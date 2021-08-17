Гороскоп на сегодня 17 августа для всех знаков зодиака: Близнецы, прислушайтесь к себе!

Астрологический прогноз на 17 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 17 августа для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 17 августа 2021 года. День обещает быть насыщенным, но не у всех. Кому-то нужно будет больше поработать, а кому-то – отдохнуть. Но грустить сегодня точно никто не будет!

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Овна

Сегодня важно проследить за своим эмоциональным состоянием, ведь нервные срывы будут атаковать вас с самого утра. Возьмите себя в руки и найдите способ расслабиться. Вечер в кругу самых близких людей станет лучшим вашим решением!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Тельца

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Сегодня вам не светит безудержное веселье, а вот много работы с переговорами, решением важных вопросов и заключениями сделок будут повсюду. Вам важно собрать всю свою волю в кулак, сконцентрироваться на важном и прислушаться к интуиции, чтобы принять правильное решение.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Близнецов

Сегодняшний день важно начать спокойно и размеренно, если вы хотите получить от жизни все, о чем мечтаете. Ваш день будет насыщен делами, от которых будет зависеть ваше будущее. Прислушайтесь к себе!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Рака

День располагает к творчеству и всему, что связано с красотой. Вы можете заняться своим внешним видом, благоустройством дома или просто начать больше внимания обращать на то, что вас окружает. Впитывайте красоту, и она станет частью вашей жизни!

Лев (23 июля – 21 августа)

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Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Льва

Важный намечается день, который будет точно удачным для различных поездок, встреч, заключения сделок. Перестаньте думать о плохом и начните больше времени уделять себе. Чтобы добиться успеха в делах, важно обрести внутреннюю уверенность и силы!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Девы

Если нужно что-то сделать – концентрируйтесь не на том, что вам окружает, а на конечном результате, который хотите получить! Во второй половине дня займитесь собственным здоровьем, и у вас все получится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Весов

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Не стоит брать на себя повышенные обязательства, если вы не хотите получить нервный срыв. Концентрируйтесь только на главном и делайте только то, что доставляет вам удовольствие. Велика вероятность заболеваний – берегите здоровье!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Скорпиона

Звезды рекомендуют вам сегодня взять себя в руки и много, усердно и сосредоточенно работать. Только так вы сможете наконец осуществить свою мечту и стать сильнее, богаче и успешнее. Но вечер точно важно выделить под встречу с любимым человеком!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Стрельца

День будет очень интересным, насыщенным и главное – удачным, ведь вы сможете решить все свои вопросы. Не будьте слишком занятым для своих близких – им может понадобиться ваш совет или внимание.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Козерога

Не стоит сегодня рисковать и лезть туда, где вас могут накрыть проблемы. Важно заняться только тем, что для вас сейчас действительно важно. Старайтесь не обращать внимание на хамство и замечания других людей, чтобы лишний раз не раздражаться!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Водолея

Сегодня ваша решительность и инициативность сыграет вам на руку не только в делах рабочих, а и семейных. Вы будете настоящим героем для своих близких, а от этого ваша самооценка взлетит ракетой в космос.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2021 года, для Рыб

Сегодня вы будете полны энергии, сил и желания творить. Не останавливайте себя и не отвлекайтесь на мелочи – тогда сможете добиться нереальных результатов. Нельзя долго находиться в меланхоличном состоянии, иначе можете впасть в хандру и уныние. Вечер проведите в обнимку с любимым человеком!

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