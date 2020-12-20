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Гороскоп на сегодня 20 декабря: Водолеям нужно держать себя в руках, а Рыбам – проявлять свои чувства

Сегодня, 05:11

Астрологический прогноз на 20 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 20 декабря 2020 года. Вас ждет насыщенный и активный день, поэтому запланируйте себе как можно больше важных встреч и будьте активнее. Не перетруждайтесь физически и найдите время для отдыха. А вечер обязательно проведите в кругу родных и близких людей.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Овна

Сегодня вы будете очень эмоциональны, поэтому не стоит слишком долго себя сдерживать. Хотите посмеяться от души – делайте, хотите поплакать – давайте, нужно кого-то поколотить, чтобы изгнать агрессию – идите в зал. Вам сегодня можно и нужно показывать все свои эмоции – увидите, как потом легко на душе будет.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Тельца

Вам покажется сегодня, что Меркурий и Марс сегодня ретроградные, поэтому настроение будет воинственное. Серьезное выражение лица, суровые взгляды и четкие действия могут привести в замешательство ваших домочадцев. Но не портите ни с кем отношения – вас уже к вечеру попустит и вы будете смотреть "Полярный экспресс" со своими детьми.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Близнецов

Хороший день, который обещает вам много удовольствия и радости. Вы будете получать комплименты, подарки и сюрпризы – появится четкое понимание, что в этом году вы были хорошим человеком. Так оно и было – теперь наслаждайтесь и собирайте плоды своей работы. Можете делать это в красивом наряде и с бокальчиком игристого в руках.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Рака

День у вас сегодня будет простым и очень легким, когда все будет происходить так, как вы себе планировали и без резких изменений. Только вы не расслабляйтесь, а лучше постарайтесь собраться и сделать новый рывок в рабочих делах – решитесь на серьезный разговор с начальником.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Льва

Вам сегодня захочется рычать на всех и на все, потому что нервы сдают, а вас все раздражают. Старайтесь не портить отношения со всеми и сразу, а тихонечко успокоиться с помощью медиации, дыхательных упражнений, травяного чая или рюмочки коньячка. После этого все вам будет казаться пустяком, а вы сможете переключиться на то, что важно для вас.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Девы

Сегодня все вопросы вы будете решать быстро и невозмутимо. А это принесет свои плоды в виде повышения и 13 зарплаты к праздникам. Порадуйтесь за себя в душевной компании друзей, только не переборщите с выпивкой – она может пагубно сказаться на здоровье. Лучше отпразднуйте потом Новый год как следует, он, к слову, уже очень скоро.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Весов

Старайтесь меньше сегодня переживать без повода и с поводом. Лучше сходите на шоппинг и обновите гардероб или даже смените имидж с помощью новой прически. Это вас здорово взбодрит и воодушевит. А вечер посвятите уборке и расхламлению дома под Фрэнка Синатру.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Скорпиона

Вам сегодня нужно подсчитать свои денежки, чтобы проанализировать свой бюджет. Только так вы сможете наконец выбраться из долговой ямы и даже начать хорошо жить. Под Рождество и Новый год случаются чудеса – поэтому настраивайтесь на правильный лад и будет вам счастье.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Стрельца

Хороший и светлый сегодня день, когда улыбка не будет сползать с вашего лица. И не нужно никого переубеждать, что с вами все в порядке и просто вам хорошо. Наслаждайтесь замечательным выходным. Ведь впереди вас ждет еще та рабочая неделька!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Козерога

Скучно, очень скучно вы стали жить! С такими словами вы просыпаетесь последние несколько недель. Но сегодня будет свет в конце тоннеля и произойдет что-то такое, чего вы не ожидали, но чему очень рады. Заинтригованы? Будьте начеку и радуйтесь изо всех сил!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Водолея

Старайтесь держать сегодня себя в руках и язык за зубами. В противном случае, как начнете всем все обещать, то можете даже загрустить. Меньше общайтесь с подозрительными людьми и насладитесь лучше одиночеством. Вечер предназначен для любви и романтики – свечи с изысканным ароматом и песни Sade вам в помощь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Рыбы

В отличии от Водолея, вам о своих чувствах сегодня можно и нужно говорить с утра и до вечера. Вы легко можете найти общий язык со всеми, поэтому не удивляйтесь, что привлекаете к себе новых людей. Воскресенье пройдет для вас хорошо и интересно – наслаждайтесь!

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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