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Гороскоп на сегодня 25 декабря: Тельцы будут энергичны, а Близнецы захотят стать отшельниками

Сегодня, 05:12

Астрологический прогноз на 25 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 25 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Овна

Очень скоро настанет время, когда вы будете чувствовать себя всесильным. А пока постарайтесь аккумулировать в себе все силы и энергию. Перед праздниками придется работать больше, чем обычно, но потом непременно последует отдых, который вы заслужили. Держитесь!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Тельца

Чудесный день, который зарядит вас энергией так, что даже "Сникерс" и батарейки "Дюрасел" вам позавидуют. А все почему? Потому что вы будете влюблены и позитивны, что поможет преодолеть любые трудности. Вечером все же немного притормозите и расслабьтесь вместе с человеком, от которого вас так прет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы захотите стать немного отшельником, чтобы вас никто не трогал, никуда не звал и не отвлекал. Поэтому можете выключить соцсети, установить на телефоне виброрежим и работать дома. Сконцентрируйтесь на том, что для вас действительно важно, и направьте туда все свои силы. Результатом будете довольны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Рака

Сейчас не время злиться, ругаться и выяснять отношения, ведь все это забирает так много энергии. Старайтесь быть более спокойными и уравновешенными, только так сможете решить все назревшие вопросы. Побольше отдыхайте и не забывайте баловать себя и своих близких.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Льва

Голова сегодня у вас будет занята вечными вопросами – как все успеть сделать на работе и дома. Потом вы начнете искать баланс, а чуть позже пошлете все и начнете делать то, что наиболее важно и ценно для вас. Ну наконец-то вы поставили себя на первое место. Так держать!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Девы

Не стоит рассчитывать сегодня на какие-то фейерверки и фанфары в свою честь – старайтесь быть скромнее. Вас очень скоро ждет выгодное предложение по работе, но пока вам просто нельзя сбавлять темп. А еще день может стать многообещающим для всего, что связано с любовью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Весов

Сегодня вы получите много различных возможностей для самореализации. А вы ведь так давно этого ждали! Интересное предложение по работе, повышение и даже приглашение работать заграницу – все это реальность вашего дня. Наслаждайтесь и делайте правильный выбор.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Скорпиона

Не стоит тратить свои нервы, время и силы, чтобы попытаться изменить мир. Вы лучше начните с себя, например, приступите к сортировке мусора, откажитесь от пластика и вообще переходите на осознанное потребление. Вечером можете составить список всего, что вы можете сделать для улучшения своей жизни.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Стрельца

У вас есть четкая цель, и вы уверенно движетесь к ее реализации. Все у вас получится – верьте в себя! А вот в отношениях у вас какое-то затишье. Если вы все еще одиноки – проявите инициативу и заведите знакомство с интересным вам человеком онлайн или в кафе, магазине, кино. Под Новый год чудеса случаются – вас это тоже коснется!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Козерога

Не стоит торопить события и быть слишком активным, слишком говорливым и чрезмерно позитивным и замотивированным. Во-первых, вы начнете отпугивать людей, а во-вторых, вы слишком быстро выдохнетесь. Постарайтесь унять свое желание бежать впереди паровоза, просто успокойтесь. Помедитируйте!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Водолея

Сегодня удачное время для того, чтобы расширить свой круг общения и завести новые полезные знакомства. Это поможет и вам стать лучше, и вашему бизнесу. Вечером займитесь медитацией или каким-то своим хобби – это здорово поможет проветрить мозг.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, для Рыб

Сейчас у вас такой насыщенный период на работе, что вы ничего кроме нее и не успеваете. А вот это зря! Не стоит так себя загружать, ведь вам понадобятся силы и свежая голова, чтобы генерировать новые мысли. Постарайтесь меньше времени проводить дома – выбирайтесь на улицу!

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Тем временем начинается новая эра: какое влияние окажет на людей парад планет 21 декабря.

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Источник: Сегодня
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