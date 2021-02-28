Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

Астрологічний прогноз на 28 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на неділю, 28 лютого 2021 року. День буде насичений зустрічами, знайомствами і питаннями, пов'язаними з домашніми та особистими справами. Намагайтеся приділити час плануванню і спілкуванню. Але ввечері обов'язково знайдіть час на хобі і те, що робить вас щасливими!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Овна

Добре, коли все виходить! Ось і у вас сьогодні так буде з будь-якою справою, за яку ви беретеся. Емоційний стан посилиться ближче до вечора, коли в повітрі буде витати романтика, а поруч буде людина, від якої ви у захваті.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Тельця

День обіцяє бути наповненим різними подіями, а також отриманням бонусів, подарунків та інших приємних сюрпризів. Настрій від цього автоматично стане відмінним і вам необхідно буде тільки радіти і насолоджуватися життям. Зірки говорять, що сни сьогодні можуть бути віщими.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Близнят

Хороший день для тих, хто хоче отримати від життя більше. Плануйте, записуйте, домовляйтеся, головне – не сидіть склавши руки і не лінуйтеся, інакше втратите нагоду стати щасливішим. Можете зайнятися шопінгом і навіть почати ремонт удома – все складеться вдало.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Рака

Давно ви мріяли кудись поїхати, полетіти і надихнутися новою картинкою в житті. Ось же він – випадок! Не засиджуйтеся на одному місці, а вирушайте в подорож, нехай і не дуже далеку. Ви навіть здивуєтеся, як ваше самопочуття поліпшиться!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Лева

Вам буде сьогодні некомфортно в ситуації, яка раніше здавалася досить звичайною. Не намагайтеся всіх зрозуміти і всім догодити – займайтеся своїми справами і робіть їх добре – це допоможе вам стати спокійнішим і впевненішим у собі. Вечір з келихом улюбленого вина допоможе розслабитися!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Діви

Сьогодні може відбутися зустріч з людиною, яка давно у вашому серці, але бути з нею ви не можете. Все може здаватися дуже заплутаним, але насправді відповідь ви вже знаєте. Будьте простішим, більше часу проводьте з друзями і ніякої меланхолії не буде. Не шкодуйте ні про що – попереду на вас чекає щось цікаве!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Терезів

Сьогодні настав той самий день, коли все заплановане і записане вами в блокнот здійсниться. Ви легко перейдете від слів до дій, і це здорово вас надихне і змусить пишатися собою. Увечері відпочиньте як слід – попереду ще багато роботи!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні на вас навалиться так багато роботи, що її доведеться робити одночасно. В результаті ви можете припуститися помилки, яка коштуватиме вам дуже дорого. Тому педальку гальма в підлогу і спостерігайте, збирайте інформацію, а діяти будете пізніше. Виявіть терпимість і розуміння до людей, далеких від досконалості.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Стрільця

Сьогодні ваша фантазія і творчий запал будуть на висоті, тому ви зможете вирішити будь-яке питання, пов'язаний з роботою. Ви знайдете таке вирішення питань, до якого ніхто б і не додумався. Зможете реалізувати сьогодні найпотаємніше бажання!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Козорога

Не можна поспішати, летіти, перебивати і метушитися. Сповільніться і погляньте на себе збоку. Ця неділя просто створена для того, щоб багато гуляти на свіжому повітрі, спілкуватися з приємними людьми, обніматися і насолоджуватися життям. Починайте прямо зараз!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Водолія

Ваш настрій буде сьогодні, як американські гірки. А це, своєю чергою, дратуватиме оточуючих і конфлікту вам не уникнути. Вам підуть на користь відвідування храму, самота, заняття справою, яка робить вас щасливішими. Вибирайте своє оточення правильно!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, для Риб

День може початися не так, як ви собі планували, але не варто сильно засмучуватися з цього приводу. Уникайте сварок і конфліктів, ваше життя хороше – просто зупиніться і ви це побачите. Більше гуляйте, не забивайте своє тіло шкідливою їжею і поверніть у своє життя спорт – станете почуватися ще краще!

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися