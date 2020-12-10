Гороскоп на сегодня 10 декабря: Водолеям нельзя лениться, а Рыбам нужно быть милее
Астрологический прогноз на 10 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на четверг, 10 декабря 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Овна
Идеальное время для перемен в жизни. Если вы давно мечтали постричься наголо, покрасить волосы в синий цвет, попробовать необычное блюдо или сменить работу – самое время действовать! Любое ваше желание станет реальностью, если только вы приложите для этого максимум усилий.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Тельца
Все мы, люди, бываем слишком эмоциональными, слишком уверенными в себе и безответственными. Вот и с вами сегодня такое будет. Но вы держитесь и старайтесь просто больше себя сегодня контролировать. А вот вечером, когда этот нереально долгий и тяжкий день закончится, можете смело развалиться на любимом диване рядом с котом и расслабиться.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Близнецов
Хотите сегодня совершить что-то важное, масштабное и новое для вас? Лучше перенесите на завтра. Четверг вас не порадует собранностью и серьезностью, поэтому вы легко можете наделать дел, за которые потом еще и стыдно будет. Лучше предайтесь романтике и любви – здесь вам обеспечено понимание и полный контакт.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Рака
Ваша романтичность сегодня не будет даже показываться на поверхность, ведь в вас проснулся жесткий, сильный и целенаправленный Рак. От вас такого никто не ожидал, поэтому не удивляйтесь, когда увидите недоумение в глазах окружающих. Доверяйте интуиции и идите к намеченной цели твердо и уверенно, как танк.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Льва
Сегодня будьте мягким и пушистым котиком, который не умеет злиться, кричать и рычать. Возьмите выходной, понежьтесь в кроватке, порадуйте себя вкусной едой и положительными эмоциями. К вечеру вы так круто отдохнете, что даже внешне преобразитесь. Не удивляйтесь, если вечером ваши домашние вернутся и не узнают вас в виде нежного и ласкового котика.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Девы
Вы легко сегодня будете общаться и заводить новые знакомства. А на работе сможете убедить в своей правоте кого-угодно. Ближе к вечеру останется только одно – собирать плоды своего продуктивного дня. Среди них будут удачные сделки, выгодные предложения и даже романтические приглашения. В наушниках Фаррелл Уильямс поет, а вы танцуя рассекаете морозный воздух – вечер обещает быть интересным.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Весов
Вспоминаем сериал "Ход королевы", а если не смотрели – смотрим и мотаем на ус, как важно продумывать ситуацию на несколько шагов вперед. Именно эта способность поможет вам сегодня добиться ошеломляющих успехов в решении рабочих дел. Общаясь с людьми, старайтесь меньше умничать – это раздражает. Вам в лицо это не скажут, но и результат вы не получите такой, как хотели. В обеденный перерыв постарайтесь расслабиться.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Скорпиона
Сегодня вы должны стать человеком-системой, у которого все под контролем и все вопросы решаются четко. Как только дадите себе слабинку – станете слабаком. Никаких передышек, стопов и перерывов! Ну, тяжело это, правда, а как иначе вам закрыть до Нового года все долги, выплатить кредит и оплатить штрафы за превышение скорости. Полный вперед!
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Стрельца
Вы не далеко ушли от Скорпиона, которому нужно впахивать сегодня, чтобы получить хороший результат. Только с оговорочкой, что нужно будет уделить время любимому человеку. Иначе скандала вам не избежать! А кому он нужен? Вам точно нет!
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Козерога
Не пытайтесь кого-то в чем-то убедить – удача сегодня не на вашей стороне. Но это совсем не значит, что вам нужно сидеть дома в четырех стенах. Отправляйтесь на прогулку в парк, на кофе с друзьями или на каток. Сегодня вам точно нужна компания и хорошенькая встряска.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Водолея
Если не будете тупить и лениться, то легко сможете добиться невероятных успехов в профессиональной сфере. Подключайте все свои внутренние активы и работайте не покладая рук. А вечером тоже не очень расслабляйтесь и устройте сюрприз для любимого человека. Тогда страстного вечера вам не избежать.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Рыб
Чтобы достичь успеха в делах – подключите все свои творческие способности и вы непременно останетесь собой довольны. Со всеми, с кем будете сегодня общаться, старайтесь быть дружелюбнее и милее – вам сделают интересное предложение. Старайтесь вечер провести в расслабленной обстановке.
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