Цифровая грамотность: как освоить Instagram и TikTok в 82 года и зачем это нужно
Нейрофизиологи бьют тревогу, ведь мозг не готов к яркой ежесекундной суете на экране телефона
8 часов в сутки! Именно столько современный молодой человек тратит на гаджеты. Представьте, в Facebook, Instagram, TikTok, twitter мы просиживаем полноценный рабочий день. Нейрофизиологи бьют тревогу, ведь это смерть для мозга, который эволюционно не был готов к яркой ежесекундной суете на экране. Из-за этого теряется ценная вещь – способность мыслить!
Но это напрямую касается детей, подростков и людей среднего возраста. А вот для старшего поколения гаджеты, которыми заполнена наша жизнь, наоборот, могут открыть современный мир и продолжить активность. О новой реальности на расстоянии одного прикосновения – далее в материале.
Они ломают стереотипы и доказывают, что могут быть с внуками на одной волне!
Блогер и учительница цифровых технологий Нина Дрозд сама знает, как создать пост, отредактировать фото, снять и смонтировать видео, и учит этому других.
"Те люди, которые пришли ко мне, были совершенно разного возраста. Это были, скажем, где-то, 63 года, а старшей – 80 лет. Мы сделали группу в viber, я их всех туда включила, научила во время уроков, как этот viber включать, как пользоваться", – рассказывает Нина.
Она овладела компьютером еще в середине девяностых, когда работала со сложными программами в налоговой. С тех пор не представляет жизни без гаджетов. Как ими пользоваться, теперь учит других.
Ранее они собирались "вживую", но во время пандемии перевели занятия в онлайн. По словам Нины, самое сложное было нескольким девушкам, которым 74 и 82 года.
Видеть друг друга, общаться, делать множество полезных вещей можно, оставаясь дома. И этот год показал, что без современных технологий сейчас никуда. Теперь не нужно идти в банк, идти на почту, нести туда платежки, можно сделать заказ еды онлайн. Для всех этих нужд можно использовать приложения.
В Европе свободный доступ к интернету хотят приравнять к неотъемлемым правам, как на образование и медицинскую помощь.
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что был проголосован бюджет на 2021 год и выделены средства, чтобы подключить больше 10 тысяч объектов социальной инфраструктуры к интернету.
"Наша цель – это покрыть всю территорию страны на 95% интернетом. Наша цель – это научить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности", – рассказал Федоров.
Бесплатные курсы по цифровой грамотности уже прошли полмиллиона украинцев. На министерском портале "Дія. Цифрова освіта" про базовые навыки рассказывают звезды.
Чтобы почувствовать преимущества технического прогресса, Михаил Федоров предлагает прийти в библиотеку, где есть компьютеры.
"Мы обучаем библиотекарей, мы с ними работаем постоянно, поэтому они в теме, они в курсе, они будут вам помогать", – говорит Михаил.
Министр советует искать возможности для обучения, поскольку цифровые технологии все больше охватывают все сферы жизни. Именно они помогут забыть людям, что такое стоять в очередях, ходить в государственные органы, получать свою пенсию автоматически, а справки вообще отменить.
Вице-президент Ассоциации "IT Ukraine" Максим Почебут занимается образовательными программами по IT. Он заметил такую тенденцию: люди старшего возраста, которые стремятся стать программистами, с каждым годом увеличивается.
"У нас есть за последние два года несколько примеров, когда люди старше 50 лет становились успешными молодыми джуниор-инженерами. Они очень мотивированы. Они очень много учат самостоятельно, знают, что такое жизнь и как решать проблемы в этой жизни", – рассказывает Максим Почебут.
Если возраст не мешает стать разработчиком IT-продуктов, то пользователем и подавно.
Технологии упрощают жизнь и делают общение безграничным. Современные аксессуары – это не про побег от реальности. Это новая реальность на расстоянии одного прикосновения и связь между поколениями.
Тем временем мы выяснили, что ждет интернет-индустрию в будущем.
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