Гороскоп на тиждень 1-7 серпня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 1-7 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash

Тиждень починається разом з останнім літнім місяцем припливом бурхливої діяльності, активності і бажанням спілкуватися з оточуючими. Буде багато суєти і зайвих рухів, але вони пройдуть на позитиві.

А ось закінчення цієї семиденки принесе вразливість, зайву уразливість і занурення у власні почуття.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаів.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня рішення багатьох питань залежить тільки від вас. У середу чим більше активності ви проявите, тим більше віддачі зможете отримати. Це стосується всіх сфер вашого життя, в тому числі і особистої. Пам'ятайте, що нічого не дається даром, за все потрібно платити або грошима, або зусиллями.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень зажадає від представників знаку Телець серйозності, уважності й терпіння. Наведіть всюди порядок, починаючи, насамперед, з власних думок. У п'ятницю вас виручить ваш оптимізм. В особистому житті відповідальність за відносини в рівній мірі лежить на обох партнерах.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Відмінна семиднівка чекає Близнят. Ви сповнені оптимізму і нових творчих ідей, а у вівторок потрапите в центр уваги начальства і колег. П'ятниця – найбільш оптимальний час, щоб поліпшити любовні стосунки або ж пробачити партнера, якщо він був винен у ваших суперечностях.

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Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Раків буде насичений сюрпризами, причому не розраховуйте тільки на приємні. Ви дуже категоричні і принципові стосовно оточуючих, а це не всім і не завжди подобається. У четвер проявіть більше турботи і любові, тоді ваше особисте життя піде на поправку.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Для Левів наступна семиднівка складається благополучно у сфері роботи та бізнесу. Уже в понеділок ваші труди будуть заслужено винагороджені. А ще на вас посиплються нові пропозиції, від яких гріх відмовлятися. Нових романтичних відносин заводити не варто, бережіть ті, що є.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Діви серйозно задумаються про відпочинок і відновлення сил організму. Буде непогано провести кілька днів з улюбленими людьми на морі. Тільки після цього можна знову повернутися до повноцінної роботи, якої буде чимало. Також можливе нове романтичне знайомство.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

У Терезів, незважаючи на складний початок і негативну налаштованість конкурентів і суперників, наступний тиждень обіцяє бути сприятливим. На вас чекає успіх у сфері комерції й торгівлі. Ваша цілеспрямованість стане в нагоді вам як у вирішенні робочих питань, так і в непростих особистих стосунках.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Зірки не радять вам опускати руки і лінуватися, особливо в середу. Успіх у професійних справах залежатиме від вашої активності та впевненості в собі. На особистому фронті вам не загрожують ніякі зміни – все спокійно і розмірено. А вияв почуттів до партнера обов'язково відгукнеться взаємністю.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Стрільцям буде складно спуститися з небес і зайнятися нагальними справами. У вівторок, щоб встигнути зробити все заплановане, дотримуйтеся чіткого графіка. Ваш організм вимагає відпочинку і відновлення сил. Корисним буде релакс на узбережжі. Приділіть увагу своїй другій половинці.

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Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

З самого початок серпня Козорогів не покине успіх у робочих питаннях. А ось у творчій сфері муза від вас чомусь відвернулася. Зате вас чекає кар'єрне зростання, нові цікаві знайомства, романтика і розвиток стосунків. Постарайтеся проявляти ініціативу, і ви будете винагороджені.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Водолії будуть сповнені рішучості і життєвої активності. Ви не відчуваєте фінансових проблем, але на вихідних будьте акуратнішими у витратах – вони збільшаться. Нове знайомство може виявитися доленосним. Намагайтеся менше хвалитися заздрісникам про свої успіхи.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Риб сповнений сюрпризами та несподіванками. В середині семиденки можуть виникнути проблеми в спілкуванні з оточуючими. Не варто занадто критично ставитися до людей, намагайтеся довіряти їм. В особистому житті на вас чекають спокійні і приємні стосунки.

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