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Как привлечь внимание мужчин с помощью одежды – 5 советов стилиста

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
1 декабря, 12:28
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Нелепая одежда – следствие одиночества. Стилист Юрий Царев рассказал, как поменять представление о себе с помощью одежды
Как с помощью одежды можно изменить восприятие вас окружающимим
Как с помощью одежды можно изменить восприятие вас окружающимим / Фото: Коллаж: Сегодня

Одежда – это оружие, с помощью которого мы передаем окружающим определенный месседж. Она может, как старить, так и сыграть на руку. Вы устали от одиночества и хотите встретить свою любовь, как взглянуть на себя иначе и понять, что о вас думают мужчины. Ведущий программы "Я везу тобі красу" на канале "Украина" Юрий Царев поделился лайфхаками.

"Человек должен полюбить меня за мой внутренний мир, а не за то, как я выгляжу" – это заблуждение часто слышит от девушек ведущий мейковер-шоу. Участницы проекта уверены, что внешний вид мало что значит, главное – какой ты человек. Но одежда может очень многое рассказать о нас.

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Советы топ-стилиста Юрия Царева помогут разобраться с вашим гардеробом и представлением о себе.

Совет 1

Некоторые девушки не любят ярких акцентов в одежде, потому что боятся привлекать к себе внимание. Попробуйте начать с какой-то одной яркой вещи в вашем образе.

Одинокие девушки подсознательно делают свой образ неинтересным, чтобы их никто не заметил, – объяснил Юрий Царев. – Почему они так поступают? Потому что убедили себя, что они некрасивые (старые, слишком высокие, худые или толстые), поэтому достойный мужчина не обратит на них внимания. Все эти страхи только у них в голове.

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Совет 2

Элегантный стиль часто создают детали. Выбирайте такие аксессуары, которые подчеркнут и ваш статус, и образ привлекательной девушки.

Совет 3

Если верхняя одежда неприметного цвета, а под ней еще и невзрачное на вид платье, то такие вещи делают девушку не только незаметной, но добавляют годы и делают образ грустным.

Надевая вещь, посмотрите на нее глазами мужчины. Он бы обратил на вас внимание в этой одежде? – посоветовал стилист.

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Выбирая невзрачную одежду, девушка прячется от людей. Она как будто отталкивает от себя мужчин, – объяснил выбор некоторых героинь шоу гость программы Сергей Донгаузер.

Совет 4

Если вы себя любите, то вам хочется дарить окружающим положительные эмоции, украшать себя, не правда ли? – отметил Юрий Царев. – Поэтому начните заботиться о себе.

Совет 5

Одинокие девушки боятся комплиментов. Они не готовы их услышать и поэтому сразу отвечают: "Я просто голову помыла", "Этому платью уже сто лет", "Вообще-то юбки мне не идут".

Поначалу желательно просто говорить: "Спасибо". Это будет приятно услышать и человеку, который увидел ваши достоинства, и поможет вам начать избавляться от неуверенности в себе.

У многих девушек очень красивые формы, но некоторые просто не умеют их демонстрировать, – объяснил Царев. – Начните замечать свои достоинства и подчеркивать их с помощью вашего гардероба.

Смотрите мейковер-шоу "Я везу тобі красу" с понедельника по четверг в 10:00 на канале "Украина".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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