Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда ехать в августе

На кого оставить питомца

Как укрепить иммунитет

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на неделю 1-7 августа: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 августа, 06:40
Копировать ссылку
Астрологический прогноз на 1-7 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

Неделя начинается вместе с последним летним месяцем приливом бурной деятельности, активности и желанием общаться с окружающими. Будет много суеты и лишних телодвижений, но они пройдут на позитиве.

А вот окончание этой семидневки принесет ранимость, излишнюю обидчивость и погружение в собственные чувства.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Читайте также:

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе решение многих вопросов зависит только от вас. В среду чем больше активности вы проявите, тем больше отдачи сможете получить. Это касается всех сфер вашей жизни, в том числе и личной. Помните, что ничего не дается даром, за все нужно платить либо деньгами, либо усилиями.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Следующая неделя потребует от представителей знака Телец серьезности, внимательности и терпения. Наведите всюду порядок, начиная, прежде всего, с собственных мыслей. В пятницу вас выручит ваш оптимизм. В личной жизни ответственность за отношения в равной степени лежит на обоих партнерах.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Отличная семидневка неделя ждет Близнецов. Вы полны оптимизма и новых творческих идей, а во вторник попадете в центр внимания начальства и коллег. Пятница – наиболее оптимальное время, чтобы улучшить любовные отношения или же простить партнера, если он был виноват в ваших разногласиях.

Читайте также:

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Предстоящая неделя для Раков будет насыщена сюрпризами, причем, не рассчитывайте только на приятные. Вы слишком категоричны и принципиальны в отношении к окружающим, а это не всем и не всегда нравится. В четверг проявите больше заботы и любви, тогда ваша личная жизнь пойдет на поправку.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Для Львов следующая семидневка складывается благополучно в сфере работы и бизнеса. Уже в понедельник ваши труды будут заслуженно вознаграждены. А еще на вас посыплются новые предложения, от которых грех отказываться. Новых романтических отношений заводить не стоит, берегите те, что есть.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Девы всерьез задумаются об отдыхе и восстановлении сил организма. Будет неплохо провести несколько дней с любимыми людьми на море. Только после этого можно вновь вернуться к полноценной работе, которой будет немало. Также возможно новое романтическое знакомство.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

У Весов, несмотря на сложное начало и негативную настроенность конкурентов и соперников, следующая неделя обещает быть благоприятной. Вас ждет успех в сфере коммерции и торговли. Ваша целеустремленность пригодится вам как в решении рабочих вопросов, так и в непростых личных отношениях.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Звезды не советуют вам опускать руки и лениться, особенно в среду. Успех в профессиональных делах будет зависеть от вашей активности и уверенности в себе. На личном фронте вам не грозят никакие перемены – все спокойно и размеренно. А проявление чувств к партнеру обязательно отзовется взаимностью.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Стрельцам будет сложно спуститься с небес и заняться насущными делами. Во вторник, чтобы успеть сделать все запланированное, придерживайтесь четкого графика. Ваш организм требует отдыха и восстановления сил. Полезным будет релакс на побережье. Уделите внимание своей второй половинке.

Читайте также:

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

С самого начала августа Козерогов не покинет успех в рабочих вопросах. А вот в творческой сфере муза от вас почему-то отвернулась. Зато вас ждет карьерный рост, новые интересные знакомства, романтика и развитие отношений. Постарайтесь проявлять инициативу, и вы будете вознаграждены.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Водолеи будут полны решимости и жизненной активности. Вы не испытываете финансовых проблем, но на выходных будьте поаккуратнее в тратах – они увеличатся. Новое знакомство может оказаться судьбоносным. Старайтесь меньше хвастаться завистникам о своих успехах.

Гороскоп на неделю 1-7 августа для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Предстоящая неделя для Рыб полна сюрпризами и неожиданностями. В середине семидневки могут возникнуть проблемы в общении с окружающими. Не стоит слишком критично относиться к людям, старайтесь доверять им. В личной жизни вас ожидают спокойные и приятные отношения.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть ягоды каждый день
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как бюджетно обновить гардероб
Хакнуть
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Где купаться
Топ пляжей недалеко от Киева
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять