Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

На кого залишити улюбленця

Як зміцнити імунітет

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 серпня, 06:40
Копіювати лінк
Астрологічний прогноз на 1-7 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash

Тиждень починається разом з останнім літнім місяцем припливом бурхливої діяльності, активності і бажанням спілкуватися з оточуючими. Буде багато суєти і зайвих рухів, але вони пройдуть на позитиві.

А ось закінчення цієї семиденки принесе вразливість, зайву уразливість і занурення у власні почуття.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаів.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня рішення багатьох питань залежить тільки від вас. У середу чим більше активності ви проявите, тим більше віддачі зможете отримати. Це стосується всіх сфер вашого життя, в тому числі і особистої. Пам'ятайте, що нічого не дається даром, за все потрібно платити або грошима, або зусиллями.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень зажадає від представників знаку Телець серйозності, уважності й терпіння. Наведіть всюди порядок, починаючи, насамперед, з власних думок. У п'ятницю вас виручить ваш оптимізм. В особистому житті відповідальність за відносини в рівній мірі лежить на обох партнерах.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Відмінна семиднівка чекає Близнят. Ви сповнені оптимізму і нових творчих ідей, а у вівторок потрапите в центр уваги начальства і колег. П'ятниця – найбільш оптимальний час, щоб поліпшити любовні стосунки або ж пробачити партнера, якщо він був винен у ваших суперечностях.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Раків буде насичений сюрпризами, причому не розраховуйте тільки на приємні. Ви дуже категоричні і принципові стосовно оточуючих, а це не всім і не завжди подобається. У четвер проявіть більше турботи і любові, тоді ваше особисте життя піде на поправку.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Для Левів наступна семиднівка складається благополучно у сфері роботи та бізнесу. Уже в понеділок ваші труди будуть заслужено винагороджені. А ще на вас посиплються нові пропозиції, від яких гріх відмовлятися. Нових романтичних відносин заводити не варто, бережіть ті, що є.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Діви серйозно задумаються про відпочинок і відновлення сил організму. Буде непогано провести кілька днів з улюбленими людьми на морі. Тільки після цього можна знову повернутися до повноцінної роботи, якої буде чимало. Також можливе нове романтичне знайомство.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

У Терезів, незважаючи на складний початок і негативну налаштованість конкурентів і суперників, наступний тиждень обіцяє бути сприятливим. На вас чекає успіх у сфері комерції й торгівлі. Ваша цілеспрямованість стане в нагоді вам як у вирішенні робочих питань, так і в непростих особистих стосунках.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Зірки не радять вам опускати руки і лінуватися, особливо в середу. Успіх у професійних справах залежатиме від вашої активності та впевненості в собі. На особистому фронті вам не загрожують ніякі зміни – все спокійно і розмірено. А вияв почуттів до партнера обов'язково відгукнеться взаємністю.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Стрільцям буде складно спуститися з небес і зайнятися нагальними справами. У вівторок, щоб встигнути зробити все заплановане, дотримуйтеся чіткого графіка. Ваш організм вимагає відпочинку і відновлення сил. Корисним буде релакс на узбережжі. Приділіть увагу своїй другій половинці.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

З самого початок серпня Козорогів не покине успіх у робочих питаннях. А ось у творчій сфері муза від вас чомусь відвернулася. Зате вас чекає кар'єрне зростання, нові цікаві знайомства, романтика і розвиток стосунків. Постарайтеся проявляти ініціативу, і ви будете винагороджені.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Водолії будуть сповнені рішучості і життєвої активності. Ви не відчуваєте фінансових проблем, але на вихідних будьте акуратнішими у витратах – вони збільшаться. Нове знайомство може виявитися доленосним. Намагайтеся менше хвалитися заздрісникам про свої успіхи.

Гороскоп на тиждень 1-7 серпня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Риб сповнений сюрпризами та несподіванками. В середині семиденки можуть виникнути проблеми в спілкуванні з оточуючими. Не варто занадто критично ставитися до людей, намагайтеся довіряти їм. В особистому житті на вас чекають спокійні і приємні стосунки.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти ягоди щодня
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як бюджетно оновити гардероб
Хакнути
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Де купатися
Топ пляжів недалеко від Києва
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти