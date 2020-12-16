Контент, компьютерные игры и дипфейки: что ждет интернет-индустрию в будущем

Аналитики дали прогноз

Интернет-индустрия не стоит на месте и продолжает оказывать все большее влияние на пользователей.

В исследовании аналитики предположили, как будет развиваться интернет-индустрия и чего стоит ожидать в будущем.

В первую очередь специалисты прогнозируют, что свободный и бесплатный интернет будет в прошлом. Это связано с тем, что многие крупные корпорации собирают данные и дают контент с целью монетизации и привлечения прибыли.

Со временем изменения коснутся и рекомендательных систем, которые манипулируют информацией. В исследовании говорится, что человек получает ту информацию, которая его интересует. Однако сфера интересов определяется алгоритмом, а не пользователем.

Все чаще пользователи интернета ищут различные способы самовыражения. Таким образом, у многих повышается потребность в создании контента. Благодаря различным приложениям для монтажа, компьютерной графики и других технологий возможностей становится больше. Поэтому грань между профессиональным и любительским контентом продолжает размываться.

Специалисты отмечают, что компьютерные игры трансформируются в новые площадки для коммуникаций и обучения, поэтому они перестают быть развлечением.

В то же время наблюдается два главных тренда в коммуникационных сервисах:

появление технологий ИИ, адаптирующих или имитирующих контент под конкретного пользователя;

развитие сервисов по разоблачению разного рода фейков.

Однако специалисты отмечают, что широкое распространение получили технологии deep fakes (создание ложных, фейковых, видео).

Наблюдаются основные угрозы технологии deepfake:

хищение денежных средств с банковских счетов;

интернет-мошенничества;

ведение конкурентной разведки по удаленным каналам связи;

влияние на выборные кампании по всему миру;

компроментация и вымогательство.

Ранее мы писали, что в Украине заметно повысилась доля расчетов в интернете. Она составляет 27% от всех безналичных операций (по сумме). Больше только у переводов с карты на карту – 42,2%.

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