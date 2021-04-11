Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 11-17 квітня для всіх знаків зодіаку

Початок наступного тижня буде дещо напруженим і неспокійним. Це пов'язано, насамперед, з майбутнім молодиком 12 квітня. Багато хто будуть схильні до конфліктів, емоційного з'ясування стосунків і різкості.

До кінця тижня активність не зменшиться, але ось настрій людей стане більш доброзичливим і товариським. У стосунках з'являться нотки романтизму, а також схильність заводити нові знайомства.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям.Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята квітня.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Овни наступного тижня будуть схильні проявляти зайву довірливість, чим можуть скористатися оточуючі їх недоброзичливці. Довіряйте, але перевіряйте – тим більше що ваші дії можуть обернутися проти вас. У середу ви будете здатні створити і просувати вигідні довгострокові проекти.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Тельці наступного тижня готові проявити бурхливу діяльність, маючи контакт із великою кількістю ділових партнерів і колег. Середина тижня загрожує фінансовим крахом, тому в четвер відмовтеся від оформлення серйозних документів і укладання важливих договорів. Вам можуть нагадати про ваші зобов'язання.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Непростий і різноплановий тиждень чекає на Близнят. Однак, незважаючи на всі проблеми, ви зумієте прийняти правильні рішення і гідно вийти зі складних ситуацій. У вівторок прислухайтеся до поради авторитетних для вас людей, щоб не повторити чужих помилок. Наприкінці тижня вас очікує радісна подія.

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Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень принесе Ракам хороші можливості і перспективи в кар'єрному і соціальному аспекті. Не бійтеся нападок у свій бік, дійте холоднокровно і розважливо, і ви виявитеся сильнішим, ніж думали. На вихідних слід добре відпочити, можете навіть відключити всі засоби зв'язку з вами.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Протягом наступного семиденного періоду ставлення оточуючих до Левів буде двояким. З одного боку, вас піднімуть на п'єдестал і оголосять своїм лідером. Але з іншого – завжди знайдуться серйозні опоненти, незадоволені вашими діями і прийнятими рішеннями. У середу проявіть завзятість і постарайтеся виправдати виявлену довіру.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Дівамн майбутнього тижня вдасться вирішити багато складних справ і успішно провести партнерські переговори завдяки дипломатичності і таланту переконання. У понеділок постарайтеся не бути занадто самовпевненими і не допускати помилок – краще все перевіряти ще раз. Кінець тижня порадує приємними сімейними клопотами.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Самовпевнені Терези ризикують не розрахувати свої сили наступного тижня. Перш ніж братися за справу, зважте всі "за" і "проти", прислухайтеся до голосу логіки, а не емоційного пориву, а серйозні справи краще взагалі відкласти на потім. У п'ятницю приділіть увагу особистому життю і питанням здоров'я.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Стрімкий і бурхливий тиждень чекає на Скорпіонів. Вам доведеться встигати орієнтуватися і підлаштовуватися під обставини, що швидко змінюються. Зате це вдалий період для зміни роботи або кар'єрного зростання, тим більше що ваші досягнення і заслуги не залишаться непоміченими. Ось тільки відпочивати буде ніколи.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Стрільцям протягом наступного семиденного періоду не варто втручатися в бурхливий вир подій і думок, що розвивається навколо. Вам краще залишатися стороннім спостерігачем, ніж порушувати, а тим більше переступати закони суспільства. У вівторок не озвучуйте чужих таємниць. Кінець тижня – відповідний період для пошуку і зміни роботи.

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Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Козорогам випаде тиждень, повний несподіванок, але не завжди позитивних. Проведення важливих зустрічей і переговорів краще перенести на більш відповідний час. У середу не варто в усіх своїх неприємностях звинувачувати тільки оточуючих – ваша частка провини в цьому теж є. Кінець тижня принесе полегшення і перспективи в роботі.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водоліям наступного тижня важливо правильно розставити пріоритети. У п'ятницю робіть основний акцент не на отримання швидкого прибутку, а на напрацювання необхідного досвіду, який згодом принесе вам більш істотні дивіденди. Нові знайомства виявляться корисними і перспективними. Вихідні проведіть з сім'єю.

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Представників знака Риб наступного тижня чекає успіх у багатьох починаннях. Не відволікайтеся на глобальні проєкти. У четвер навіть незначна справа за участю маленького колективу людей принесе гарний прибуток. Будьте справедливі до оточуючих, не сумнівайтеся в своїх силах і відстоюйте свою правоту.

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