільця

Ваша інтуїція взяла сьогодні вихідний, тому намагайтеся більше часу проводити за аналізом і спостереженнями. Не піддавайтеся негативним думкам і почуттям.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Козерога

Сьогоднішній день обов'язково присвятіть роздумам, а в другій половині дня перейдіть до дій. Зірки радять бути уважними та обережними.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Водолія

Ви будете на коні й зможете підкорювати світ своїми подвигами. Ваші творчі здібності, сексуальна енергія та інтуїція просто злетять до зірок. Не розтратьте свої сили, а краще акумулюйте для чогось прекрасного.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2021 року, для Риб

Постарайтеся сьогодні протистояти спокусам і принадам, щоб уникнути обману, злості й поганих наслідків. Робіть тільки найважливіші та найневідкладніші справи. Відмовтеся від гучних вечірок, усамітнення – це те найкраще, що потрібно вам.

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Тим часом ми з'ясували, які найвірніші чоловіки за знаком зодіаку.

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