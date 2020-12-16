Контент, компьютерные игры и дипфейки: что ждет интернет-индустрию в будущем
Аналитики дали прогноз
Интернет-индустрия не стоит на месте и продолжает оказывать все большее влияние на пользователей.
В исследовании аналитики предположили, как будет развиваться интернет-индустрия и чего стоит ожидать в будущем.
В первую очередь специалисты прогнозируют, что свободный и бесплатный интернет будет в прошлом. Это связано с тем, что многие крупные корпорации собирают данные и дают контент с целью монетизации и привлечения прибыли.
Со временем изменения коснутся и рекомендательных систем, которые манипулируют информацией. В исследовании говорится, что человек получает ту информацию, которая его интересует. Однако сфера интересов определяется алгоритмом, а не пользователем.
Все чаще пользователи интернета ищут различные способы самовыражения. Таким образом, у многих повышается потребность в создании контента. Благодаря различным приложениям для монтажа, компьютерной графики и других технологий возможностей становится больше. Поэтому грань между профессиональным и любительским контентом продолжает размываться.
Специалисты отмечают, что компьютерные игры трансформируются в новые площадки для коммуникаций и обучения, поэтому они перестают быть развлечением.
В то же время наблюдается два главных тренда в коммуникационных сервисах:
- появление технологий ИИ, адаптирующих или имитирующих контент под конкретного пользователя;
- развитие сервисов по разоблачению разного рода фейков.
Однако специалисты отмечают, что широкое распространение получили технологии deep fakes (создание ложных, фейковых, видео).
Наблюдаются основные угрозы технологии deepfake:
- хищение денежных средств с банковских счетов;
- интернет-мошенничества;
- ведение конкурентной разведки по удаленным каналам связи;
- влияние на выборные кампании по всему миру;
- компроментация и вымогательство.
Ранее мы писали, что в Украине заметно повысилась доля расчетов в интернете. Она составляет 27% от всех безналичных операций (по сумме). Больше только у переводов с карты на карту – 42,2%.
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