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Гороскоп на сегодня 28 февраля: Овна ждет хороший день, а Тельца – сюрприз

Сегодня, 06:15

Астрологический прогноз на 28 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 28 февраля 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. Но вечером обязательно найдите время на хобби и то, что делает вас счастливыми!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Овна

Хорошо, когда все получается! Вот и у вас сегодня так будет с любым делом, за которое вы беретесь. Эмоциональное состояние усилится ближе к вечеру, когда в воздухе будет витать романтика, а рядом будет человек, от которого вы без ума.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Тельца

День обещает быть наполненным различными событиями, а также получением бонусов, подарков и других приятных сюрпризов. Настроение от этого автоматически станет отличным и вам необходимо будет только радоваться и наслаждаться жизнью. Звезды говорят, что сны сегодня могут быть вещими.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Близнецов

Хороший день для тех, кто хочет получить от жизни больше. Планируйте, записывайте, договаривайтесь, главное – не сидите сложа руки и не ленитесь, иначе упустите шанс стать счастливее. Можете заняться шопингом и даже начать ремонт дома – все сложится удачно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Рака

Давно вы мечтали куда-то поехать, полететь и вдохновиться новой картинкой в жизни. Вот же он – случай! Не засиживайтесь на одном месте, а отправляйтесь в путешествие, пусть и не очень далекое. Вы даже удивитесь, как ваше самочувствие станет лучше!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Льва

Вам будет сегодня некомфортно в ситуации, которая раньше казалась довольно обычной. Не пытайтесь всех понять и всем угодить – занимайтесь своими делами и делайте их хорошо – это поможет вам стать спокойнее и увереннее в себе. Вечер с бокалом любимого вина поможет расслабиться!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Девы

Сегодня может состояться встреча с человеком, который давно в вашем сердце, но быть с ним вы не можете. Все может казаться очень запутанным, но на самом деле ответ вы уже знаете. Будьте проще, больше времени проводите с друзьями и никакой меланхолии не будет. Не жалейте ни о чем – впереди вас ждет что-то интересное!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Весов

Сегодня настал тот самый день, когда все запланированное и записанное вами в блокнот осуществиться. Вы легко перейдете от слов к действиям и это здорово вас вдохновит и заставит гордиться собой. Вечером отдохните как следует – впереди еще много работы!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня на вас навалиться так много работы, что ее придется делать одновременно. В результате вы можете допустить ошибку, которая будет стоять вам слишком дорого. Поэтому педальку тормоза в пол и наблюдайте, собирайте информацию, а действовать будете позже. Проявите терпимость и понимание к людям, далеким от совершенства.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Стрельца

Сегодня ваша фантазия и творческий запал будут на высоте, поэтому вы сможете решить любой вопрос, связанный с работой. Вы найдете такое решение вопросов, до которого никто бы и не додумался. Сможете реализовать сегодня сокровенное желание!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Козерога

Нельзя спешить, лететь, перебивать и суетиться. Замедлитесь и взгляните на себя со стороны. Это воскресенье просто создано для того, чтобы много гулять на свежем воздухе, общаться с приятными людьми, обниматься и наслаждаться жизнью. Начинайте прямо сейчас!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Водолея

Ваше настроение будет сегодня, как американские горки. А это в свою очередь будет раздражать окружающих и конфликта вам не избежать. Вам пойдут на пользу посещение храма, уединение, занятие делом, которое делает вас счастливее. Выбирайте свое окружение правильно!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Рыб

День может начаться не так, как вы себе планировали, но не стоит сильно расстраиваться по этому поводу. Избегайте ссор и конфликтов, ваша жизнь хороша – просто остановитесь и вы это увидите. Больше гуляйте, не забивайте свое тело вредной едой и верните в свою жизнь спорт – станете чувствовать себя еще лучше!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Источник: Сегодня
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