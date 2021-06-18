Гороскоп на сегодня 18 июня для всех знаков зодиака: Девы, вы будете на пике популярности!
Астрологический прогноз на 18 июня для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на пятницу, 18 июня 2021 года. Наслаждайтесь жизнью, веселитесь и делайте то, что доставляет вам радость. А если получится – можете даже осуществить свою заветную мечту!
Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. Это продлится вплоть до октября!
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Овна
Самое важное сегодня следить за своим здоровьем, полезная еда и отказ от алкоголя – это первое, что должно стоять в вашем списке. А еще постарайтесь избегать стресса – он может пагубно на вас повлиять сегодня. Вечер проведите в спокойствии!
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Тельца
Вы будете настоящей батарейкой сегодня, и все вам будет под силу. Но перед тем, как решитесь покорять мир – продумайте для начала свой план на будущее. Вечер в кругу близких людей станет идеальным завершением дня!
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Близнецов
Любые важные решения лучше отложить на другой день. Идеальное время для обучения и саморазвития. Старайтесь больше времени провести наедине со своими мыслями.
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Рака
Сегодня вы будете в шоке от того, что с вами происходит так много всего прекрасного. Не стоит пытаться понять, за что же вам такое счастье – просто наслаждайтесь и берите от жизни лучшее.
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Льва
Сегодня с вами может познакомиться человек, который изменит вашу жизнь к лучшему. Не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь, а лучше просто будьте собой и наслаждайтесь приятным общением.
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Девы
Вы будете испытывать на себе сегодня пристальное внимание противоположного пола, который будет просто без ума от вас. Будьте открытыми и сможете насладиться приятной компанией! Звезды рекомендуют быть более внимательными в работе с документами.
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Весов
Звезды сулят вам довольно напряженный день, когда ни серия "Друзей", ни литр кофе не смогут вас порадовать и взбодрить. Включайте свой бодрый плейлист, надевайте кроссовки и вперед покорять дороги парка. Бег круто помогает привести мысли в порядок!
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Скорпиона
Старайтесь больше рассчитывать на себя и не напрягать своим обществом начальство – оно сегодня будет очень раздраженным. Проявите решительность в достижении цели и инициативность, тогда и лавры достанутся вам. Уделите внимание своей внешности!
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Стрельца
Сегодня большие силы будут покидать вас слишком быстро. Поэтому постарайтесь меньше времени находиться рядом с теми, кто как вампир вытягивает из вас энергию. Возможны осложнения в отношениях с близкими людьми – наберитесь терпения!
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Козерога
Ура, сегодня вам так будет везти, что вы сможете получить от жизни даже больше, чем рассчитывали изначально. Удача, фарт, благословение – можете искать этому объяснение, а можете просто наслаждаться. Лучше выбирайте второе и все будут счастливы!
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Водолея
Вы будете сегодня такой рабочей лошадкой, что все вам будет по плечу. Берегите себя и не перегружайте работой. Зато смело можете браться даже за самые сложные и рискованные дела! Удача у вас в руках – наслаждайтесь.
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2021 года, для Рыб
Вы сегодня будете в довольно ностальгическом и меланхолическом настроении. Держите себя в руках и не позволяйте никому себя расстраивать. Не исключено, что мысли многих будут витать в облаках, поэтому лучше отложить на другой день решение важных дел. Следите за знаками и доверяйте интуиции!
Астрологический гороскоп на 2021-й – смотрите видео:
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