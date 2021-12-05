Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шевченко vs Ювентус: онлайн 🔱 Вагнергейт Маска, кто ты? Маска, кто ты?

Праздники в Европе

Шляпы на Новый год

Модный макияж

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Что мешает сильным и независимым женщинам создать счастливые отношения – мнение экспертов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
5 декабря, 21:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сильные и независимые женщины, у которых нет личного счастья. Разбираемся с экспертами, почему так происходит, в чем причины и как с этим справиться
Почему сильные и независимые женщины одиноки
Почему сильные и независимые женщины одиноки / Фото: unsplash.com

Успешная карьера, хорошая зарплата, свой дом, автомобиль, но почему-то до сих пор одна… Ранее мы рассказывали, что ученые уже нашли способ, как справиться с одиночеством. Ведущий проекта "Я везу тобі красу" на канале "Украина" Юрий Царев разобрался, в чем же причина одиночества сильных женщин.

В чем причина

"Я и полку могу сама прибить, и розетку починить, и колесо поменять", – о своих умениях рассказали уже многие героини мейковер-шоу "Я везу тобі красу". И порой это приходится делать не потому, что нет мужчины рядом, просто он делает не так, как надо, и потом вдруг исчезает.

Реклама

Женщинам мешает привычка все контролировать и тянуть одеяло на себя, – объяснил стилист. – Мужчины этого не любят и сбегают. Такой женщине нужно отдавать бразды правления партнеру и доверять ему.

Что делать

Поступать как женщина, то есть научиться отпускать ситуацию, можно с помощью советов учительницы аргентинского танго.

Какая задача партнерши? Не суетиться и не делать того, что не предлагает партнер, – советует танго-терапевт Эмма Кологривова. – Когда чувствуешь партнера и доверяешь ему, тогда получается очень красивый танец. Это же работает и в отношениях.

Нередко сильная и независимая на работе, в отношениях такая женщина ведет себя как девочка.

Реклама

Но когда женщина демонстрирует то, что она маленькая, то мужчина реагирует на нее, как на девочку, а не как на сексуальную и привлекательную женщину, – заметил эту ошибку в поведении некоторых героинь арт-коуч Юрий Царев.

То есть мужчина берет на себя роль отца или старшего друга и не видит в женщине партнершу для отношений.

Если говорить о внешнем виде, то бывают крайности: либо слишком много ярких акцентов в образе, которые транслируют: "Обратите на меня внимание! У меня давно нет отношений", либо серая и неприметная одежда.

Реклама

Когда женщина не считает себя красивой и постоянно ищет в себе какие-то изъяны, то она и одежду выбирает скромную и неприметную, – объяснил топ-стилист Юрий Царев. – А я же вижу такую женщину в роскошном платье, на каблуках, которая идет и несет себя, уверенная в том, кто она есть на самом деле.

Один из экспертов шоу "Я везу тобі красу" стилист-визажист Марина Борщевская – сильная, но при этом невероятно женственная; независимая, но находится в счастливых отношениях. Ее совет был очень кстати для одной из участниц проекта.

Когда женщина сильная и независимая, ей сложно найти еще более независимого мужчину. Поэтому, иногда, нужно позволить себе быть слабой, нежной, женственной, – рассказала стилист-визажист Марина Борщевская. – И тогда обязательно найдется тот, кто захочет вас оберегать.

Смотрите мейковер-шоу "Я везу тобі красу" с понедельника по четверг в 10:00 на канале "Украина".

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
29 ноября - 5 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять