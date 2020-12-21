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Цифровая грамотность: как освоить Instagram и TikTok в 82 года и зачем это нужно

Сегодня, 13:29

Нейрофизиологи бьют тревогу, ведь мозг не готов к яркой ежесекундной суете на экране телефона

8 часов в сутки! Именно столько современный молодой человек тратит на гаджеты. Представьте, в Facebook, Instagram, TikTok, twitter мы просиживаем полноценный рабочий день. Нейрофизиологи бьют тревогу, ведь это смерть для мозга, который эволюционно не был готов к яркой ежесекундной суете на экране. Из-за этого теряется ценная вещь – способность мыслить!

Но это напрямую касается детей, подростков и людей среднего возраста. А вот для старшего поколения гаджеты, которыми заполнена наша жизнь, наоборот, могут открыть современный мир и продолжить активность. О новой реальности на расстоянии одного прикосновения – далее в материале.

Сюжет Инны Хрыстыч и Анатолия Ворона
Видео: Сегодня

Современные бабушки и дедушки на одной волне с внуками: в чем их секрет

Они ломают стереотипы и доказывают, что могут быть с внуками на одной волне!

Блогер и учительница цифровых технологий Нина Дрозд сама знает, как создать пост, отредактировать фото, снять и смонтировать видео, и учит этому других.

"Те люди, которые пришли ко мне, были совершенно разного возраста. Это были, скажем, где-то, 63 года, а старшей – 80 лет. Мы сделали группу в viber, я их всех туда включила, научила во время уроков, как этот viber включать, как пользоваться", – рассказывает Нина.

Пенсионеры в Кореи уверенно пользуются гаджетами
Пенсионеры в Кореи уверенно пользуются гаджетами
Фото: скриншот

Она овладела компьютером еще в середине девяностых, когда работала со сложными программами в налоговой. С тех пор не представляет жизни без гаджетов. Как ими пользоваться, теперь учит других.

Ранее они собирались "вживую", но во время пандемии перевели занятия в онлайн. По словам Нины, самое сложное было нескольким девушкам, которым 74 и 82 года.

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Видеть друг друга, общаться, делать множество полезных вещей можно, оставаясь дома. И этот год показал, что без современных технологий сейчас никуда. Теперь не нужно идти в банк, идти на почту, нести туда платежки, можно сделать заказ еды онлайн. Для всех этих нужд можно использовать приложения.

Что с цифровой грамотностью в Украине

В Европе свободный доступ к интернету хотят приравнять к неотъемлемым правам, как на образование и медицинскую помощь.

В Украине скоростной (не мобильный) интернет покрывает 80% территории. По меньшей мере 6 млн украинцев в возрасте 55+ пользуются им неуверенно или вообще избегают.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что был проголосован бюджет на 2021 год и выделены средства, чтобы подключить больше 10 тысяч объектов социальной инфраструктуры к интернету.

Современные бабушки и дедушки на одной волне с внуками и уверенно используют гаджеты
Современные бабушки и дедушки на одной волне с внуками и уверенно используют гаджеты
Фото: Pixabay

"Наша цель – это покрыть всю территорию страны на 95% интернетом. Наша цель – это научить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности", – рассказал Федоров.

Бесплатные курсы по цифровой грамотности уже прошли полмиллиона украинцев. На министерском портале "Дія. Цифрова освіта" про базовые навыки рассказывают звезды.

Что делать тем, у кого нет компьютера или смартфона с интернетом

Чтобы почувствовать преимущества технического прогресса, Михаил Федоров предлагает прийти в библиотеку, где есть компьютеры.

"Мы обучаем библиотекарей, мы с ними работаем постоянно, поэтому они в теме, они в курсе, они будут вам помогать", – говорит Михаил.

Министр советует искать возможности для обучения, поскольку цифровые технологии все больше охватывают все сферы жизни. Именно они помогут забыть людям, что такое стоять в очередях, ходить в государственные органы, получать свою пенсию автоматически, а справки вообще отменить.

Как освоить Instagram и TikTok в 82 года и зачем это нужно?
Как освоить Instagram и TikTok в 82 года и зачем это нужно?
Фото: stocksnap.io

Вице-президент Ассоциации "IT Ukraine" Максим Почебут занимается образовательными программами по IT. Он заметил такую тенденцию: люди старшего возраста, которые стремятся стать программистами, с каждым годом увеличивается.

"У нас есть за последние два года несколько примеров, когда люди старше 50 лет становились успешными молодыми джуниор-инженерами. Они очень мотивированы. Они очень много учат самостоятельно, знают, что такое жизнь и как решать проблемы в этой жизни", – рассказывает Максим Почебут.

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Если возраст не мешает стать разработчиком IT-продуктов, то пользователем и подавно.

Технологии упрощают жизнь и делают общение безграничным. Современные аксессуары – это не про побег от реальности. Это новая реальность на расстоянии одного прикосновения и связь между поколениями.

Тем временем мы выяснили, что ждет интернет-индустрию в будущем.

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Источник: Сегодня
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