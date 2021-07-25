Гороскоп на неделю 25-31 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 25-31 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

Начало недели обещает быть взвинченным и незабываемым. Видимо, еще сказывается влияние июльского полнолуния.

Зато в конце недели напряжение предыдущих дней заметно спадает. Люди почувствуют себя спокойно, надежно, умиротворенно, а под ногами появится твердая почва.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Наступающая неделя для Овнов обещает удачу в профессиональной и деловой сфере. А вот на личном фронте вам грозят серьезные бои, особенно в пятницу. Укротите свою ревность и эгоизм. Вам стоит проявить дипломатичность и такт по отношению к партнеру, иначе вы рискуете потерять доверие.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Благоприятный период наступает у Тельцов. Ваши личные отношения складываются хорошо, вы уверенны в себе и привлекательны для противоположного пола – так что смелее назначайте свидания и признания. Подходящая неделя для домашних дел и серьезных покупок – недвижимости, техники.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

На этой семидневке у Близнецов будут миролюбивые отношения с окружающими людьми. Поэтому уже со вторника можно использовать этот период для общения, налаживания партнерства и сотрудничества. А вот в выходные дни отвлекитесь от работы и побудьте наедине с любимым человеком.

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Гороскоп на неделю 25-31 июля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Раки на следующей неделе рискуют получить проблемы из-за своей чрезмерной импульсивности и эмоциональности. Постарайтесь уединиться, отдохнуть, посвятить время себе и своему имиджу. Как нельзя кстати для вас будет отпуск. Но не стоит совершать крупных покупок – вы останетесь недовольны результатом.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Для Львов следующая неделя обещает удачу в сфере профессионализма, бизнеса, карьерного роста и финансовых поступлений. Если вы исполнительны, это не останется незамеченным со стороны вашего руководства и коллектива. Но вот свой эгоизм в отношениях с партнером вам лучше не выпячивать.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В целом ожидается благоприятная неделя для Дев. Начало новых деловых отношений и проектов будет успешным. Во вторник не берите и не давайте в долг, вы рискуете не вернуть деньги. Займитесь саморазвитием. Личная жизнь налаживается. Ближе к выходным вас могут огорчить дальние родственники.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Для Весов следующая неделя будет позитивной. И хотя в среду возможны проблемы в личных отношениях и профессиональной сфере, уже к четвергу все образуется. Вы можете быть недовольны налаженными деловыми связями. Имейте в виду, что для вас будет благоприятна работа в одиночку.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Для Скорпионов предстоящая неделя складывается хорошо в личных отношениях. Примерно в четверг прерванные ранее отношения могут возобновиться с удвоенной силой. Одинокие представители знака имеют большой шанс познакомиться и увлечься. Также период хорош для деловых контактов.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Отличный период начинается у Стрельцов. Вас ждет удача в делах, успех в начинаниях и благополучное решение сложных вопросов. Поэтому ловите момент и старайтесь побыстрее завершить ранее начатые дела, не откладывая на потом. В личной жизни проявите больше нежности.

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Гороскоп на неделю 25-31 июля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Козерогам важно чаще прислушиваться к интуиции. Вы полны творческих идей. Со вторника дела на работе начнут складываться успешно. В личных отношениях можете не скрывать своих чувств или дожидаться какого-то подходящего повода. Просто проявите внимательность к партнеру.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев намечается непростой период. Из-за непостоянства ваших мыслей и непоследовательности действий уже в понедельник могут возникнуть проблемы и разногласия с коллегами. Постарайтесь быть тактичными – это вам пригодится. В личной жизни вероятно знакомство с интересным человеком.

Гороскоп на неделю 25-31 июля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У Рыб наступает насыщенный период. Пришло время отдыха, релакса и развлечений. Отношения в семье с любимым человеком складываются гармонично и крепко. Вам важно сейчас не проявлять обидчивости – она неуместна. Уделите внимание своей внешности – возможно, пора сменить имидж?

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