Гороскоп на неделю 20-26 декабря: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 20-26 декабря для всех знаков зодиака

У многих знаков зодиака на следующей неделе какое-то время еще будет сохраняться приподнятое и романтическое настроение, начавшееся в выходные. Захочется сказки и чудес, а еще придумать сюрпризы и подарки близким людям – самое время.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Но постепенно беззаботность и романтика сменятся реалиями жизни, рабочими и бытовыми проблемами, возрастет эмоциональность, вспыльчивость, и все сложнее будет удержаться от конфликтов.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Для Овнов на следующей неделе наилучшим занятием будет копание в себе в поисках гармонии с внешним миром, а также наведение порядков как в доме, так и внутри себя. И будет замечательно, если ежедневная работа, быт и суета по поводу добывания хлеба насущного не отвлекут вас от этого важного занятия. Неделя промелькнет на удивление незаметно.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Достаточно интересная, насыщенная и в целом удачная неделя ждет Тельцов. Даже небольшие огорчения во вторник со стороны родных и близких не омрачат этот период. Старайтесь больше общаться с людьми по работе и в семье. Если вы одиноки, чаще думайте о желанном знакомстве, и тогда оно вскоре действительно произойдет.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

У Близнецов предстоящая неделя будет насыщена в равной степени как позитивом, так и неприятностями. В ваших силах сделать так, чтобы хороших моментов было больше. В среду большую часть своего времени отдайте работе – она принесет успех. Не стоит делиться своими проблемами с близкими и родственниками, вы в силах справиться самостоятельно.

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Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Для Раков первая половина предстоящей недели будет безрадостной и проблематичной, так что запасайтесь терпением и не тратьте понапрасну силы. Но уже со среды дела наладятся, настроение улучшится, общение добавит сил, и проблемы исчезнут сами по себе. В итоге выходные пройдут на подъеме – вы поднимете настроение даже отъявленным пессимистам.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

У Львов в середине следующей недели появится большое желание проявить спрятанную в глубине души агрессивность и злость. Причем пострадать от вашего плохого настроения могут близкие и любимые люди. Смотрите, как бы вам потом не пришлось пожалеть. Лучше постарайтесь всю энергию направить на решение накопившихся проблем, а не на эмоции.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Для Дев начинается позитивная и приятная неделя. Вас окружают хорошие люди, общение с которыми принесет удовольствие и пользу, особенно в четверг. Вы сами излучаете свет и уверенность, благодаря чему легко решатся даже возможные конфликтные ситуации в семье или в отношениях с любимыми. Не упускайте это волну позитива.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

У Весов на следующей неделе благополучно решатся вопросы карьерного роста. И хотя финансовые поступления заметно не увеличатся, хлопоты вокруг этого будут приятными. В конце семидневки держите язык за зубами и постарайтесь не разболтать лишнего в дружественной и непринужденной беседе, чтобы впоследствии не пожалеть об этом.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Для Скорпионов продолжается благоприятный период в жизни. Пусть вас не заботят финансы – с ними будет все в порядке. В среду не отказывайте людям в их просьбе. Сейчас гораздо важнее переоценить свою жизнь и семейные отношения. Вы способны довольствоваться малым и быть от этого вполне счастливыми. Старайтесь никому не завидовать – это будет несложно.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Неоднозначная неделя ждет Стрельцов. В водовороте рабочих дел уделите побольше сил и внимания своему дому, займитесь созданием уюта и праздничного настроения – в этом вы найдете гармонию. В середине недели лучше откажитесь от экспериментов со своей внешностью – вы рискуете разочароваться. А вот выходные больше подходят для смены имиджа.

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Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

На следующей неделе Козерогам нельзя долго находиться в одиночестве, чтобы голову не заселили глупые мысли и не испортили вам настроение. Работа в коллективе принесет вам больше пользы, чем на удаленке. Во вторник общение с людьми наполнит позитивом, поднимет настроение, поможет ощутить вкус жизни. Ждите романтического знакомства.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

У Водолеев на следующей неделе благополучно решатся финансовые вопросы. На работе все в порядке, но не стоит осуждать коллег. Старайтесь меньше общаться с окружающими, чтобы избежать ненужных разговоров. Если вы не сдержите обещания или обманете, то в пятницу отношения с близкими людьми ухудшатся, и выходные пройдут не так, как вам бы хотелось.

Гороскоп на неделю 20-26 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

В середине следующей недели Рыб ожидают какие-то неприятности на работе. От вас мало что зависит, однако лучше в этот период меньше общаться на отвлеченные темы и внимательнее относиться к документам. Ближе к концу недели вас порадуют близкие, а вы сами будете способны вдохновить любимого человека на романтический поступок.

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