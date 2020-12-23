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Три знака зодиака, которые разбогатеют в 2021 году

Сегодня, 19:55

Кто станет самым богатым в 2021 году Белого Быка: астрологический прогноз

В преддверии Нового года 2021, который придет к нам под знаком Белого Металлического Быка, многих людей интересуют вопросы финансового благополучия, денег и богатства. Насколько благополучным и безбедным будет этот год?

Какому знаку зодиака придут деньги
Какому знаку зодиака придут деньги
Фото: Unsplash

Согласно восточной мифологии, Бык – известный труженик, который не гонится за легкими деньгами и при этом не чуждается никакой работы, если она способна его прокормить и обеспечить достаточный уровень жизни.

Кому же из знаков зодиака 2021 год принесет финансовый успех, стабильность, благополучие или даже несметные богатства? Кто будет купаться в деньгах, как в молочных реках, и кататься, как сыр в масле? Кто станет самым богатым в наступающем году? Узнайте в нашем астрологическом прогнозе на 2021 год.

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В целом 2021 год обещает быть вполне финансово успешным для многих знаков зодиака. Одним придется на славу потрудиться, как, например, Тельцу или Льву. Другие – Овен или Весы – смогут рассчитать свой баланс и за счет этого неплохо сэкономить. А кому-то удастся просто сказочно разбогатеть. Кто же эти богатые счастливчики в год Белого Быка из зодиакального круга?

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Самый богатый знак зодиака №3: Водолей

Подводные камни и финансовые промахи в 2021 году совершенно не грозят Водолеям. Вы сумеете хорошо укрепить материальные тылы не только благодаря собственным усилиям, но и удаче, которая в год Быка на вашей стороне. Ради легких денег, прибыли или выигрыша вы даже готовы рисковать и не прогадаете. Но все же не заиграйтесь, ведь Фортуна бывает переменчива.

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Самый богатый знак зодиака №2: Рак

У Раков 2021 год складывается благополучно в финансовой сфере. Во многом вам просто везет. Все, что вы заслужили, получите сполна. К тому же вам вернут долги с дивидендами. У кого-то найдутся спонсоры. А кто-то получит наследство. Да и ваши прежние капиталовложения неплохо компенсируются. Но вот сложности с работой немного прикроют основной источник доходов, будьте к этому готовы.

Самый богатый знак зодиака №1: Козерог

Козероги в 2021 году окажутся в числе любимцев Фортуны. Для обогащения вам будет полезна та работа, где вы сможете реализовать себя на все сто, выложиться и физически, и интеллектуально. Вам будет это в кайф. Так что вас можно назвать счастливым человеком, потому что ваше любимое дело совпадет с возможностью заработать. Оттачивайте профессиональное мастерство, вкладывайте максимум энергии в свой труд – и вы станете богаты во всех смыслах.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.

Все подробности в спецтеме Гороскопы

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