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Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

Сегодня, 13:04

Узнайте, чей будет 2021 год: какого животного, символ, цвет, характеристика, точная дата

Близится Новый год 2021, которого ждать не так уж и долго, и многих начинают интересовать традиционные и наиболее важные предпраздничные вопросы. Год кого, какого животного будет по восточному календарю? Какой символ у Нового года 2021, согласно китайскому гороскопу? Какой главный цвет у наступающего года? В чем встречать Новый 2021 год? Какая характеристика символа года 2021? Чем задобрить хозяина 2021 года? Сегодня.Lifestyle отвечают на все эти вопросы в статье.

Новый год 2021 – год Белого Быка
Новый год 2021 – год Белого Быка
Фото: Depositphotos

2021 год какого животного?

Наступающий 2021 Новый год идет под знаком Белого Металлического Быка. Это второй знак в списке восточных знаков, идущий за Крысой, хотя по справедливости Бык должен быть первым. Но из-за своей прямолинейности и честности Бык уступил изворотливой и хитрой Крысе свои лидерские позиции.

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Согласно древней легенде, двенадцать животных прибыли к Будде, первым из которых был именно Бык. Однако его обогнала шустрая Крыса, за что была вознаграждена Буддой – она стала первой из всех священных животных, получивших власть над миром на протяжении целого года.

Когда наступит год Быка-2021: точная дата

В отличие от традиционного европейского Нового года, который мы отмечаем 1 января, год Белого Металлического Быка наступит значительно позже.

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Начало китайского Нового года, согласно лунному календарю, приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

А значит, китайский Новый год – 2021 под знаком Белого Металлического Быка наступит 12 февраля 2021 года в 21:05.

2021 год Белого Быка: характеристика знака

Бык на Востоке – символ консервативности, хозяйственности и справедливости. По природе своей это трудолюбивое, целеустремленное и спокойное животное, которое трудно сбить с намеченного курса.

Не менее трудно вывести Быка из себя, но если это произошло, то очень тяжко придется его обидчику – Бык в ярости страшен. Поэтому с ним не стоит спорить, а тем более – злить.

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Бык справедливо считается отличным семьянином, который постоянно проявляет заботу о любимых и близких людях. Это приверженец традиций, который ценит налаженный образ жизни и с трудом согласится на какие-либо новаторства.

Бык – натура властная. Он беспрекословный хозяин в доме и семье. За ним как за каменной стеной, но вот перечить ему или делать что-то по-своему, ему наперекор, не стоит – он этого не потерпит.

Также Бык отличается завидным упорством, граничащим с упрямством, – его сложно в чем-то переубедить. Он консервативен и нетерпим к другому мнению, авторитарен. Тем более в 2021 году мощная стихия металла в разы усилит это качество.

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Многие считают Быка скучным и угрюмым. На первый взгляд, это действительно так, но при более тесном знакомстве раскрываются интересные и высокоинтеллектуальные качества людей, рожденных под этим знаком.

Что принесет год Быка в нашу жизнь

В отличие от суматошного и насыщенного событиями года Крысы, 2021 год обещает быть более спокойным, стабильным, размеренным. Целеустремленность и холодный расчет Белого Металлического Быка поможет остановить беспорядки, устроенные Крысой, и очистить пространство для новой жизни.

Год Быка – отличное время для плодотворной работы во многих сферах и благодатный период для зарабатывания денег: трудолюбивые люди будут вознаграждены символом года по достоинству.

Также это хорошее время для создания семьи, строительства дома, начала бизнеса, особенно связанного с землей. Инвестиции, сделанные в год Быка, будут выгодными и прибыльными.

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Люди, рожденные в год Быка, во многом перенимают качества символа года: они наделены отличным здоровьем, целеустремленностью, не боятся жизненных трудностей.

Что надеть на встречу Нового года Быка-2021

На встречу Нового, 2021 года лучше нарядиться в любимые цвета этого животного: белый, черный, серебристый, синий, зеленый, соломенный, с гармонично подобранными металлическими украшениями.

Но ни в коем случае нельзя выбирать красный цвет, если не хотите испортить праздник, – это символ агрессии для Быка.

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