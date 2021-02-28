Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз
Астрологічний прогноз на 28 лютого для всіх знаків зодіаку
Астрологи дали прогноз на неділю, 28 лютого 2021 року. День буде насичений зустрічами, знайомствами і питаннями, пов'язаними з домашніми та особистими справами. Намагайтеся приділити час плануванню і спілкуванню. Але ввечері обов'язково знайдіть час на хобі і те, що робить вас щасливими!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Овна
Добре, коли все виходить! Ось і у вас сьогодні так буде з будь-якою справою, за яку ви беретеся. Емоційний стан посилиться ближче до вечора, коли в повітрі буде витати романтика, а поруч буде людина, від якої ви у захваті.
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Тельця
День обіцяє бути наповненим різними подіями, а також отриманням бонусів, подарунків та інших приємних сюрпризів. Настрій від цього автоматично стане відмінним і вам необхідно буде тільки радіти і насолоджуватися життям. Зірки говорять, що сни сьогодні можуть бути віщими.
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Близнят
Хороший день для тих, хто хоче отримати від життя більше. Плануйте, записуйте, домовляйтеся, головне – не сидіть склавши руки і не лінуйтеся, інакше втратите нагоду стати щасливішим. Можете зайнятися шопінгом і навіть почати ремонт удома – все складеться вдало.
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Рака
Давно ви мріяли кудись поїхати, полетіти і надихнутися новою картинкою в житті. Ось же він – випадок! Не засиджуйтеся на одному місці, а вирушайте в подорож, нехай і не дуже далеку. Ви навіть здивуєтеся, як ваше самопочуття поліпшиться!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Лева
Вам буде сьогодні некомфортно в ситуації, яка раніше здавалася досить звичайною. Не намагайтеся всіх зрозуміти і всім догодити – займайтеся своїми справами і робіть їх добре – це допоможе вам стати спокійнішим і впевненішим у собі. Вечір з келихом улюбленого вина допоможе розслабитися!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Діви
Сьогодні може відбутися зустріч з людиною, яка давно у вашому серці, але бути з нею ви не можете. Все може здаватися дуже заплутаним, але насправді відповідь ви вже знаєте. Будьте простішим, більше часу проводьте з друзями і ніякої меланхолії не буде. Не шкодуйте ні про що – попереду на вас чекає щось цікаве!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Терезів
Сьогодні настав той самий день, коли все заплановане і записане вами в блокнот здійсниться. Ви легко перейдете від слів до дій, і це здорово вас надихне і змусить пишатися собою. Увечері відпочиньте як слід – попереду ще багато роботи!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Скорпіона
Сьогодні на вас навалиться так багато роботи, що її доведеться робити одночасно. В результаті ви можете припуститися помилки, яка коштуватиме вам дуже дорого. Тому педальку гальма в підлогу і спостерігайте, збирайте інформацію, а діяти будете пізніше. Виявіть терпимість і розуміння до людей, далеких від досконалості.
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Стрільця
Сьогодні ваша фантазія і творчий запал будуть на висоті, тому ви зможете вирішити будь-яке питання, пов'язаний з роботою. Ви знайдете таке вирішення питань, до якого ніхто б і не додумався. Зможете реалізувати сьогодні найпотаємніше бажання!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Козорога
Не можна поспішати, летіти, перебивати і метушитися. Сповільніться і погляньте на себе збоку. Ця неділя просто створена для того, щоб багато гуляти на свіжому повітрі, спілкуватися з приємними людьми, обніматися і насолоджуватися життям. Починайте прямо зараз!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Водолія
Ваш настрій буде сьогодні, як американські гірки. А це, своєю чергою, дратуватиме оточуючих і конфлікту вам не уникнути. Вам підуть на користь відвідування храму, самота, заняття справою, яка робить вас щасливішими. Вибирайте своє оточення правильно!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Риб
День може початися не так, як ви собі планували, але не варто сильно засмучуватися з цього приводу. Уникайте сварок і конфліктів, ваше життя хороше – просто зупиніться і ви це побачите. Більше гуляйте, не забивайте своє тіло шкідливою їжею і поверніть у своє життя спорт – станете почуватися ще краще!
Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:
Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше