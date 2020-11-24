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Лучшие OLED-телевизоры 2020 года для игр и кино: инновационные технологии простыми словами

Самые современные телевизоры от LG обеспечивают потрясающий эффект реализма 4K HDR, а также обладают передовыми технологиями для поддержки игровых приставок нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5

Рассмотрим технологию OLED, в чем же отличие каждой серии линейки телевизоров 2020 года, которые в этом году обозначены как: LG CX, GX, ZX и WX.

Если вы ищете лучший OLED-телевизор на рынке и не знаете, на что обращать внимание при покупке, Сегодня.Lifestyle вам поможет разобраться в этом. Хорошая новость заключается в том, что в 2020 году купить хороший OLED-телевизор стало гораздо проще, так как выбор моделей очень широкий, а ценник на подобные панели даже начального уровня получился вполне заманчивым.

Стоит отметить, что все OLED-телевизоры относятся к премиум-сегменту даже в доступных моделях, поэтому они оснащаются передовыми технологиями и отличаются высоким качеством изготовления. Покупка любого подобного телевизора будет сродни с попаданием в "десятку", если хочется выбрать качественный продукт на долгие годы.

Для демонстрации возможностей OLED-панелей, мы сузили выбор на примере телевизоров от LG. Этот южнокорейский производитель является крупным игроком на телевизионном рынке – последние три года подряд LG выигрывали номинацию "лучший телевизор" благодаря своим премиальным OLED-панелям. В этом году они попробуют завоевать еще одну награду, поэтому обзавелись широкой линейкой моделей CX, GX, WX и ZX практически под любой бюджет.

OLED-телевизоры LG охватывают весь спектр от доступных 4K HDR-телевизоров до флагманских 88-дюймовых моделей со сверхвысоким разрешением 8K.

Но какой телевизор лучше всего подходит для вас? И действительно ли LG делает лучшие 4K-телевизоры? Мы исследуем весь модельный ряд LG 2020 года, чтобы оценить, какой конкретно OLED-телевизор заслуживает места в вашем доме.

Хитрость еще в том, что помимо производства собственных OLED-телевизоров, LG поставляет свои OLED-панели конкурентным компаниям, таким как Panasonic, Sony, Hisense и Philips. Таким образом, даже если вы не купите телевизор под брендом LG, вы все равно будете обладать OLED-панелью от LG.

Зачем покупать телевизор с OLED матрицей?

OLED матрица – это самая качественная панель на рынке в плане цветопередачи, которая превосходит любые другие IPS, VA, MVA, PLS и даже QLED. Особенностью технологии OLED является то, что каждый составляющий пиксель является отдельным источником света и работает независимо от всех остальных. Такие пиксели на основе органических светодиодов работают без подсветки, что качественно выделяет их на фоне всех современных технологий.

В этом и заключается основной недостаток традиционных LCD-экранов, которые являются "пропускающими", что предполагает дополнительную LED подсветку в структуре телевизора, которая проходит через слой матрицы, чтобы рассеивать видимый свет. По этой причине очень сложно получить действительно глубокий черный цвет на ЖК-телевизоре – он все равно подсвечивается сероватым оттенком.

К более-менее точному отображению черного цвета приблизились только очень дорогие матрицы VA на базе технологии QLED. Но все равно они на порядок уступают OLED по параметру отображения глубины черного.

Также OLED-телевизоры демонстрируют богатую палитру насыщенных цветов, да еще в расширенном диапазоне. Причем без дополнительного слоя подсветки за пикселями OLED-панели получаются невероятно тонкими и практически не занимают места в помещении, учитывая их толщину, особенно если повесить их на стену.

Экран OLED-телевизора обладает крайне низкой задержкой, что выражается в невероятно быстрой реакции на изменения в видеопотоке или видеоматериале. Это один из важных параметров, который будет востребован владельцами игровых приставок Xbox Series X и PlayStation 5.

Как выбрать OLED-телевизор?

Самое простое правило для OLED-панелей – лучше выбрать самый большой телевизор, который вы можете себе позволить и для которого найдется подходящее место в вашем помещении. Чем больше экран, тем больше будет впечатлений от погружения, словно вы находитесь в настоящем кинотеатре.

Если у вас много места и достаточный бюджет, вы можете подумать о потрясающем 88-дюймовом OLED-телевизоре LG ZX с невероятно высоким разрешением 8K. Большинство же покупателей предпочтут OLED-дисплеи LG с популярными диагоналями 55 и 65 дюймов, которые предлагают такой же кинематографический масштаб, но по гораздо более приемлемым ценам.

Помимо новых размеров, модели LG 2020 года предлагают новые технологии. Основные особенности включают новый чип Alpha 9 Gen 3 с обработкой изображений AI Picture Pro, который автоматически повышает разрешение и резкость с помощью технологии искусственного интеллекта LG Deep Learning. Все модели с матрицами OLED LG 2020 года также поддерживают стандарты для видео с широким динамическим диапазоном – Dolby Vision (от Dolby Labs), HDR10 и HLG (Hybrid Log Gamma от BBC и NHK).

OLED-телевизоры LG также одни из немногих, которые обладают новейшими разъемами HDMI 2.1. Это означает, что они используют такие функции, как eARC (улучшенный канал возврата звука), ALLM (автоматический режим с малой задержкой) и VRR (переменная частота обновления). Более того все они выдают частоту обновления в 120 Гц. Последний параметр будет особенно привлекателен для геймеров игровых приставок.

Напоследок стоит отметить обновление операционной системы Smart-TV LG WebOS 5. Помимо ускорения работы, в ней появились новейшие потоковые приложения, вроде Apple TV, а также новый режим Sports Alert, который доставляет оповещения, когда ваша любимая спортивная команда сейчас играет в прямом эфире или началась премьера любимого фильма на определенном канале.

Линейка OLED-телевизоров LG 2020 года

OLED-телевизоры от LG 2020 представлены несколькими моделями, а вернее, сериями CX, GX, WX, ZX. Теперь давайте внесем ясность в эти модели, чтобы было легче ориентироваться при выборе:

CX – это базовые модели с диагоналями 55", 65", 77", оснащенные всеми инновационными возможностями премиальных моделей телевизоров с технологией OLED;

GX – модели c диагоналями 55", 65",77" с дополнительной поддержкой акустики Dolby Atmos Cinema и дизайном галереи с бесшовным настенным креплением;

WX – телевизор с невероятной толщиной всего 3,85 мм с отдельной аудиосистемой объемного звука и выполнен в дизайне "Обои";

ZX – премиальный OLED-телевизор с разрешением 8К, который доступен по предварительному заказу в ультрабольшой диагонали – 88 дюймов.

OLED-телевизоры LG CX 4K

Серия LG CX – можно сказать, что самая базовая модель OLED телевизоров южнокорейского производителя в линейке 2020 года. Более доступная цена, по сравнению с дизайнерскими моделями, и современные технологии обработки изображения делают эти телевизоры наиболее привлекательными для покупателей.

Причем несмотря на то, что линейка LG CX является более доступной, вы все равно будете вознаграждены оснащением, как у дизайнерских моделей линейки 2020 года, включая ультрасовременный дизайн, улучшенный звук, поддержку широкого динамического диапазона и 120-герцовую развертку.

OLED-телевизоры LG GX 4K

Серия GX означает Gallery Series. Эти OLED-телевизоры обеспечивает такое же исключительное изображение, что и CX, но в очень тонких и эстетически привлекательных корпусах. В то время как у большинства OLED-телевизоров позади расположен огромный аппаратный блок с электроникой, который увеличивает глубину до 5 см, то GX модели оптимизированы так, чтобы их толщина составляла всего 2 см. Это означает, что его можно установить на стену так, что он будет выглядеть, как произведение искусства – отсюда и название серии (G-gallery).

Но для соответствия своему образу пришлось отказаться от горизонтальной подставки – телевизоры этой серии созданы исключительно для настенного крепления. Включенное в комплект низкопрофильное настенное крепление без зазоров создано так, чтобы незаметно скрывать все кабели – это изумительный образец инженерной мысли.

Помимо элегантного дизайна, GX превосходит звуковую систему CX. Объемный и мощный звук в 60 Вт на 2.2 канала – все благодаря акустике Atmos Cinema. Модели GX будут идеальным выбором для любителей кино или игр на современных телеприставках.

OLED-телевизоры LG WX 4K

LG серия WX 2020 года соответствует названию Wallpaper и напоминает серию GX Gallery. Но есть серьезные отличия. Несмотря на то, что обе серии оснащены идентичной OLED-панелью 4K и схожей технологией обработки изображений, они предлагают разные аудиорешения.

Модельный ряд WX поставляется с отдельной звуковой панелью Dolby Atmos, которая служит концентратором для всех портов, а также в ней расположена вся аппаратная часть телевизора. Все это создано для одной цели – сделать максимально тонкий корпус для крепления на стене – толщина панели не превышает 3,85 мм. Поэтому если вы хотите самый тонкий телевизор в мире и не возражаете против дополнительной звуковой панели, выбирайте WX от LG – это одна из самых лучших OLED-панелей в мире.

OLED-телевизоры LG ZX 8K

LG Electronics описывает себя как "компания, предоставляющая возможности Real 8K".

OLED-дисплеи LG ZX Real 8K (OLED88ZX и OLED77ZX) стали одними из первых телевизоров с логотипом 8K Ultra HD – они соответствуют критериям Ассоциации потребительских технологий для 8K-телевизоров. Благодаря этому они произвели фурор на выставке CES 2020.

Если ваш бюджет позволяет, а также ваша комната способна вместить громадную 88-дюймову панель, то это будет однозначно самой лучшей вашей покупкой. Флагманские модели оснащены по последнему слову техники среди всех телевизоров и выдают невероятно реалистичную картинку HDR10 и Dolby Vision в 12-битном цвете. А для создания эффекта кинематографических впечатлений от просмотра LG оснастили премиум-телевизор звуковой системой Dolby Atmos & Atmos Cinema мощностью 80 Вт.

Несмотря на то, что сейчас практически отсутствует 8K-контент, он все равно не за горами и вскоре будет распространен повсеместно. Между тем, телевизоры с 8K сейчас способны автоматически повышать качество контента с 2K и 4K до 8K. Также приобретение LG ZX будет отличным поводом заранее подготовиться к новому стандарту телевидения будущего.

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