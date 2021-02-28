Гороскоп на сегодня 28 февраля: Овна ждет хороший день, а Тельца – сюрприз
Астрологический прогноз на 28 февраля для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на воскресенье, 28 февраля 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. Но вечером обязательно найдите время на хобби и то, что делает вас счастливыми!
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Овна
Хорошо, когда все получается! Вот и у вас сегодня так будет с любым делом, за которое вы беретесь. Эмоциональное состояние усилится ближе к вечеру, когда в воздухе будет витать романтика, а рядом будет человек, от которого вы без ума.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Тельца
День обещает быть наполненным различными событиями, а также получением бонусов, подарков и других приятных сюрпризов. Настроение от этого автоматически станет отличным и вам необходимо будет только радоваться и наслаждаться жизнью. Звезды говорят, что сны сегодня могут быть вещими.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Близнецов
Хороший день для тех, кто хочет получить от жизни больше. Планируйте, записывайте, договаривайтесь, главное – не сидите сложа руки и не ленитесь, иначе упустите шанс стать счастливее. Можете заняться шопингом и даже начать ремонт дома – все сложится удачно.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Рака
Давно вы мечтали куда-то поехать, полететь и вдохновиться новой картинкой в жизни. Вот же он – случай! Не засиживайтесь на одном месте, а отправляйтесь в путешествие, пусть и не очень далекое. Вы даже удивитесь, как ваше самочувствие станет лучше!
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Льва
Вам будет сегодня некомфортно в ситуации, которая раньше казалась довольно обычной. Не пытайтесь всех понять и всем угодить – занимайтесь своими делами и делайте их хорошо – это поможет вам стать спокойнее и увереннее в себе. Вечер с бокалом любимого вина поможет расслабиться!
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Девы
Сегодня может состояться встреча с человеком, который давно в вашем сердце, но быть с ним вы не можете. Все может казаться очень запутанным, но на самом деле ответ вы уже знаете. Будьте проще, больше времени проводите с друзьями и никакой меланхолии не будет. Не жалейте ни о чем – впереди вас ждет что-то интересное!
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Весов
Сегодня настал тот самый день, когда все запланированное и записанное вами в блокнот осуществиться. Вы легко перейдете от слов к действиям и это здорово вас вдохновит и заставит гордиться собой. Вечером отдохните как следует – впереди еще много работы!
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Скорпиона
Сегодня на вас навалиться так много работы, что ее придется делать одновременно. В результате вы можете допустить ошибку, которая будет стоять вам слишком дорого. Поэтому педальку тормоза в пол и наблюдайте, собирайте информацию, а действовать будете позже. Проявите терпимость и понимание к людям, далеким от совершенства.
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Стрельца
Сегодня ваша фантазия и творческий запал будут на высоте, поэтому вы сможете решить любой вопрос, связанный с работой. Вы найдете такое решение вопросов, до которого никто бы и не додумался. Сможете реализовать сегодня сокровенное желание!
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Козерога
Нельзя спешить, лететь, перебивать и суетиться. Замедлитесь и взгляните на себя со стороны. Это воскресенье просто создано для того, чтобы много гулять на свежем воздухе, общаться с приятными людьми, обниматься и наслаждаться жизнью. Начинайте прямо сейчас!
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Водолея
Ваше настроение будет сегодня, как американские горки. А это в свою очередь будет раздражать окружающих и конфликта вам не избежать. Вам пойдут на пользу посещение храма, уединение, занятие делом, которое делает вас счастливее. Выбирайте свое окружение правильно!
Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для Рыб
День может начаться не так, как вы себе планировали, но не стоит сильно расстраиваться по этому поводу. Избегайте ссор и конфликтов, ваша жизнь хороша – просто остановитесь и вы это увидите. Больше гуляйте, не забивайте свое тело вредной едой и верните в свою жизнь спорт – станете чувствовать себя еще лучше!
Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:
Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.
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