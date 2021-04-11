Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 11-17 квітня для всіх знаків зодіаку
Початок наступного тижня буде дещо напруженим і неспокійним. Це пов'язано, насамперед, з майбутнім молодиком 12 квітня. Багато хто будуть схильні до конфліктів, емоційного з'ясування стосунків і різкості.
До кінця тижня активність не зменшиться, але ось настрій людей стане більш доброзичливим і товариським. У стосунках з'являться нотки романтизму, а також схильність заводити нові знайомства.
Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям.Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята квітня.
Овни наступного тижня будуть схильні проявляти зайву довірливість, чим можуть скористатися оточуючі їх недоброзичливці. Довіряйте, але перевіряйте – тим більше що ваші дії можуть обернутися проти вас. У середу ви будете здатні створити і просувати вигідні довгострокові проекти.
Тельці наступного тижня готові проявити бурхливу діяльність, маючи контакт із великою кількістю ділових партнерів і колег. Середина тижня загрожує фінансовим крахом, тому в четвер відмовтеся від оформлення серйозних документів і укладання важливих договорів. Вам можуть нагадати про ваші зобов'язання.
Непростий і різноплановий тиждень чекає на Близнят. Однак, незважаючи на всі проблеми, ви зумієте прийняти правильні рішення і гідно вийти зі складних ситуацій. У вівторок прислухайтеся до поради авторитетних для вас людей, щоб не повторити чужих помилок. Наприкінці тижня вас очікує радісна подія.
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Наступний тиждень принесе Ракам хороші можливості і перспективи в кар'єрному і соціальному аспекті. Не бійтеся нападок у свій бік, дійте холоднокровно і розважливо, і ви виявитеся сильнішим, ніж думали. На вихідних слід добре відпочити, можете навіть відключити всі засоби зв'язку з вами.
Протягом наступного семиденного періоду ставлення оточуючих до Левів буде двояким. З одного боку, вас піднімуть на п'єдестал і оголосять своїм лідером. Але з іншого – завжди знайдуться серйозні опоненти, незадоволені вашими діями і прийнятими рішеннями. У середу проявіть завзятість і постарайтеся виправдати виявлену довіру.
Дівамн майбутнього тижня вдасться вирішити багато складних справ і успішно провести партнерські переговори завдяки дипломатичності і таланту переконання. У понеділок постарайтеся не бути занадто самовпевненими і не допускати помилок – краще все перевіряти ще раз. Кінець тижня порадує приємними сімейними клопотами.
Самовпевнені Терези ризикують не розрахувати свої сили наступного тижня. Перш ніж братися за справу, зважте всі "за" і "проти", прислухайтеся до голосу логіки, а не емоційного пориву, а серйозні справи краще взагалі відкласти на потім. У п'ятницю приділіть увагу особистому життю і питанням здоров'я.
Стрімкий і бурхливий тиждень чекає на Скорпіонів. Вам доведеться встигати орієнтуватися і підлаштовуватися під обставини, що швидко змінюються. Зате це вдалий період для зміни роботи або кар'єрного зростання, тим більше що ваші досягнення і заслуги не залишаться непоміченими. Ось тільки відпочивати буде ніколи.
Стрільцям протягом наступного семиденного періоду не варто втручатися в бурхливий вир подій і думок, що розвивається навколо. Вам краще залишатися стороннім спостерігачем, ніж порушувати, а тим більше переступати закони суспільства. У вівторок не озвучуйте чужих таємниць. Кінець тижня – відповідний період для пошуку і зміни роботи.
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Козорогам випаде тиждень, повний несподіванок, але не завжди позитивних. Проведення важливих зустрічей і переговорів краще перенести на більш відповідний час. У середу не варто в усіх своїх неприємностях звинувачувати тільки оточуючих – ваша частка провини в цьому теж є. Кінець тижня принесе полегшення і перспективи в роботі.
Водоліям наступного тижня важливо правильно розставити пріоритети. У п'ятницю робіть основний акцент не на отримання швидкого прибутку, а на напрацювання необхідного досвіду, який згодом принесе вам більш істотні дивіденди. Нові знайомства виявляться корисними і перспективними. Вихідні проведіть з сім'єю.
Представників знака Риб наступного тижня чекає успіх у багатьох починаннях. Не відволікайтеся на глобальні проєкти. У четвер навіть незначна справа за участю маленького колективу людей принесе гарний прибуток. Будьте справедливі до оточуючих, не сумнівайтеся в своїх силах і відстоюйте свою правоту.
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