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Начало новой эры! Какое влияние окажет на людей парад планет 21 декабря

Сегодня, 14:15

Такое космическое событие – начало новой эры, говорит астропсихолог

Парад планет! В линейку выстроятся огромные Юпитер, Сатур и их спутники. Последний раз нечто подобное человечество видело 400 лет назад. Когда можно наблюдать это природное явление и чего от него ждать – выясняли в материале.

Сюжет Ирины Каминской и Руслана Аль-Мухамедова
Видео: Сегодня

Парад планет: в чем его уникальность

Человечество будет наблюдать уникальное природное явление сегодня ночью. Юпитер делает оборот вокруг Солнца за 29,5 земных года. Сатурн – вдвое быстрее, за 12 лет. Раз в 19 лет орбитальные пути планет приближаются друг к другу. И только раз в четыре века – на минимальное расстояние.

По словам младшего научного сотрудника отдела астрометрии и космической геодинамики Главной астрономической обсерватории НАН Украины Михаила Лашко, в тех сочетаниях, которые происходят раз в 19 лет, планеты сходятся не так близко, и между планетами две полные Луны может поместиться. В положении, которое будет сегодня, расстояние намного меньше.

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Увидеть планеты смогут люди на всех континентах. Лучше рассмотреть сближение можно в телескоп. У кого такой возможности нет, увидят большую звезду в юго-западной части небосклона.

Чего ждать от парада планет: советы астропсихолога и коуча

Такое космическое событие – начало новой эры, говорит астропсихолог София Литвинова. "Наложение" планет состоится в 20:26 в первом градусе Водолея. А это знак стихии воздуха.

Это значит, говорит эксперт, что следующие 200 лет – воздушная эра: будут положены силы на то, чтобы покорить космос, будут созданы новые технологии и новые инструменты, о которых мы даже не подозреваем.

Мир будет жить по новым правилам и привычкам, говорит София Литвинова. Нас ждут иные экономические союзы и объединения государств. Эра воздуха поможет человечеству легче воспринимать изменения, чем это было на протяжении 2020 года.

Парад планет 21 декабря 2020 года
Парад планет 21 декабря 2020 года
Фото: скриншот

Нужно ловить момент и направлять в свою пользу, говорит коуч Марина Ждан. А также подвести итоги года, проанализировать, что мешает двигаться вперед, и сосредоточиться на своих сильных сторонах.

Эксперт говорит, что это тренд на ближайшие лет 20 – научиться доверять себе, научиться идти в новом направлении.

"Это будет время интернета, коммуникаций, и все, что не подходит под это, какие-то ваши качества, надо бросить, иначе вы будете тяжеловесны", – поясняет коуч.

Адаптироваться к изменениям смогут только целеустремленные люди, способные к действиям и взаимодействию с другими.

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Источник: Сегодня
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