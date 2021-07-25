Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди поїхати у відпустку

Як правильно худнути

Готуємо джем з абрикос

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на тиждень 25-31 липня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 липня, 06:40
Копіювати лінк
Астрологічний прогноз на 25-31 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash

Початок тижня обіцяє бути напруженим і незабутнім. Мабуть, ще позначається вплив липневої повні.

Зате наприкінці тижня напруга попередніх днів помітно спадає. Люди відчують себе спокійно, надійно, умиротворено, а під ногами з'явиться твердий ґрунт.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Овнів обіцяє удачу в професійній і діловій сфері. А ось на особистому фронті вам загрожують серйозні бої, особливо в п'ятницю. Приборкаєте свою ревнощі і егоїзм. Вам варто проявити дипломатичність і такт по відношенню до партнера, інакше ви ризикуєте втратити довіру.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Сприятливий період настає у Тельців. Ваші особисті відносини складаються добре, ви впевнені в собі і привабливі для протилежної статі – тож сміливіше призначайте побачення і зізнання. Тиждень підходить для домашніх справ і серйозних покупок – нерухомості, техніки.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

На цій семиденці у Близнюків будуть миролюбні стосунки з оточуючими людьми. Тому вже з вівторка можна використовувати цей період для спілкування, налагодження партнерства та співробітництва. А ось у вихідні дні відверніться від роботи і побудьте наодинці з коханою людиною.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Раки наступного тижня ризикують отримати проблеми через своєю надмірну імпульсивність й емоційність. Постарайтеся усамітнитися, відпочити, присвятити час собі і своєму іміджу. А тут якраз і для вас буде відпустка. Але не варто робити великих покупок – ви залишитеся незадоволені результатом.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Льва

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Для Львів наступний тиждень обіцяє удачу в професійній сфері, бізнесі, кар'єрному зростанні і фінансових надходженнях. Якщо ви старанні, це не залишиться непоміченим з боку вашого керівництва і колективу. Але ось свій егоїзм у відносинах з партнером вам краще не випинати.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Загалом очікується сприятливий тиждень для Дів. Початок нових ділових відносин і проєктів буде успішним. У вівторок не беріть і не давайте в борг, ви ризикуєте не повернути гроші. Займіться саморозвитком. Особисте життя налагоджується. Ближче до вихідних вас можуть засмутити далекі родичі.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Для Терезів наступний тиждень буде позитивним. І хоча в середу можливі проблеми в особистих відносинах і професійній сфері, вже до четверга все владнається. Ви можете бути незадоволені налагодженими діловими зв'язками. Майте на увазі, що для вас буде сприятлива робота наодинці.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Для Скорпіонів майбутній тиждень складається добре в особистих відносинах. Приблизно в четвер перервані раніше відносини можуть поновитися з подвоєною силою. Самотні представники знаку мають великий шанс познайомитися і захопитися. Також період хороший для ділових контактів.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Відмінний період починається у Стрільців. Вас чекає удача в справах, успіх в починаннях і благополучне вирішення складних питань. Тому ловіть момент і намагайтеся швидше завершити раніше розпочаті справи, не відкладаючи на потім. В особистому житті проявіть більше ніжності.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Козорогам важливо частіше прислухатися до інтуїції. Ви сповнені творчих ідей. З вівторка справи на роботі почнуть складатися успішно. В особистих стосунках можете не приховувати своїх почуттів або чекати якогось підходящого приводу. Просто проявіть увагу до партнера.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв намічається непростий період. Через мінливість ваших думок і непослідовність дій вже в понеділок можуть виникнути проблеми і розбіжності з колегами. Постарайтеся бути тактовними – це вам стане в нагоді. В особистому житті ймовірно знайомство з цікавою людиною.

Гороскоп на тиждень 25-31 липня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У Риб настає насичений період. Настав час відпочинку, релаксу і розваг. Відносини в родині з коханою людиною складаються гармонійно і міцно. Вам важливо зараз не проявляти уразливості – вона недоречна. Приділіть увагу своїй зовнішності – можливо, пора змінити імідж?

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Частіше проявляти емоції
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як швидко охолодити каву
Хакнути
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 25 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди піти
Атмосферні тераси Києва для літніх вечорів
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти