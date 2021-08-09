Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Детокс - модно или нужно

Что купить на сейлах

Готовим сезонный соус

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

12 вкусов мармелада для каждого знака зодиака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 августа, 20:15
Копировать ссылку
Многослойный мармелад – это Рыбы, разгадать которых удается редко кому, яркий апельсиновый мармелад – Стрельцы, которые не представляют своей жизни без эмоций и впечатлений, а любимый из детства яблочный – Тельцы, которые ценят семейные ценности
Какой вы мармелад по гороскопу
Какой вы мармелад по гороскопу / Фото: freepik.com

Продолжаем проводить параллели между продуктами питания и главными чертами характера каждого из 12 знаков зодиака. Узнаем, какой мармелад можно приготовить или купить каждому из нас и съесть его на десерт после, например, романтического ужина по гороскопу. А здесь узнаете, где искать самые оптимальные цены на продукты для пикника.

Овен – тыквенный мармелад

Тыквенный мармелад для вспыльчивых Овнов
Тыквенный мармелад для вспыльчивых Овнов / Фото: Depositphotos

Потому что оригинальный и даже неожиданный. Реакция Овнов может быть неожиданной и непредсказуемой. Все объясняется тем, что Овны пребывают в вечном процессе поиска самого лучшего для себя. И в этом процессе они могут быть авторитарными и агрессивными. Они уверенны, что достойны самых недоступных высот и ради своей цели готовы практически на все. Их мармелад – тыквенный. Он в меру сладкий и удовлетворит большие запросы Овнов благодаря своей непохожести на другой мармелад.

Телец – яблочный

Яблочный мармелад для уравновешенных Тельцов
Яблочный мармелад для уравновешенных Тельцов / Фото: Depositphotos

Спокойные и уравновешенные эти Тельцы. Порой даже сложно представить, как им удается быть настолько нейтральными к сложностям и проблемам. Это все потому, что они бережно хранят свою стабильность и благополучие. Причем благополучие – это то, без чего Тельцам не представляется жизнь. Любимый из детства яблочный мармелад – это Тельцы.

Близнецы – сливовый

Сливовый мармелад – Близнецы
Сливовый мармелад – Близнецы / Фото: Depositphotos

Потому что сливы бывают как невероятно сладкими и сочными, так и твердыми и с кислинкой. Близнецы – люди амбициозные, что часто портит им жизнь. Многие из них не способны совладать своими эмоциями и перепадами настроения, отчего окружению порой сложно понять, что эти люди могут сказать и как отреагировать на конкретные слова или ситуацию. Насыщенный, как и жизнь Близнецов на эмоции, сливовый мармелад – для них.

Читайте также:

Рак – грушевый

Мармелад из груши – это Раки
Мармелад из груши – это Раки / Фото: Depositphotos

Груша – очень плотный фрукт. Как и "панцирь" Раков. С его помощью они ограждаются ото всех, когда нужно тихо залечь на дно, чтобы обдумать последующие шаги и действия. Раки – ранимые люди, которые очень подвластны любовным переживаниям. Для них важно, чтобы все вокруг ценили их, а вот критика способна разрушить этих людей. Будьте аккуратны с Раками и угостите их грушевым мармеладом.

Лев – мармелад из черной смородины

Мармелад из черной смородины для Львов
Мармелад из черной смородины для Львов / Фото: instagram.com/ina_kirichenko/

Особая ягода. Особый и мармелад из этой ягоды. То есть если вам удалось его распробовать и оценить неповторимый вкус, то он станет для вас частым в качестве десерта. Так и со Львами – сначала резкие и категоричные, но если они вам доверяют, то примут со всеми недостатками. Собственно, как и вам нужно постараться терпеть их амбиции. Но со Львами дружить классно, они никогда не оставят в трудной ситуации.

Дева – мармелад из красной смородины

Мармелад из смородины – перфекционисты Девы
Мармелад из смородины – перфекционисты Девы / Фото: instagram.com/look_and_cook_39/

Красивая, кисло-сладкая ягода идеальной формы. Таким же красивым получается и мармелад из нее. К его цвету и вкусу не придерешься. А Девы всегда стремятся к идеалу, они перфекционисты. Несмотря на то, что эти люди не любят быть в центре внимания и публичность, своим присутствием они всегда все украшают.

Читайте также:

Весы – малиновый мармелад

Весы – это уравновешенный по вкусу и цвету малиновый мармелад
Весы – это уравновешенный по вкусу и цвету малиновый мармелад / Фото: instagram.com/natali_kolibri888/

Малина – ягода, к которой сложно придраться. Она даже кисловатая вкусная. Понятно, что и мармелад из нее не менее вкусный. Он уравновешен по вкусу и изящен по цвету. Как и Весы. Вот умеют эти люди грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам.

Скорпион – лимонный мармелад

Лимонный мармелад – это Скорпионы
Лимонный мармелад – это Скорпионы / Фото: instagram.com/lillozav_caking_school/

Там, где есть удовольствия, красивые вещи и комфорт, там обязательно будет Скорпион. Это все они невероятно обожают и стремятся к этому всю жизнь. Другой вопрос, что добиваться этого у них получается не всегда. Часто Скорпион может забывать о моральных ценностях, когда на кону стоит достижение нужной им цели. Лимонный мармелад с его ярким цитрусовым вкусом поможет Скорпионам немного прийти в себя.

Стрелец – апельсиновый мармелад

Яркий апельсиновый мармелад – яркие Стрельцы
Яркий апельсиновый мармелад – яркие Стрельцы / Фото: instagram.com/make_cake_school/

Это невероятные люди, которых видно из далека. Они эмоциональны, заряжают своей смелостью и готовностью идти на риск. Для них легко сорваться с пригретого места, кинуться с головой в неизведанное. Ведь для большинства Стрельцов жизнь – это авантюра, в которой есть место всему: от ярких побед до горьких разочарований. Яркий апельсиновый мармелад – это Стрельцы.

Читайте также:

Козерог – мармелад из дыни

Рациональные Козероги – это мармелад из дыни
Рациональные Козероги – это мармелад из дыни / Фото: instagram.com/gotovimhappy/

Терпение, стремление к справедливости, строгость, рациональность и усердие – главные черты Козерогов. Так нас уверяют астрологи. Но есть предположение, что и из этого правила есть исключения. К примеру, перед тем, как добиться результатов, Козероги очень долго чего-то выжидают. Словно кто-то им что-то должен. Поэтому рядом с Козерогом должен быть человек с большим терпением, чтобы стать в некотором смысле "двигателем" для их действий.

Водолей – мармелад из арбуза

Для особенных Водолеев – особенный мармелад из арбуза
Для особенных Водолеев – особенный мармелад из арбуза / Фото: instagram.com/v.cake.pl/

Причем такой консистенции мармелад, которые очень долго нужно жевать. Потому что ни в коем случае Водолеев нельзя подгонять, они этого не любят. Они все в своих потаенных мыслях, которые, как считают сами Водолеи, не понять другим. Водолеи не подпускают к себе слишком близко. На то, чтоб с ними подружиться, понадобится время, но потом об этом вы точно не пожалеете.

Рыбы – многослойный мармелад

Многослойный мармелад, как и многослойная личность Рыб
Многослойный мармелад, как и многослойная личность Рыб / Фото: instagram.com/_jvukert_/

Как и Рыбы. Такие же многослойные, в том смысле, что обладают практически всеми чертами характера всего зодиака. Ну и такие же непонятные, соответственно. Сложно угадать, в каком настроении будет прибывать Рыба. Это всегда непредсказуемо. Но то, что это очень интересные люди, непохожие на других – факт.

Перед тем, как съесть свой мармелад, приготовьте и попробуйте киш с тунцом и шпинатом. Подробности рецепта – в видео.

Здесь узнаете, какой вы сыр по гороскопу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Обязательно носить солнцезащитные очки
Почему это важно?
Лайфхак дня
Собираем стильный лук на море
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Грета Тунберг на обложке Vogue
Посмотреть больше фото
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять