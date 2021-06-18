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Гороскоп на сегодня 18 июня для всех знаков зодиака: Девы, вы будете на пике популярности!

Сегодня, 06:50

Астрологический прогноз на 18 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 18 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 18 июня для всех знаков зодиака
Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на пятницу, 18 июня 2021 года. Наслаждайтесь жизнью, веселитесь и делайте то, что доставляет вам радость. А если получится – можете даже осуществить свою заветную мечту!

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. Это продлится вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Овна

Самое важное сегодня следить за своим здоровьем, полезная еда и отказ от алкоголя – это первое, что должно стоять в вашем списке. А еще постарайтесь избегать стресса – он может пагубно на вас повлиять сегодня. Вечер проведите в спокойствии!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Тельца

Вы будете настоящей батарейкой сегодня, и все вам будет под силу. Но перед тем, как решитесь покорять мир – продумайте для начала свой план на будущее. Вечер в кругу близких людей станет идеальным завершением дня!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Близнецов

Любые важные решения лучше отложить на другой день. Идеальное время для обучения и саморазвития. Старайтесь больше времени провести наедине со своими мыслями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Рака

Сегодня вы будете в шоке от того, что с вами происходит так много всего прекрасного. Не стоит пытаться понять, за что же вам такое счастье – просто наслаждайтесь и берите от жизни лучшее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Льва

Сегодня с вами может познакомиться человек, который изменит вашу жизнь к лучшему. Не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь, а лучше просто будьте собой и наслаждайтесь приятным общением.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Девы

Вы будете испытывать на себе сегодня пристальное внимание противоположного пола, который будет просто без ума от вас. Будьте открытыми и сможете насладиться приятной компанией! Звезды рекомендуют быть более внимательными в работе с документами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Весов

Звезды сулят вам довольно напряженный день, когда ни серия "Друзей", ни литр кофе не смогут вас порадовать и взбодрить. Включайте свой бодрый плейлист, надевайте кроссовки и вперед покорять дороги парка. Бег круто помогает привести мысли в порядок!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Скорпиона

Старайтесь больше рассчитывать на себя и не напрягать своим обществом начальство – оно сегодня будет очень раздраженным. Проявите решительность в достижении цели и инициативность, тогда и лавры достанутся вам. Уделите внимание своей внешности!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Стрельца

Сегодня большие силы будут покидать вас слишком быстро. Поэтому постарайтесь меньше времени находиться рядом с теми, кто как вампир вытягивает из вас энергию. Возможны осложнения в отношениях с близкими людьми – наберитесь терпения!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Козерога

Ура, сегодня вам так будет везти, что вы сможете получить от жизни даже больше, чем рассчитывали изначально. Удача, фарт, благословение – можете искать этому объяснение, а можете просто наслаждаться. Лучше выбирайте второе и все будут счастливы!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Водолея

Вы будете сегодня такой рабочей лошадкой, что все вам будет по плечу. Берегите себя и не перегружайте работой. Зато смело можете браться даже за самые сложные и рискованные дела! Удача у вас в руках – наслаждайтесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Рыб

Вы сегодня будете в довольно ностальгическом и меланхолическом настроении. Держите себя в руках и не позволяйте никому себя расстраивать. Не исключено, что мысли многих будут витать в облаках, поэтому лучше отложить на другой день решение важных дел. Следите за знаками и доверяйте интуиции!

Астрологический гороскоп на 2021-й – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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