Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Астрологический прогноз на 28 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 28 декабря 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Овна

До конца этого нелегкого года осталось совсем немного времени. Подтяните все хвосты, раздайте долги и найдите время на себя. Обязательно отдохните и займитесь тем делом, которое делает вас счастливыми. Ведь важно в Новый год входить в хорошем расположении духа.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Тельца

Идеальнее времени для избавления от плохих привычек даже сложно найти. Отказывайтесь от всего, что вредит вашему здоровью, телу и настроению. Окружайте себя красивыми вещами и приятными людьми – вы сильно удивитесь, как круто изменится ваша жизнь.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Близнецов

Довольно насыщенный и эмоциональный сегодня будет день, когда все дела будут решаться долго и непонятно. Но не берите на себя слишком много и перестаньте все скрупулезно продумывать. Хотите что-то сделать – решайтесь быстрее, чтобы потом не кусать локти. Вечер в стиле вечеринки "Большой Гетсби" никому не повредит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Рака

Хороший день, чтобы расслабиться. Ага, вам не послышалось, пока другим срочно нужно закрывать все начатые проекты, вам нужно отдохнуть. Вы все еще успеете сделать до конца года, а пока – любимые конфеты к кофе, неспешный завтрак, встреча с подругой в кафе и "Один дома" под сверкание новогодних огоньков. Идеальный план на сегодня готов!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Льва

Любые дела, за которые вы будете сегодня браться, непременно принесут вам успех. Поэтому нельзя лениться и тупить! Взбодрите себя черным шоколадом, крепким зеленым чаем, и вперед к завоеванию мира бизнеса! Новый проект, деньги и признание к Новому году никому не помешает.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Девы

Стресс и напряженная ситуация в конце и без того нелегкого года может вывести из равновесия кого-угодно. Но вы постарайтесь собрать всю волю в кулак и добиться поставленных целей. Еще один, ладно, может два или три, рывка и вы получите то, что хотели. А там и отдохнуть сможете!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Весов

Вам сегодня нужно быть ответственным взрослым человеком, а не невнимательным и несерьезным подростком. Все потому, что к вам могут обратиться за помощью или советом и от вашего решения будет зависеть ваш успех. Вы к концу года хотите быть крутым, самым лучшим, номером один? Тогда прекратите смотреть всякий треш в TikTok и отправляйтесь вершить великие дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Скорпиона

Любое рабочее дело вам будет по плечу, а потому к концу дня вы будете просто валиться с ног от усталости и количества переделанной работы. Поэтому похвалите себя-трудяжку чем-то приятным, вкусным и красивым. Вы успешный малый, Скорпион!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Стрельца

Сегодня можно планировать день до отвала самыми сложными и важными делами! Вы, как и Скорпион, будете в ударе и сможете резко достичь небывалых успехов. Это станет для вас большим плюсом и мотивацией, поэтому не удивительно, что в новый год вы войдете с грандиозными планами по завоеванию мира.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Козерога

День может показаться каким-то немного скучным и неинтересным, но все будет зависеть только от вас. Выбирайте вектор направления – работа, любовь, хобби, уход за собой, и делайте все, что необходимо. Кстати, на здоровье сделайте особенный уклон – сейчас вам это не помешает!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Водолея

Хороший день для тех Водолеев, которые планируют свою жизнь. У вас сегодня получится воплотить многие задумки и получить то, что так давно хотели. А те, кто плывет по жизни, как получается – для вас хорошая новость – будет все стабильно, удачного плавания. Начните правильно работать с информацией, и это поможет вам в работе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года, для Рыб

Все дела, которые вы отложили на потом, необходимо завершить, чтобы со спокойной душой и легким сердцем войти в Новый 2021 год. Во второй половине дня вам резко захочется встретиться со своими друзьями – не сдерживайте себя, ведь положительные эмоции всегда полезны.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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