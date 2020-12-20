Гороскоп на сегодня 20 декабря: Водолеям нужно держать себя в руках, а Рыбам – проявлять свои чувства
Астрологический прогноз на 20 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на воскресенье, 20 декабря 2020 года. Вас ждет насыщенный и активный день, поэтому запланируйте себе как можно больше важных встреч и будьте активнее. Не перетруждайтесь физически и найдите время для отдыха. А вечер обязательно проведите в кругу родных и близких людей.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Овна
Сегодня вы будете очень эмоциональны, поэтому не стоит слишком долго себя сдерживать. Хотите посмеяться от души – делайте, хотите поплакать – давайте, нужно кого-то поколотить, чтобы изгнать агрессию – идите в зал. Вам сегодня можно и нужно показывать все свои эмоции – увидите, как потом легко на душе будет.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Тельца
Вам покажется сегодня, что Меркурий и Марс сегодня ретроградные, поэтому настроение будет воинственное. Серьезное выражение лица, суровые взгляды и четкие действия могут привести в замешательство ваших домочадцев. Но не портите ни с кем отношения – вас уже к вечеру попустит и вы будете смотреть "Полярный экспресс" со своими детьми.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Близнецов
Хороший день, который обещает вам много удовольствия и радости. Вы будете получать комплименты, подарки и сюрпризы – появится четкое понимание, что в этом году вы были хорошим человеком. Так оно и было – теперь наслаждайтесь и собирайте плоды своей работы. Можете делать это в красивом наряде и с бокальчиком игристого в руках.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Рака
День у вас сегодня будет простым и очень легким, когда все будет происходить так, как вы себе планировали и без резких изменений. Только вы не расслабляйтесь, а лучше постарайтесь собраться и сделать новый рывок в рабочих делах – решитесь на серьезный разговор с начальником.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Льва
Вам сегодня захочется рычать на всех и на все, потому что нервы сдают, а вас все раздражают. Старайтесь не портить отношения со всеми и сразу, а тихонечко успокоиться с помощью медиации, дыхательных упражнений, травяного чая или рюмочки коньячка. После этого все вам будет казаться пустяком, а вы сможете переключиться на то, что важно для вас.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Девы
Сегодня все вопросы вы будете решать быстро и невозмутимо. А это принесет свои плоды в виде повышения и 13 зарплаты к праздникам. Порадуйтесь за себя в душевной компании друзей, только не переборщите с выпивкой – она может пагубно сказаться на здоровье. Лучше отпразднуйте потом Новый год как следует, он, к слову, уже очень скоро.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Весов
Старайтесь меньше сегодня переживать без повода и с поводом. Лучше сходите на шоппинг и обновите гардероб или даже смените имидж с помощью новой прически. Это вас здорово взбодрит и воодушевит. А вечер посвятите уборке и расхламлению дома под Фрэнка Синатру.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Скорпиона
Вам сегодня нужно подсчитать свои денежки, чтобы проанализировать свой бюджет. Только так вы сможете наконец выбраться из долговой ямы и даже начать хорошо жить. Под Рождество и Новый год случаются чудеса – поэтому настраивайтесь на правильный лад и будет вам счастье.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Стрельца
Хороший и светлый сегодня день, когда улыбка не будет сползать с вашего лица. И не нужно никого переубеждать, что с вами все в порядке и просто вам хорошо. Наслаждайтесь замечательным выходным. Ведь впереди вас ждет еще та рабочая неделька!
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Козерога
Скучно, очень скучно вы стали жить! С такими словами вы просыпаетесь последние несколько недель. Но сегодня будет свет в конце тоннеля и произойдет что-то такое, чего вы не ожидали, но чему очень рады. Заинтригованы? Будьте начеку и радуйтесь изо всех сил!
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Водолея
Старайтесь держать сегодня себя в руках и язык за зубами. В противном случае, как начнете всем все обещать, то можете даже загрустить. Меньше общайтесь с подозрительными людьми и насладитесь лучше одиночеством. Вечер предназначен для любви и романтики – свечи с изысканным ароматом и песни Sade вам в помощь.
Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, для Рыбы
В отличии от Водолея, вам о своих чувствах сегодня можно и нужно говорить с утра и до вечера. Вы легко можете найти общий язык со всеми, поэтому не удивляйтесь, что привлекаете к себе новых людей. Воскресенье пройдет для вас хорошо и интересно – наслаждайтесь!
Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:
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