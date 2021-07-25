Гороскоп на тиждень 25-31 липня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 25-31 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash

Початок тижня обіцяє бути напруженим і незабутнім. Мабуть, ще позначається вплив липневої повні.

Зате наприкінці тижня напруга попередніх днів помітно спадає. Люди відчують себе спокійно, надійно, умиротворено, а під ногами з'явиться твердий ґрунт.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Овнів обіцяє удачу в професійній і діловій сфері. А ось на особистому фронті вам загрожують серйозні бої, особливо в п'ятницю. Приборкаєте свою ревнощі і егоїзм. Вам варто проявити дипломатичність і такт по відношенню до партнера, інакше ви ризикуєте втратити довіру.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Сприятливий період настає у Тельців. Ваші особисті відносини складаються добре, ви впевнені в собі і привабливі для протилежної статі – тож сміливіше призначайте побачення і зізнання. Тиждень підходить для домашніх справ і серйозних покупок – нерухомості, техніки.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

На цій семиденці у Близнюків будуть миролюбні стосунки з оточуючими людьми. Тому вже з вівторка можна використовувати цей період для спілкування, налагодження партнерства та співробітництва. А ось у вихідні дні відверніться від роботи і побудьте наодинці з коханою людиною.

Читайте також: Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Раки наступного тижня ризикують отримати проблеми через своєю надмірну імпульсивність й емоційність. Постарайтеся усамітнитися, відпочити, присвятити час собі і своєму іміджу. А тут якраз і для вас буде відпустка. Але не варто робити великих покупок – ви залишитеся незадоволені результатом.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Льва

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Для Львів наступний тиждень обіцяє удачу в професійній сфері, бізнесі, кар'єрному зростанні і фінансових надходженнях. Якщо ви старанні, це не залишиться непоміченим з боку вашого керівництва і колективу. Але ось свій егоїзм у відносинах з партнером вам краще не випинати.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Загалом очікується сприятливий тиждень для Дів. Початок нових ділових відносин і проєктів буде успішним. У вівторок не беріть і не давайте в борг, ви ризикуєте не повернути гроші. Займіться саморозвитком. Особисте життя налагоджується. Ближче до вихідних вас можуть засмутити далекі родичі.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Для Терезів наступний тиждень буде позитивним. І хоча в середу можливі проблеми в особистих відносинах і професійній сфері, вже до четверга все владнається. Ви можете бути незадоволені налагодженими діловими зв'язками. Майте на увазі, що для вас буде сприятлива робота наодинці.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Для Скорпіонів майбутній тиждень складається добре в особистих відносинах. Приблизно в четвер перервані раніше відносини можуть поновитися з подвоєною силою. Самотні представники знаку мають великий шанс познайомитися і захопитися. Також період хороший для ділових контактів.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Відмінний період починається у Стрільців. Вас чекає удача в справах, успіх в починаннях і благополучне вирішення складних питань. Тому ловіть момент і намагайтеся швидше завершити раніше розпочаті справи, не відкладаючи на потім. В особистому житті проявіть більше ніжності.

Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Козорогам важливо частіше прислухатися до інтуїції. Ви сповнені творчих ідей. З вівторка справи на роботі почнуть складатися успішно. В особистих стосунках можете не приховувати своїх почуттів або чекати якогось підходящого приводу. Просто проявіть увагу до партнера.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв намічається непростий період. Через мінливість ваших думок і непослідовність дій вже в понеділок можуть виникнути проблеми і розбіжності з колегами. Постарайтеся бути тактовними – це вам стане в нагоді. В особистому житті ймовірно знайомство з цікавою людиною.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У Риб настає насичений період. Настав час відпочинку, релаксу і розваг. Відносини в родині з коханою людиною складаються гармонійно і міцно. Вам важливо зараз не проявляти уразливості – вона недоречна. Приділіть увагу своїй зовнішності – можливо, пора змінити імідж?

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.