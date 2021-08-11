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Какие знаки зодиака более склонны к алкоголизму

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
11 августа, 16:38
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Астрологи рассказали, как звезды влияют на предпочтения людей и их пагубные привычки. Овну, Рыбам и Скорпиону точно нужно быть аккуратнее с алкоголем
Какие знаки зодиака самые пьющие
Какие знаки зодиака самые пьющие / Фото: Unsplash

Выпить бокал вина или даже устроить хорошую вечеринку с выпивкой по какому-то случаю любят многие. Но не все умеют себя контролировать и вовремя остановиться. Среди таких людей Овны, Рыбы и Скорпионы. Они не знают меру в употреблении алкоголя и астрологи говорят, что это зависит еще и от даты, когда родился человек.

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Ранее мы выяснили, какие самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин.

Овен

Первое место достается очень общительному и компанейскому Овну, который очень любит шумные вечеринки и не всегда может отказаться от вкусного коктейля. Эти самые вечеринки бывают у представителей этого знака зодиака часто и много, поэтому и выпивки в их жизни не мало.

При этом сами Овны никогда не признаются, что перебарщивают с алкоголем.

Рыбы

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Второе место в рейтинге самых пьющих знаков зодиака занимает водный знак, который жить не может без громких тусовок и веселых вечеринок. А чтобы они все проходили веселее – Рыбы пьют алкоголь, много алкоголя.

Но вместе с тем, представители этого знака зодиака умеют контролировать себя и свое хмельное состояние.

Скорпион

Тройку самых пьющих знаков зодиаков замыкает Скорпион, который в отличие от Рыб, не умеет контролировать себя и не может отказаться от предложения выпить. Именно это становиться причиной не очень приятных последствий, которые Скорпионы потом разгребают годами.

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Поэтому им важно научиться контролю и чувству меры.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали другие гороскопы:

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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