Гороскоп на сегодня 10 декабря: Водолеям нельзя лениться, а Рыбам нужно быть милее

Астрологический прогноз на 10 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 10 декабря 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Овна

Идеальное время для перемен в жизни. Если вы давно мечтали постричься наголо, покрасить волосы в синий цвет, попробовать необычное блюдо или сменить работу – самое время действовать! Любое ваше желание станет реальностью, если только вы приложите для этого максимум усилий.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Тельца

Все мы, люди, бываем слишком эмоциональными, слишком уверенными в себе и безответственными. Вот и с вами сегодня такое будет. Но вы держитесь и старайтесь просто больше себя сегодня контролировать. А вот вечером, когда этот нереально долгий и тяжкий день закончится, можете смело развалиться на любимом диване рядом с котом и расслабиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Близнецов

Хотите сегодня совершить что-то важное, масштабное и новое для вас? Лучше перенесите на завтра. Четверг вас не порадует собранностью и серьезностью, поэтому вы легко можете наделать дел, за которые потом еще и стыдно будет. Лучше предайтесь романтике и любви – здесь вам обеспечено понимание и полный контакт.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Рака

Ваша романтичность сегодня не будет даже показываться на поверхность, ведь в вас проснулся жесткий, сильный и целенаправленный Рак. От вас такого никто не ожидал, поэтому не удивляйтесь, когда увидите недоумение в глазах окружающих. Доверяйте интуиции и идите к намеченной цели твердо и уверенно, как танк.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Льва

Сегодня будьте мягким и пушистым котиком, который не умеет злиться, кричать и рычать. Возьмите выходной, понежьтесь в кроватке, порадуйте себя вкусной едой и положительными эмоциями. К вечеру вы так круто отдохнете, что даже внешне преобразитесь. Не удивляйтесь, если вечером ваши домашние вернутся и не узнают вас в виде нежного и ласкового котика.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Девы

Вы легко сегодня будете общаться и заводить новые знакомства. А на работе сможете убедить в своей правоте кого-угодно. Ближе к вечеру останется только одно – собирать плоды своего продуктивного дня. Среди них будут удачные сделки, выгодные предложения и даже романтические приглашения. В наушниках Фаррелл Уильямс поет, а вы танцуя рассекаете морозный воздух – вечер обещает быть интересным.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Весов

Вспоминаем сериал "Ход королевы", а если не смотрели – смотрим и мотаем на ус, как важно продумывать ситуацию на несколько шагов вперед. Именно эта способность поможет вам сегодня добиться ошеломляющих успехов в решении рабочих дел. Общаясь с людьми, старайтесь меньше умничать – это раздражает. Вам в лицо это не скажут, но и результат вы не получите такой, как хотели. В обеденный перерыв постарайтесь расслабиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы должны стать человеком-системой, у которого все под контролем и все вопросы решаются четко. Как только дадите себе слабинку – станете слабаком. Никаких передышек, стопов и перерывов! Ну, тяжело это, правда, а как иначе вам закрыть до Нового года все долги, выплатить кредит и оплатить штрафы за превышение скорости. Полный вперед!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Стрельца

Вы не далеко ушли от Скорпиона, которому нужно впахивать сегодня, чтобы получить хороший результат. Только с оговорочкой, что нужно будет уделить время любимому человеку. Иначе скандала вам не избежать! А кому он нужен? Вам точно нет!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Козерога

Не пытайтесь кого-то в чем-то убедить – удача сегодня не на вашей стороне. Но это совсем не значит, что вам нужно сидеть дома в четырех стенах. Отправляйтесь на прогулку в парк, на кофе с друзьями или на каток. Сегодня вам точно нужна компания и хорошенькая встряска.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Водолея

Если не будете тупить и лениться, то легко сможете добиться невероятных успехов в профессиональной сфере. Подключайте все свои внутренние активы и работайте не покладая рук. А вечером тоже не очень расслабляйтесь и устройте сюрприз для любимого человека. Тогда страстного вечера вам не избежать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года, для Рыб

Чтобы достичь успеха в делах – подключите все свои творческие способности и вы непременно останетесь собой довольны. Со всеми, с кем будете сегодня общаться, старайтесь быть дружелюбнее и милее – вам сделают интересное предложение. Старайтесь вечер провести в расслабленной обстановке.

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